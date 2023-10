La voie de la reprise : les entreprises touchées par la construction s’en sortent

IDAHO FALLS, Idaho (KIFI) – La construction du 17 et de Woodruff est enfin terminée, alors que la ville a célébré la réouverture de l’intersection le 5 octobre.

Les propriétaires de Red Clover, dans le centre commercial de Woodruff, avant d’atteindre l’intersection, ont expliqué à quel point juillet avait été leur mois le plus difficile, les mettant en danger de fermeture. Mais peu de temps après, ils ont expliqué comment les choses avaient commencé à s’améliorer.

« Après juillet, les gens disaient : nous ne pouvons plus attendre. Et puis ils commençaient à arriver parce que juillet a historiquement été un meilleur mois et l’un des pires de nos années ici. Et donc, août a eu un peu Un peu mieux et septembre était donc les gens commençaient en quelque sorte à voir la fin, puis à reprendre espoir et à essayer de s’aventurer et de s’intégrer », a déclaré Liesl Vosika, l’une des propriétaires de Red Clover.

Vosika a expliqué qu’ils avaient quelques événements à venir et qu’ils espéraient susciter davantage d’affaires. Cependant, en attendant ces événements, les choses commencent déjà à s’améliorer pour eux.

« Nous essayons encore en quelque sorte de redémarrer, donc. Mais plus, plus de bons jours que de jours difficiles la semaine dernière », a déclaré Vosika.

Lorita Kahn, la gérante de Gandolfo’s, a expliqué que même si ils ont souffert pendant la construction, les choses commencent déjà à s’améliorer.

« Quand la rue s’est rouverte, les vannes se sont ouvertes et nous y sommes. Nous sommes à nouveau occupés, donc nous aimons ça », a déclaré Kahn.

Kahn a déclaré que le magasin était impatient d’accueillir à nouveau des événements caritatifs maintenant que le projet de construction est terminé. Elle dit qu’ils en auront un pour le cancer du sein vendredi de 17h à 20h.

Mais dans l’ensemble, les choses s’améliorent pour Gandolfo.

« Nous faisons pas mal d’affaires, donc nous allons bien », a déclaré Kahn.

Nous avons également discuté avec une autre entreprise de la région qui nous a expliqué comment, depuis la réouverture de l’intersection, elle aussi a constaté une augmentation de ses ventes.