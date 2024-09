La voie vers la paix au Moyen-Orient est toujours possible, selon l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair

« La Chine et, à terme, l’Inde, seront des puissances majeures pendant tout ce siècle et dans un avenir prévisible. La façon dont l’Amérique se comportera, en particulier avec la Chine, déterminera la paix et la stabilité du monde », a-t-il déclaré.

Il a noté qu’aux États-Unis et en Europe – où, selon lui, la politique est dans un état fébrile – « il existe des forces isolationnistes assez fortes ».

Il a cependant souligné que même les pays qui ne veulent pas s’impliquer dans le reste du monde finissent par le faire.

Les États-Unis, en particulier, ont besoin d’alliés face à une « forte division » entre la Chine et l’Occident, a souligné M. Blair.

« L’Amérique ne trouvera pas d’alliés si elle ne s’engage pas auprès d’eux et ne reste pas impliquée à leurs côtés. C’est pourquoi je pense que l’alliance transatlantique entre l’Amérique et l’Europe restera forte », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et l’Occident continueront de construire des alliances dans le monde.

« Nous le ferons non pas par idéalisme déplacé, mais parce que, de manière réaliste, c’est la meilleure façon de garantir que nous protégeons nos valeurs, nos intérêts et notre mode de vie », a-t-il déclaré.