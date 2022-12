Salut Jordyn

Tous les yeux étaient rivés sur sa cuisse royale Jordyn Woods qui a commandé le tapis bleu dans une robe qui caresse les courbes à l’étoile étoilée Avatar : la voie de l’eau Première américaine à Hollywood.

Le méchant plantureux a servi Daenerys Stormborn avec une touche de bleu Avatar lors de l’événement animé qui a également fait ressortir SON, Halle Bailey, Le weekendet beaucoup plus.

Ouf!

Il convient également de noter la petite sœur de Jordyn, Jodie, magnifique avec son propre look bleu.

Les meurtres complètent parfaitement le blockbuster mondial tant attendu Avatar : la voie de l’eau qui raconte l’histoire de la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les ennuis qui les suivent, les efforts qu’ils font pour se protéger, les batailles qu’ils mènent pour rester en vie et les tragédies qu’ils endurent plus d’un décennie après les événements du premier film mondialement vénéré.

L’expérience cinématographique atteint de nouveaux sommets alors que le public est transporté dans le monde magnifique de Pandora dans une aventure spectaculaire et émouvante pleine d’action.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Réalisé par James Cameron et produit par Cameron et Jon Landau, les stars épiques tant attendues Sam Worthington, Zoé Saldaña, Sigourney Weaver, Stéphane Langet Kate Winslet.

“Il y a du scepticisme sur le marché autour de ‘Oh, est-ce que [Avatar] avez-vous déjà eu un réel impact culturel ? » a déclaré Cameron dans un interview avec THR. « ‘Est-ce que quelqu’un peut même se souvenir des noms des personnages ?’ » … quand vous avez un succès extraordinaire, vous revenez dans les trois années suivantes », a-t-il poursuivi, ajoutant, « c’est comme ça que l’industrie fonctionne. Vous revenez au puits et vous construisez cet impact culturel au fil du temps. Marvel avait peut-être 26 films pour construire un univers, avec des personnages à pollinisation croisée. C’est donc un argument sans intérêt. Nous verrons ce qui se passera après ce film.

Avatar : la voie de l’eau ouvre dans les salles du monde entier le 16 décembre.