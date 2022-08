La vitesse et la profondeur dans les tranchées semblent être des atouts pour Erie-Prophetstown – Shaw Local

PROPHETSTOWN – Avec une saison 8-3 et une victoire 56-20 sur Clifton Central lors du premier tour des éliminatoires de classe 2A en 2021, la barre a été relevée pour le football Erie-Prophetstown.

Avec 17 seniors qui partent et tous les partants de l’année dernière sauf deux avec cette classe de finissants, les Panthers seront considérablement plus jeunes et moins expérimentés cette année.

Sans l’expérience de jeu universitaire de l’équipe de l’an dernier, Erie-Prophetstown s’attend à des difficultés de croissance dès le début. Mais au fil de la saison, les Panthers sont convaincus que tout le monde sera sur la même longueur d’onde et que l’équipe commencera à cliquer.

« Cela a été une courbe d’apprentissage. Rien qu’en regardant où nous étions l’an dernier par rapport à cette année, nous ne sommes pas aussi loin devant, et cela va venir avec le manque d’expérience, juste l’expérience du jeu », a déclaré l’entraîneur Jesse Abbott. “Ils sont un groupe confiant, ils sont prêts à apprendre, mais nous devons peut-être travailler un peu plus sur certaines choses que nous ne l’avons fait et nous assurer que nous avons tous les bons détails. Et ils sont prêts à les apprendre, et ils sont prêts à bien comprendre les détails. Et donc nous allons sacrifier un peu de rythme pour bien faire les choses, c’est sûr.

Le receveur large senior / secondeur extérieur Hunter Bruketta et le quart-arrière senior Jack Minssen s’attendent à ce que leurs jeunes coéquipiers s’acclimatent au fil de la saison.

“J’ai l’impression qu’en ce moment, nous avons du mal à nous entraîner pour nous réunir, mais j’ai l’impression qu’à mesure que la semaine 1 arrive, Meet the Panthers, nous allons devenir beaucoup mieux et nous préparer pour l’année”, dit Bruketta.

“Je pense que beaucoup de nos jeunes enfants n’ont pas beaucoup joué, ils n’ont pas commencé l’université, mais je sais qu’ils ont tous regardé tous ces [past varsity] enfants et a obtenu une tonne de représentants. Et je pense que regarder ces enfants plus âgés au niveau universitaire l’année dernière les a vraiment placés dans une bonne position et prêts pour leur première année.

“Améliorez simplement chaque match que nous avons, chaque opportunité que nous avons. Allez-y, et je m’attends à ce que d’ici la fin de l’année, nous soyons en assez bonne forme », a déclaré Minssen. «Il suffit de rester ensemble en équipe tout au long des hauts et des bas. Il y a beaucoup de hauts et de bas dans le jeu, et nous devons nous serrer les coudes dans les parties difficiles et nous serrer les coudes.

Mason Misfeldt (15 ans) d’Erie-Prophetstown félicite Nick Ballard (75 ans) après que Ballard ait fait un tacle lors du match éliminatoire du premier tour de l’année dernière contre Clifton Central. (Troy Taylor)

Minssen, qui a commencé comme arrière défensif l’an dernier, prend la place du quart-arrière de l’équipe première de l’IHSFCA, Kolby Franks, qui a obtenu son diplôme ce printemps. Les autres seniors qui devraient diriger l’équipe cette année sont le porteur de ballon Jase Grunder et le joueur de ligne à double sens Clay Hockaday.

Grâce au camp d’été et aux entraînements du début de la saison morte, trois groupes de postes principaux se sont démarqués d’Abbott.

«Je pense que dans l’ensemble, nos lignes offensives et défensives se sont vraiment démarquées. Je pense qu’ils ont travaillé vraiment, vraiment dur ces deux premières semaines. Ils sont souvent seuls à l’entraînement, et donc ils travaillent très dur pour apprendre des jeux, apprendre leur travail », a-t-il déclaré. « J’ai bien aimé notre groupe de receveurs au niveau universitaire, c’est sûr. Ils forment un groupe plus important que celui auquel nous étions habitués par le passé, et ils ont vraiment travaillé dur pour s’améliorer.

Dans une enquête sur les forces perçues de l’équipe au début de l’année, la vitesse et l’intelligence étaient une réponse répétée.

« Je pense que nous avons une assez bonne vitesse dans tous les domaines. Très bonne intelligence pour le jeu aussi », a déclaré Minssen.

“La vitesse de l’équipe en sera une”, a réitéré Abbott. «Je pense que pour commencer, le playbook a un peu rétréci. Nous étions assez expérimentés l’année dernière, donc nous avons pu vraiment nous concentrer sur un plus petit nombre de jeux et devenir bons à ceux-ci – et ils ont fait un bon travail d’apprentissage du jeu. Je pense qu’une sorte d’intelligence globale pourrait être une force pour l’équipe.

«Je pense qu’une des choses est qu’ils sont assez lâches à l’entraînement. Ils ne montrent aucune sorte de pression qu’ils pourraient ressentir. Je pense qu’ils sont un groupe lâche. Ils arrivent, ils font des erreurs, ils passent à autre chose. Ils apprennent de leurs erreurs. Ils ne s’attardent pas sur les choses, et ça va être un gros problème pour un groupe qui n’est peut-être pas aussi expérimenté qu’avant.

Erie-Prophetstown accueillera Mendota pour son ouverture de saison à 19 h le 26 août.