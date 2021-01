La personnalité est un mot clé à Leicester City sous Brendan Rodgers, et James Maddison l’a à la pelle.

Le meneur de jeu a brillé pour les Foxes récemment, ayant subi un début de saison lent alors qu’il retournait à sa pleine forme après une blessure.

Et le milieu de terrain irrépressible de l’Angleterre a produit une démonstration de l’homme du match mardi soir alors que Leicester remportait une confortable victoire 2-0 contre Chelsea au King Power Stadium.

Les buts en première mi-temps de Wilfred Ndidi et Maddison lui-même – son cinquième en sept matchs – ont exercé plus de pression sur le patron des Blues sous le feu Frank Lampard.

Mais plus important encore, pour les hôtes, cela les a placés en tête du classement de la Premier League.

Interviewé après le match, le n ° 10 de Leicester était typiquement joyeux et franc alors qu’il discutait de leur victoire, profitant des lacunes de Chelsea sur les coups de pied arrêtés et portant son jeu à de plus hauts sommets avec plus de buts et d’assistances après avoir écouté l’analyse de Jamie Carragher .

Mais à la question de savoir si les hommes de Brendan Rodgers sont de véritables prétendants dans une course au titre ouverte, il y a eu rapidement un changement de comportement et de ton par rapport au joueur de 24 ans.

Sa déclaration initiale «Je vais devoir être ennuyeux avec ma réponse ici» a été appuyée à juste titre par Sky Sports ‘ Geoff Shreeves, cédant vivement la place à quelque chose de beaucoup plus d’acier, décisif et révélateur.