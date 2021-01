Qui est Josh Hawley, qui s’est récemment distingué comme le fan officiel n ° 1 de Donald Trump, et que la démocratie soit damnée? Battant même Ted Cruz du Texas dans la course à la disgrâce, l’homme du Missouri – le soi-disant « plus jeune sénateur d’Amérique » – a été le premier à dire qu’il s’opposerait à la certification cette semaine de la victoire du président élu Joe Biden au collège électoral.

Depuis lors, Hawley a à juste titre été traité de traître par ses collègues conservateurs tels que Peter Wehner, rédacteur de discours à la Maison Blanche pour Ronald Reagan et les deux président Bushes, qui l’ont décrit comme un participant lâche et non patriotique au «vandalisme civique». Le sénateur républicain Pat Toomey de Pennsylvanie a déclaré que le coup de presse empoisonné de Hawley équivalait à un « effort pour priver des millions d’électeurs dans mon état et dans d’autres. «

Pourquoi fait-il cela? La première et la plus importante chose à savoir au sujet du jeune sénateur de 41 ans de mon État, c’est que chaque jour de sa courte carrière politique, Hawley s’est présenté pour le prochain, meilleur, poste supérieur.

L’hypocrisie dès le début

Lorsque Hawley s’est présenté comme procureur général du Missouri en 2016, tout ce que tout le monde savait vraiment de lui, c’est qu’il avait un R après son nom et qu’il était le gars dans ces publicités promettant qu’il n’allait pas être comme tous ces autres politiciens qui avaient à peine commencé un travail, ils ont commencé à courir pour un autre plus prestigieux.

Mon journal, The Kansas City Star, a rapporté qu’en 2017, « quelques semaines après la prestation de serment de Hawley en tant que principal responsable de l’application de la loi de l’État, l’équipe politique de haut niveau qui allait diriger sa campagne au Sénat américain était intervenue pour aider à diriger le bureau du procureur général du Missouri – et rehausser son profil national. Les consultants politiques hors de l’État de Hawley ont donné des conseils et des tâches directs à son personnel financé par les contribuables, et ont assuré le suivi pour s’assurer que les tâches étaient accomplies, selon des courriels, des messages texte et d’autres documents. Cela lui a valu une enquête pour son utilisation abusive potentielle des fonds des contribuables, mais cela l’a également fait élire.

L’année suivante, il a battu la titulaire démocrate, Claire McCaskill, après une campagne qu’il a passée à dénoncer sans relâche les élites côtières et à affirmer que McCaskill avait oublié d’où elle venait. Ce qui était particulièrement audacieux car, contrairement à Hawley, elle n’était jamais partie.

«Les élites libérales qui se disent nos dirigeants nous appellent un pays survolant», a déclaré Hawley dans son discours de lancement de campagne au Sénat. «Ils se moquent non seulement de notre emplacement, mais de notre façon de vivre.»

«Toute la façon de vivre» de Hawley a été plutôt douce, non pas qu’il n’y ait rien de mal à cela, au-delà de son hypocrisie sans gêne. Diplômé d’une excellente école préparatoire de Kansas City, puis de Stanford, il a passé une année sabbatique à enseigner au St.Paul’s de Londres – « Ouvrir la voie académique pendant plus de 500 ans » – avant de retourner aux États-Unis pour étudier à Yale Law, greffier pour le juge en chef John Roberts et travaille comme avocat plaidant pour l’un des plus grands cabinets d’avocats au monde, Hogan & Hartson (maintenant Hogan Lovells). Pourtant, même maintenant, parce que cette routine a si bien fonctionné pour lui, Hawley répond à toutes les critiques en décriant l’élitisme évident de quiconque interrogerait un homme du peuple tel que lui.

Plan directeur du chaos:Le défi de Trump à la victoire de Biden expose une faille démocratique massive. La prochaine fois, cela pourrait fonctionner.

Le républicain Hawley me rappelle le plus le personnage superconservateur et hyperpatriotique de Stephen Colbert dans la vieille émission «Colbert Report», mais sans humour. Vous avez raison, bien entendu, de noter que ce type n’était pas une vraie personne et que notre sénateur pourrait ne pas l’être non plus. Bien qu’à ce stade, il soit un Trumper professionnel tellement expérimenté qu’il ne brise peut-être jamais son caractère.

Les limbes que Hawley mérite

Au Sénat, Hawley a fait tout son possible pour hériter de la liste des donateurs de Trump lorsque, comme prévu, il se présente à la présidence en 2024. Un seul exemple du discours qu’il n’a jamais vraiment cessé de prononcer est un discours au Sénat de juin basé sur son article fédéraliste intitulé , « La gauche veut une guerre civile. »

Dans ce message central, Hawley dit encore une fois que tout ce discours sur le «racisme systémique» est en réalité une attaque contre le président et «les gens qui l’ont élu. Il s’agit des états rouges, comme le mien. Il s’agit des gens qui y vivent. Les médias d’élite, la foule réveillée, ils n’aiment pas ces gens. Et ils veulent que le reste de l’Amérique ne les aime pas aussi.

Ancien président du NH GOP:Le procès électoral au Texas était la goutte d’eau. Je quitte le parti républicain

Selon cette logique, tout effort pour lutter contre le racisme est en fait une attaque déloyale et élitiste contre les résidents blancs des États rouges. Et le souligner, c’est fomenter la violence: «On pourrait penser à la façon dont certains dans les médias parlent de ce pays qu’ils sont tristes que nous ne combattions toujours pas la guerre civile. Ils aimeraient que nous combattions une nouvelle guerre civile dans notre culture. Tant que vous considérez tout ce que Hawley dit comme une pure projection, tout a du sens.

Ce qui n’a peut-être pas de sens dans l’offre calculée de Hawley pour la base de Trump, c’est que le président qu’il habilite toujours, qui flirtera vraisemblablement avec le fait de se présenter à nouveau en 2024 aussi longtemps que possible, pourrait maintenir la campagne de Hawley en stase pendant des années.

Si sa collecte de fonds finit par être gelée indéfiniment, alors que les partisans de Trump n’acceptent aucun substitut, Hawley sera coincé dans les limbes qu’il mérite tant: toujours en cours d’exécution, comme toujours, mais en cours d’exécution.

Melinda Henneberger est rédactrice et chroniqueuse pour The Kansas City Star et membre du Conseil des contributeurs d’USA TODAY. Suivez-la sur Twitter: @MelindaKCMO