La voie de la Suède vers l’adhésion à l’OTAN est dégagée après le feu vert de la Turquie

Le président turc Recep Tayyip Erdogan accepté de soutenir la candidature de la Suède rejoindre l’OTAN, ouvrant la voie à cette dernière pour faire partie de l’alliance militaire.

« L’achèvement de l’adhésion de la Suède à l’OTAN est une étape historique qui profite à la sécurité de tous les alliés de l’OTAN en ce moment critique. Cela nous rend tous plus forts et plus sûrs », a déclaré le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, à la veille du sommet de deux jours de l’OTAN à Vilnius. , Lituanie.

Erdogan avait bloqué le mouvement pendant un an, approuvant d’abord la candidature de la Finlande. Les objections d’Ankara étaient complexes, mais centrées principalement sur le soutien de la Suède aux groupes kurdes que la Turquie considère comme des terroristes, et sur les embargos sur les armes que la Suède et la Finlande, ainsi que d’autres pays de l’UE, ont imposés à la Turquie pour avoir ciblé les milices kurdes en Syrie.

Le hold-up a suscité des manifestations contre la Turquie dans la capitale suédoise, qui se sont intensifiées au début de l’année lorsque des manifestants d’extrême droite ont brûlé un Coran. Cette décision a été rapidement critiquée et a menacé de faire dérailler la candidature de la Suède à l’adhésion à l’OTAN.

L’OTAN a dit La Suède et la Turquie ont coopéré étroitement pour répondre aux préoccupations sécuritaires de cette dernière depuis le sommet de l’année dernière.

« La Suède a amendé sa constitution, changé ses lois, élargi considérablement sa coopération antiterroriste contre le PKK et repris ses exportations d’armes vers la Turquie », indique le communiqué, faisant référence au Parti des travailleurs kurdes qu’Ankara avait désigné comme organisation terroriste.

Les nations ont également convenu que la coopération antiterroriste est un effort à long terme, qui se poursuivra au-delà de l’adhésion de la Suède à l’OTAN.

Le président américain Joe Biden salué le développement, déclarant « Je suis prêt à travailler avec le président Erdoğan et Türkiye pour renforcer la défense et la dissuasion dans la zone euro-atlantique ».

Le feu vert de la Turquie à la candidature était cependant quelque chose qui était « prédit depuis un certain temps », surtout si Erdogan était réélu pour un troisième mandat, car il n’aurait plus besoin d’utiliser la question pour rallier le soutien nationaliste, a déclaré William Courtney, chercheur principal adjoint. à RAND.

Avant les élections turques de mai, le porte-parole présidentiel du pays a déclaré en mars qu’Ankara avait « laissé la porte ouverte » à la candidature de Stockholm pour faire partie de l’alliance militaire.

L’expansion de l’OTAN le long du flanc oriental de l’Europe avec l’adhésion de la Finlande et de la Suède pourrait également rendre l’alliance militaire « beaucoup plus forte », a ajouté Courtney.

« L’ajout de la Finlande, en particulier sur le flanc nord, apporte une toute nouvelle capacité à l’OTAN le long du bord est. »