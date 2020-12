Vous souhaitez recevoir The Morning par e-mail? Voici l’inscription. Bonjour. Le vaccin Covid est là, et nous expliquons comment il est arrivé à une vitesse stupéfiante. Image

Avant Covid-19, le record du développement de vaccin le plus rapide – pour les oreillons – était de quatre ans. La plupart des vaccins ont nécessité plus d’une décennie de recherche et d’expérimentation. Pourtant, hier matin, moins d’un an après la découverte de Covid, une infirmière en soins intensifs du Queens nommée Sandra Lindsay est devenue la première Américaine à participer au programme de vaccination de masse contre le coronavirus. «J’ai l’impression que la guérison arrive», a-t-elle dit par la suite. C’est une histoire étonnante de succès scientifique. Il correspond également à un modèle qui remonte à des décennies: Bon nombre des plus grandes percées technologiques de l’histoire américaine ne sont pas venues du secteur privé. Ils sont plutôt le fruit d’une collaboration entre des entreprises privées et le gouvernement fédéral. Le ministère de la Défense, après tout, a construit Internet. La recherche et le développement du gouvernement ont également conduit à des transistors, des puces de silicium, des radars, des avions à réaction, des satellites, des membres artificiels, de la cortisone, des écrans plats et bien plus encore, comme le soulignent les économistes du MIT Jonathan Gruber et Simon Johnson dans leur récent livre, «L’Amérique pour un démarrage rapide.»

«Presque tout ce qui concerne votre ordinateur aujourd’hui – et la façon dont vous l’utilisez – provient du financement gouvernemental à ses débuts», écrivent Gruber et Johnson. Pourquoi? Parce que la recherche fondamentale est généralement trop incertaine et coûteuse pour une seule entreprise. Souvent, on ne sait même pas quels futurs produits la recherche pourrait créer. Aucune entreprise d’appareils de cuisine n’aurait jamais pensé faire la recherche militaire qui a conduit au four à micro-ondes. Avec Covid, les vaccins de Pfizer et de Moderna reposent sur des années de recherche financée par le gouvernement (et parfois menée par le gouvernement) sur les protéines et la génétique virales. Cette recherche, Actualités Kaiser Health explique, est «l’ingrédient essentiel dans le développement rapide de vaccins en réponse à Covid-19.» L’aide fédérale s’est accélérée cette année. Le gouvernement a financé le travail de Moderna ces derniers mois, dans le cadre des milliards de dollars qu’il a dépensés pour rendre possible un vaccin record, Ed Yong de l’Atlantique écrit. Et tandis que Pfizer a refusé le financement fédéral direct, il a demandé l’aide du gouvernement pour se procurer des fournitures et a également signé un accord «d’achat anticipé» de 1,95 milliard de dollars avec Washington. Comme l’a écrit mon collègue Neil Irwin: «Les neuf mois de la pandémie ont montré que dans un État moderne, le capitalisme peut sauver la situation – mais seulement lorsque le gouvernement exerce son pouvoir de guider l’économie et d’agir comme l’ultime absorbeur de risques. La leçon du capitalisme Covid est que les grandes entreprises ont besoin d’un grand gouvernement, et vice versa.