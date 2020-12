Apple, dirigé par le PDG Tim Cook, pourrait enfin être prêt à produire sa propre gamme de voitures. | Justin Sullivan / Getty Images

La voiture Apple, s’il y en a une, pourrait être en circulation d’ici 2024.

La voiture Apple dont les rumeurs étaient mortes depuis longtemps a peut-être été ressuscitée. Reuters rapporte qu’Apple prévoit de démarrer la production de sa propre gamme de voitures électriques avec une technologie de batterie pionnière en 2024. Apple n’a pas confirmé le rapport, mais les investisseurs ont pris la nouvelle suffisamment au sérieux pour plonger l’action déjà volatile de Tesla.

Apple essaie de lancer un projet de voiture depuis des années avec peu de succès public jusqu’à présent – ce qui fait que la perspective de produire sa propre voiture d’ici 2024 n’est pas certaine. Cela dit, la construction d’une nouvelle gamme de voitures est un processus intimidant qui prendra toujours du temps, surtout si l’entreprise derrière elle espère intégrer de nouvelles technologies dans le projet. Apple, étant Apple, voudra sûrement faire cela. La société a toujours été intéressée à faire sa propre chose, de son système d’exploitation à, plus récemment, ses puces M1.

Il s’agit également d’Apple, l’une des entreprises les plus riches et les plus innovantes au monde. Ne comptez jamais Apple.

Nous avons appris pour la première fois une possible voiture Apple au début de 2015 lorsque le Wall Street Journal a rapporté que la société tentait de construire un concurrent Tesla. Le projet, baptisé «Titan», a été approuvé par le PDG Tim Cook environ un an plus tôt, selon le journal. Mais les projets de voiture Apple peuvent remonter beaucoup plus tôt: le fondateur Steve Jobs aurait envisagé de construire une voiture en 2008. Le plan était alors de construire une voiture électrique plutôt que d’en créer une autonome, ce que Google et Uber essayaient de faire à l’époque. Alors qu’il faudrait beaucoup de temps et d’argent pour mettre une voiture sur la route, Apple avait beaucoup des deux, selon le rapport. Environ 1 000 personnes travailleraient sur le projet. Apple a refusé de commenter l’histoire.

À la fin de 2016, cependant, il semblait qu’Apple était passé de la fabrication de ses propres voitures à la fabrication d’une technologie de conduite autonome qui serait utilisée dans les voitures d’autres fabricants, et des centaines de personnes ont quitté le projet. Même ainsi, cela avait apparemment déjà donné des résultats: le New York Times a rapporté qu’Apple avait un «certain nombre de véhicules entièrement autonomes en cours de test, utilisant des itinéraires d’exploitation limités dans un environnement fermé.»

Il y avait également des preuves tangibles que quelque chose d’automobile était en préparation chez Apple. En 2017, l’entreprise a obtenu un permis du California Department of Motor Vehicles pour tester l’auto-conduite sur les routes publiques de l’État. Cook a également déclaré que l’entreprise travaillait sur un logiciel de conduite autonome à cette époque. Et en 2018, une voiture d’essai Apple (fabriquée par Lexus) a été mise à l’arrière par une autre voiture (conduite par un humain), offrant une preuve supplémentaire qu’Apple faisait encore quelque chose dans l’espace. Mais une vraie voiture produite par Apple semblait de plus en plus improbable, mais pas complètement hors de question. Pendant ce temps, Apple n’avait pas encore confirmé qu’il travaillait sur une voiture réelle.

Au début de 2019, il semblait que le projet Titan, quel qu’il soit, était au bord de la mort. Apple a licencié 200 personnes dans l’équipe Titan en janvier, mais en juin, elle a acquis une start-up de conduite autonome en difficulté, renouvelant l’espoir que Titan était toujours en activité. En dehors de cela, il semblait que l’intérêt de l’entreprise pour la technologie de conduite autonome diminuait; ses voitures d’essai ont parcouru beaucoup moins de kilomètres en 2019 qu’en 2018.

Bien qu’il y ait eu des rapports tout au long de 2020 qui indiquent qu’Apple a relancé ses projets de production de ses propres voitures – le blog de rumeurs Apple Insider a consciencieusement catalogué les brevets déposés par la société pour tout, des moteurs aux vitres auto-teintantes – le dernier rapport de Reuters est peut-être le le plus définitif encore. Il indique également qu’Apple utilisera sa propre technologie de conduite autonome et construira ses propres voitures, combinant les deux phases du projet Titan en un seul produit qui pourrait être sur la route d’ici cinq ans.

Et, selon Reuters, Apple espère apporter quelque chose de nouveau à la table avec une conception de batterie qui rendra les batteries de voiture électrique moins chères et dureront plus longtemps. Une personne impliquée dans le projet a décrit la technologie des batteries comme un «niveau supérieur». L’accent mis par Apple sur la conception de la batterie a beaucoup de sens étant donné le travail d’Apple sur l’amélioration des batteries dans ses produits existants. Nous voyons peut-être une partie de la technologie qu’Apple espère incorporer dans le projet Titan maintenant; l’iPhone 12 Pro et l’iPad Pro sont équipés de capteurs lidar, que les voitures autonomes utilisent pour cartographier leur environnement et détecter les objets à proximité.

Le rapport, bien que non confirmé, a eu un impact, même si certains analystes ne semblaient pas convaincus qu’une voiture arrivera réellement. Les stocks de lidar ont grimpé en flèche et Apple a également eu une bosse. Tesla, qui serait probablement la plus grande compétition de la voiture Apple, a connu quelques mauvais jours. Le fondateur Elon Musk, en revanche, ne semblait pas trop déçu par le rapport. Il a également admis qu’il avait essayé de vendre Tesla à Apple, mais Cook n’était pas intéressé.

Pendant les jours les plus sombres du programme Model 3, j’ai contacté Tim Cook pour discuter de la possibilité qu’Apple acquière Tesla (pour 1/10 de notre valeur actuelle). Il a refusé de participer à la réunion. – Elon Musk (@elonmusk) 22 décembre 2020

Bien sûr, tout rapport sur l’avenir d’Apple comporte de nombreuses mises en garde et peu de certitudes, comme le montre le chemin parcouru par la voiture jusqu’à présent. Mais il semble qu’il y ait au moins un chemin maintenant. Maintenant, nous allons voir si quelque chose le fait tomber.

Comme il l’a toujours fait, Apple a refusé de commenter.