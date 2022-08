La voie lycienne de Turquie : une randonnée épique avec de belles plages à chaque tournant

Note de l’éditeur – Cette série CNN Travel est, ou a été, parrainée par le pays qu’elle met en évidence. CNN conserve un contrôle éditorial total sur le sujet, les reportages et la fréquence des articles et des vidéos dans le cadre du parrainage, conformément à notre politique.

(CNN) — La voie lycienne turque traverse des montagnes escarpées couvertes de pins, de caroubiers et d’arbousiers.

Il traverse 25 sites historiques, dont les anciennes villes de Xanthos et Letoon, classées au patrimoine mondial de l’UNESCO. Et l’itinéraire complet prend 29 jours.

Cela semble épuisant, n’est-ce pas?

Ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup d’accès facile au soleil, à la mer et au sable. Que vous soyez un amateur de plage allongé au soleil toute la journée ou un campeur heureux de retour à la nature, il y en a pour tous les goûts.

Tous viennent avec en toile de fond de superbes montagnes imposantes, le bruissement du vent à travers les arbres et l’attrait d’une étendue infinie d’eau bleue claire fusionnant avec le ciel.

La voie lycienne est constituée de 540 kilomètres de sentiers de randonnée balisés sur la péninsule de Tekke, qui s’étendent entre Fethiye et Antalya sur la côte sud de la Méditerranée en Turquie.

Il couvre une zone appartenant autrefois aux Lyciens, un peuple démocratique, hautement cultivé et indépendant qui a habité la région de l’âge du bronze tardif jusqu’à la fin de l’empire romain.

Ils étaient gouvernés par les Perses, ont accueilli Alexandre le Grand, ont appris de la culture grecque et étaient autrefois une province romaine. Au moment où les chrétiens byzantins sont venus s’y installer, les Lyciens avaient bel et bien fait leur marque.

Voici quelques-uns des faits saillants de l’itinéraire.

Ölüdeniz

Ölüdeniz : Turquoise en permanence. Tarik GOK/Adobe Stock

À l’extrémité ouest du sentier se trouve Ölüdeniz, un nom signifiant littéralement la mer Morte, sauf que c’est tout sauf cela.

Cette nappe cristalline de lagon bleu se jette dans la Méditerranée et, même par mauvais temps, conserve ses teintes de turquoise et d’aigue-marine.

À l’époque lycienne, Ölüdeniz était connue comme le “pays de la lumière et du soleil” et par une chaude journée d’été, la lumière se reflétant sur la langue de sable formant Kumburnu à l’embouchure de la baie, il est facile de comprendre pourquoi.

Le lagon fait partie d’un parc national, il y a donc un petit droit d’entrée pour accéder à la plage.

Une fois là-bas, faites comme son nom l’indique – absolument rien avec des trempettes occasionnelles dans l’eau pour vous rafraîchir.

Alternativement, les plus aventureux peuvent admirer le paysage en descendant de Babadağ – Father Mountain – avec un saut en parapente en tandem. À une hauteur d’un peu plus de 6 233 pieds (1 900 mètres), ce n’est pas pour les timides.

Vallée des papillons

La plage de Butterfly Valley est mieux accessible par l’eau. Proslgn/Adobe Stock

À moins de cinq kilomètres d’Ölüdeniz se trouve Kelebekler Vadisi, connue sous le nom de Butterfly Valley en anglais.

Des parois rocheuses presque verticales s’effondrent de 1 148 pieds jusqu’au fond d’une vallée verdoyante densément peuplée d’oliviers, de fruits, de noix et d’autres arbres.

Une cascade puissante, prenant sa source dans le village de Faralya situé au sommet des falaises, tombe en cascade à l’arrière du canyon. Cette eau forme un ruisseau traversant le milieu de la vallée, se jetant dans la mer dans un jeu spectaculaire de sarcelle et d’azur.

Abritant 105 espèces de papillons, par rapport à la plupart des autres plages de la côte, Butterfly Valley a peu d’installations, et c’est intentionnel.

En 1981, une coopérative a acheté la vallée aux villageois de Faralya. Leur objectif était de conserver sa beauté naturelle, en évitant le développement commercial. Six ans plus tard, le gouvernement l’a déclaré réserve nationale.

L’accès est plus facile par l’eau. Les bateaux d’excursion mouillent au large pendant quelques heures chaque jour et ceux qui souhaitent passer la nuit peuvent utiliser le service de bateau-taxi partagé d’Ölü Deniz.

Aucun bâtiment permanent n’est autorisé, l’hébergement se compose donc de tentes, de huttes de base et de bungalows.

Les ordinateurs portables, tablettes et téléphones portables restent rangés avec l’électricité allumée pendant quelques heures au maximum. L’accent est mis sur la nature. Le jour, le silence n’est rompu que par le clapotis des vagues sur le rivage et la nuit par le crépitement des flammes et les éclats de rire lors des barbecues et des rassemblements sur la plage.

Patara

Plage de Patara : 20 km de sable doux et de douces dunes. Delbars/Adobe Stock

Ensuite le long du sentier vient l’ancienne ville de Patara. Patara remonte au 13ème siècle avant JC et est devenue la principale ville de Lycie au 3ème siècle sous le règne de Ptolémée, en raison de son accès à la mer.

Les noms célèbres abondent dans son histoire. C’est le lieu de naissance de St Nicholas (alias Santa), un prophète d’Apollon aurait vécu ici et c’est là que St Paul est monté à bord du navire qui l’a emmené à Rome.

