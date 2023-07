La vitesse fulgurante de Floyd Mayweather a aidé à remporter le premier titre mondial et les images ont suscité une réaction émotionnelle

Cette année marque 25 ans depuis que Floyd Mayweather a remporté son premier titre mondial – et a ensuite montré un côté complètement différent de lui-même avec la compassion qu’il avait pour le champion battu.

Genaro Hernandez avait été un héros du jeune Mayweather, qui se souvenait avoir eu une affiche du double champion du monde américano-mexicain dans sa chambre en grandissant. Lorsque Hernandez est décédé d’un cancer à l’âge de 45 ans en 2011, Mayweather a tranquillement payé toutes les dépenses funéraires de la famille.

3 Mayweather n’avait que 21 ans lorsqu’il a remporté son premier titre mondial Crédit : Getty Images – Getty

3 Il était tout simplement trop bon pour Genaro Hernandez, un homme qu’il pensait imbattable lorsqu’il était un jeune fan de boxe. Crédit : Premier rang – YouTube

Mais même avant cela, Mayweather avait montré une gratitude remarquable – pas une émotion toujours associée à l’ancien roi livre pour livre de la boxe – envers l’homme qui lui a donné son premier titre mondial en octobre 1998.

Mayweather a peut-être partagé du mauvais sang avec ses rivaux ultérieurs Oscar De La Hoya, Ricky Hatton, Manny Pacquiao et plus – mais le respect qu’il avait pour Hernandez a perduré.

« C’est là que tout a commencé pour moi, il m’a donné ma première opportunité », a expliqué Mayweather en 2011. . Mais il l’a fait. Même si c’était sur HBO, Genaro Hernandez m’a donné une chance de faire la une – donc ma carrière à la carte, tout a commencé grâce à lui.

Hernandez est en fait apparu comme un choix dangereux pour Mayweather, 21 ans, en 1998. Le joueur de 32 ans n’avait perdu qu’une seule fois en 40 combats – contre De La Hoya, alors qu’il combattait au-dessus de sa catégorie de poids naturelle de 130 livres.

Dans les combats pour le titre mondial des super-poids plume, Hernandez était un parfait 12-0. Mayweather avait une fiche de 17-0 (13 KO) en tant que pro, mais l’olympien américain de 1996 avait peu de grands noms à son palmarès. Beaucoup à l’intérieur de la boxe pensaient qu’il pouvait mordre plus qu’il ne pouvait mâcher contre un champion expérimenté.

Hernandez était en fait un favori étroit lorsque le combat a été annoncé pour la première fois (ce qui aurait pu être la seule fois où Mayweather était un outsider de pari pendant toute sa carrière). Mais le soir du combat, l’argent en retard sur Floyd à Las Vegas signifiait qu’il était un favori à 5/8.

Pourtant, l’émission de HBO a commencé avec le présentateur Jim Lampley demandant: « Est-ce trop, trop tôt pour le jeune Mayweather? » L’équipe de diffusion se demandant pourquoi Mayweather s’était précipité dans ce combat plutôt que d’attendre d’avoir des noms plus grands et meilleurs sur son dossier fragile.

Mais le timing de Mayweather était parfait, car il était si souvent à l’intérieur et à l’extérieur du ring. Sa vitesse fulgurante, ses réflexes et sa précision se sont avérés beaucoup trop pour le longiligne Hernandez de 5 pieds 11 pouces.

3 « Chicanito » abandonne après huit rounds Crédit : Premier rang – YouTube

Après que les deux combattants aient touché la toile au premier tour (le résultat d’un glissement chacun, l’arbitre a statué), c’était presque tout le trafic à sens unique. Le vieillissant Hernandez a été constamment battu au poing alors que Mayweather organisait une masterclass pendant huit rounds jusqu’à ce que le coin du champion retire son combattant.

Après le combat, Mayweather s’est effondré sur la toile et s’est effondré dans des flots de larmes. Alors que les émotions de Floyd le submergeaient, Hernandez a fait des compliments avec un discours d’après-combat chic.

« Il m’a vaincu comme le fait un vrai champion… il est plus rapide, il est intelligent. Tout le monde ne lui accordait pas le respect que je lui accordais, il tire tout le respect de moi », a déclaré le boxeur surnommé « Chicanito », qui a ajouté une prédiction précise : « Tu seras un champion pendant longtemps. temps. »

Mayweather a été visiblement touché par les paroles de Hernandez. Le vétéran a pris sa retraite peu après sa défaite avec une belle fiche de 38-2-1, mais a ensuite été diagnostiqué avec une forme rare de cancer, le rhabdomyosarcome. Le traitement n’était pas couvert par son assurance maladie, alors le promoteur Bob Arum est intervenu généreusement pour aider à couvrir les frais médicaux.

Le cancer de Hernandez est entré en rémission en 2009 mais est revenu tragiquement en 2010. Le boxeur est décédé un an plus tard.

En apprenant la nouvelle, Mayweather a rapidement contacté le frère de Genaro, Rudy – qui avait été l’entraîneur d’Hernandez pour le combat contre Mayweather – et a déclaré qu’il paierait tous les frais funéraires. L’histoire a été révélée pour la première fois par le journaliste de boxe Kevin Iole, qui a tweeté: «Mouvement chic de Floyd Mayweather. Il paie TOUS les frais pour [the] funérailles du défunt grand champion Genaro Hernandez.

La nouvelle a ensuite été confirmée par le co-manager de Mayweather, Leonard Ellerbe, lorsqu’il a été interrogé sur le sujet. « Floyd avait beaucoup de respect pour Genaro Hernandez, et quand il a appris ce qui s’était passé… il a voulu faire quelque chose pour la famille », a déclaré Ellerbe au Las Vegas Review-Journal. « Il était vraiment attristé d’apprendre ce qui s’était passé et il m’a immédiatement appelé et m’a dit : ‘Tout ce que nous pouvons faire pour aider.’

« C’est le genre de personne qu’est Floyd. Il a fait un certain nombre de choses comme ça au fil des ans, non seulement en aidant d’autres combattants, mais en aidant d’autres personnes, dont certaines qu’il n’a même jamais rencontrées. »

Ellerbe n’est pas un observateur entièrement impartial, bien sûr, mais il est vrai que Mayweather a proposé de payer les frais funéraires de la légende des poids lourds Joe Frazier lorsqu’il est décédé plus tard en 2011. Mayweather est également intervenu pour couvrir les frais de 88 500 $ pour les funérailles de George. Floyd, qui a été assassiné par un policier en 2020.

Mayweather avait un dossier de 41-0 lorsque Hernandez est décédé en juin 2011 et était la plus grande star du sport. Il a finalement pris sa retraite – de la boxe professionnelle, sinon du lucratif circuit d’exhibition – en 2017 avec une fiche parfaite de 50-0.

Parmi ces combats, 26 étaient des combats pour le titre mondial. Mais un concours de championnat du monde signifiait clairement plus pour Mayweather que tous les autres: son premier en 1998, lorsque le «Pretty Boy» a vaincu l’une de ses idoles de boxe en grandissant – et n’a jamais perdu l’appréciation de l’opportunité que Genaro Hernandez lui avait donnée.