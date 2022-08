La vitesse est probablement un facteur de décès à moto sur l’autoroute 3 près de Princeton

Un motard albertain de 75 ans a été tué le samedi 6 août sur la route 3 à l’ouest de Princeton.

Selon le sergent de la GRC. Rob Hughes l’accident s’est produit près de Sunday Summit vers 14 heures

Il n’y a eu aucun témoin de l’accident.

Des passants se sont arrêtés pour aider, y compris une infirmière, a déclaré Hughes. Ils ont pratiqué la RCR pendant environ 32 minutes avant l’arrivée des services de santé d’urgence (EHS), mais ils n’ont pas pu réanimer l’homme.

Hughes a déclaré qu’il semblait que le pilote avait perdu le contrôle de sa moto et avait glissé dans un fossé, la moto s’immobilisant sur lui.

La vitesse peut être considérée comme un facteur, a-t-il ajouté.

“Chaque fois que quelqu’un perd le contrôle d’un véhicule, la vitesse par rapport aux conditions est un facteur… Ce tronçon d’autoroute est un tronçon dangereux, et il y a des avertissements de vitesse dans ces virages.”

Environ deux heures et demie plus tôt, sur le même tronçon d’autoroute, un autre motard a perdu le contrôle et a atterri dans le fossé.

Lors de cet incident, un homme de 50 ans, également de l’Alberta, a été blessé mais conscient. La moto a été détruite.

“L’une des autoroutes les plus mauvaises et les plus dangereuses est [Highway 3] entre Princeton et Manning Park », a déclaré l’agent de la GRC Dave Cramm, lors d’une entrevue en 2019 avec Spotlight. Il s’est spécialisé dans la sécurité et les incidents à moto pour la division de la circulation du sud de l’Okanagan.

Au cours d’une carrière de 27 ans, Cramm a enquêté sur plus d’une centaine d’accidents de véhicules – environ dix pour cent de ceux impliquant des motos.

“Ils sont généralement les plus dévastateurs”, a-t-il déclaré.

Selon l’ICBC, les motocyclettes représentent 2 % des véhicules immatriculés dans la province, mais elles représentent 10 % des décès sur les routes de la Colombie-Britannique.

Cramm a fait une étude approfondie des accidents dans le sud de l’Okanagan et a tiré des conclusions sur leurs causes.

La majorité des accidents de moto qui entraînent des blessures ou la mort – en 2017, c’était 42 % – étaient le résultat d’une mauvaise direction liée à un manque de formation du conducteur, a-t-il déclaré.