Aujourd’hui, les vestiges de cette ville maritime autrefois prospère et important centre de la chrétienté jouent le deuxième rôle derrière la plage de Patara, connue pour ses 12 miles de sable doux et ses dunes douces.

Les habitants et les touristes s’émerveillent devant les minuscules grains blancs délicats de quartz broyé répartis sur la plage, tombant dans la mer où ils sont facilement visibles à travers les eaux cristallines.

Une catégorie très spéciale de visiteurs étrangers sont les tortues caouannes en voie de disparition. Patara est l’un de leurs rares lieux de reproduction restant en Méditerranée.

Les tortues viennent chaque année entre mai et octobre et pondent jusqu’à 100 œufs chacune. Après les avoir recouverts de sable, ils retournent à l’eau, laissant la génération suivante à leur sort.

Une fois écloses, les minuscules tortues doivent courir un gant de crabes, de chiens, de renards et d’oiseaux si peu arrivent à l’âge adulte.

Patara a été désignée zone de protection spéciale en 1990. Il y a maintenant une abondance d’oiseaux, de plantes, de petites zones humides et bien sûr, cette plage magique.

Kaputas

Plage de Kaputaş : Comme si quelqu’un avait découpé un triangle dans les falaises. Kartheas/Adobe Stock

Vue du ciel, la plage de Kaputaş donne l’impression que quelqu’un a découpé un triangle dans les falaises, comme un gros morceau de gâteau.

Un étroit ruban d’asphalte se courbe brusquement autour de la paroi rocheuse et l’accès à la plage semble impossible. Ce n’est qu’en se tenant sur la route et en regardant par-dessus bord qu’un escalier de 187 marches devient visible.

Faire la descente peut sembler être un dur labeur dans une chaleur torride, mais l’effort pour atteindre le fond en vaut la peine. Un plongeon dans la mer, où un ruisseau souterrain d’eau froide de montagne se jette dans la douce Méditerranée, vous attend. Juste le tonique par une chaude journée d’été.

Büyükcakıl

Büyükcakıl offre une expérience de plage plus active. Fil de fer/Adobe Stock

À Büyükcakıl (Big Pebble Beach), les vagues parfois courtes et abruptes sont parfaites pour ceux qui aiment une expérience de plage plus active.

L’eau salée mélangée à l’eau fraîche d’une source souterraine se déverse sur les pierres rondes formant le rivage qui donne son nom à la plage.

Les chaussures de bain sont indispensables et ceux qui ont des enfants en prennent note, les pierres sous les pieds cèdent brusquement la place à la mer.

En haute saison, la plage est ornée de parasols colorés et d’amateurs de soleil qui se prélassent. Après une dure journée de baignade (si vous le devez), c’est l’endroit idéal pour regarder le soleil se coucher avant de vous diriger vers Kaş, à un peu plus d’un kilomètre à l’ouest.

C’est une ville balnéaire turque par excellence avec une touche. Les tombes lyciennes agissent comme des marqueurs de rue, tandis que l’entrée d’une citerne d’eau souterraine avec sept colonnes creusées dans la roche – l’une des deux seules restantes des périodes hellénistique et romaine – se fait par un bar.

Olimpos et Çıralı

La plage de Çıralı est entourée d’histoire. Whitworth Images/Moment RF/Getty Images

Une longue étendue de sable vers l’extrémité orientale de la voie lycienne se trouve dans une zone marquée par l’histoire.

Le mont Olimpos se trouve au nord, la ville antique d’Olimpos au sud et le mont Chimaera entre les deux. Le mont Olimpos, ou Tahtalı Dağı comme on l’appelle en turc, était autrefois considéré comme la demeure des dieux.

Selon Homère, c’est ici que le dieu colérique de la mer Poséidon a appelé la tempête qui a fait naufrage le navire d’Ulysse alors qu’il rentrait chez lui après la guerre de Troie.

Aujourd’hui site touristique, l’ancienne ville d’Olimpos était autrefois un centre majeur de la fédération lycienne, fondée à l’époque hellénistique.

Des inscriptions murales et un sarcophage remontent au 4ème siècle avant JC, des pièces de monnaie ont été frappées ici au 2ème siècle et Cicéron l’a décrit comme étant une ville richement ornée d’art et de culture.

Le mont Chimaera, Burning Rock ou Yanartaş en turc, doit son nom aux petites flammes naturelles jaillissant des crevasses des rochers.

Ils sont les plus visibles la nuit, mais avec la plus haute des flammes atteignant environ deux pieds de haut, ne vous attendez pas à un affichage pyrotechnique massif.

Au lieu de cela, émerveillez-vous du fait qu’on pense qu’ils brûlent continuellement depuis 2 500 ans. Les marins utilisaient la lueur de ces gaz inflammables pour naviguer sur leurs navires et certains disent qu’ils ont inspiré la Chimère cracheuse de feu dans l’Iliade d’Homère.

Cette partie de la côte est divisée en deux plages, Olimpos et Çıralı, chacune avec ses propres caractéristiques.

L’extrémité nord de la plage de Çıralı est adossée à une plaine fertile luxuriante de palmiers et d’oliviers et a une ambiance décontractée tandis que l’extrémité sud, appelée Olimpos Beach, est connue pour ses cabanes dans les arbres et ses soirées au coin du feu.

Restez sur une seule des plages ou essayez chacune d’elles à tour de rôle. Les deux partagent la même étendue d’eau glorieuse avec sa palette chatoyante de nuances de bleu extraordinaires.