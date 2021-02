La Vivo S9 pourrait être fabriquée à partir d’aluminium aérospatial, d’autres spécifications clés ont été divulguées

Le fabricant chinois de smartphones Vivo apportera bientôt son smartphone Vivo S9. Avant toute annonce officielle, les spécifications du Vivo S9 ont été divulguées en ligne, ainsi qu’une image du smartphone, faisant allusion à une configuration à double caméra frontale. Selon les rumeurs, le Vivo S9 serait livré avec un écran à 90 Hz et jusqu’à 12 Go de RAM. Le smartphone devrait être lancé le mois prochain et succédera au Vivo S7.

Selon les spécifications partagées par quelques pronostiqueurs sur le site de micro-blogging chinois Weibo, le Vivo S9 peut être équipé d’un écran AMOLED de 6,44 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le smartphone serait également alimenté par le chipset Dimensity 1100 de MediaTek associé à deux options de RAM – 8 Go et 12 Go de RAM. Le Vivo S9 aurait également reçu un score de 600 000 sur AnTuTu. En termes de stockage, le Vivo S9 serait livré avec deux options de stockage – 128 Go et 256 Go de stockage interne, selon la récente fuite.

Il est également rapporté que le Vivo S9 sera livré avec une configuration à double caméra frontale qui comprendra un capteur principal de 44 mégapixels et un tireur secondaire ultra-large. En plus des caméras selfie, les récentes fuites affirment qu’il y aura une configuration triple caméra à l’arrière, sans faire allusion à aucun détail sur le module de caméra arrière.

De plus, le Vivo S9 peut également avoir une batterie de 4000 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 33 W. Il est également incliné pour venir avec un verre 2.5D à l’arrière pour la protection et est fabriqué à partir d’un matériau aérospatial aluminium-magnésium. Les rendus du smartphone suggèrent un design similaire à celui du prédécesseur, le Vivo S7 avec une finition dégradée sur le panneau arrière.