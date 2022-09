La vitre de la voiture d’une femme de la Colombie-Britannique brisée 3 fois en 3 semaines – Kelowna Capital News

Marie Pinkerton se sent visée et ne peut pas se permettre une autre vitre brisée.

La résidente du centre-ville a eu les vitres de sa voiture brisées trois fois en trois semaines. Ajoutez à cela la vitre de la camionnette de son ex-mari qui a été brisée alors qu’il se garait chez elle, et c’est quatre fois en quatre semaines.

“Je suis la femme la plus gentille et la plus douce”, a déclaré Pinkerton Le progrès dans l’allée de sa maison près de Chilliwack Middle School.

“Je n’ai pas d’ennemis, je ne sais pas qui ferait ça.”

Pinkerton ne sait pas s’il s’agit de criminels ou de toxicomanes ou d’enfants qui sont des imbéciles ou autre chose.

Mais les 1 900 $ qu’elle et son ex-mari ont dépensés s’accumulent.

La vitre arrière brisée de la voiture de Marie Pinkerton le 16 septembre 2022, la dernière fois de trois en trois semaines, elle a eu une vitre brisée sur le véhicule. (photo Marie Pinkerton)

Après la dernière fenêtre brisée dans la nuit du 16 septembre, elle a déclaré qu’elle était sortie à 6 heures du matin et qu’un sans-abri l’avait aidée à nettoyer la vitre. Elle a dit qu’elle ne pense pas que ce sont des gens qui vivent dans la rue parce que, pourquoi le feraient-ils ? Elle a distribué des repas aux sans-abri et personne n’essaie même de voler quoi que ce soit.

C’est juste du vandalisme insensé.

Elle a parlé à des gens de Griffin Security mais jusqu’à présent, elle n’a trouvé aucune réponse.

Pinkerton vit dans une maison dans un endroit si inhabituel que de nombreuses personnes qui ont fréquenté la région n’ont peut-être même pas remarqué la maison du tout.

L’adresse est sur Yale Road mais l’accès est en fait Charles Street en face de Chilliwack Middle School. Au sud se trouve l’église luthérienne du Christ et au nord se trouve Best Bite Pizza, sa double largeur techniquement à la même adresse que Best Bite.

« J’ai vécu ici 11 ans et je n’ai jamais eu de problème », dit-elle. « J’ai mis une clôture. J’ai planté des fleurs. Le propriétaire m’aime.

Maintenant, cependant, elle pense qu’elle pourrait avoir besoin de déménager.

“Je me sens violé. Cela ressemble à une attaque.

“Il se sent ciblé en fait.”

Ces dernières nuits, elle a demandé à des amis de dormir dans une tente sur sa propriété pour voir s’ils pouvaient prendre quelqu’un en flagrant délit. Elle a même installé une caméra de sécurité mais n’a capturé aucune preuve concrète jusqu’à présent.

Quiconque sait quoi que ce soit sur le vandalisme des véhicules de Pinkerton en septembre et août peut appeler la GRC de Chilliwack au 604-792-4611 et citer le numéro de dossier 2022-35626.

