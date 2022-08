La vitesse de Cliff Branch a conduit au Temple de la renommée après une longue attente

Cliff Branch était la quintessence de ce qu’Al Davis convoitait dans un receveur au cours de ses décennies à la tête des Raiders.

Branch est arrivé à Oakland avec la vitesse révolutionnaire nécessaire pour alimenter l’attaque verticale des Raiders et dès qu’il a appris à exploiter cette vitesse et à développer des mains fiables, il n’a pas pu arrêter Branch.

Branch est devenu l’une des meilleures menaces profondes de son époque avec certaines de ses plus grandes performances sur les plus grandes scènes du jeu pour gagner une place au Pro Football Hall of Fame samedi.

“Il a changé la donne”, a déclaré l’entraîneur du Temple de la renommée, Tom Flores, qui était entraîneur des receveurs des Raiders à l’arrivée de Branch et qui a été son entraîneur-chef pendant sept saisons.

«Il avait une vitesse unique en son genre et plusieurs vitesses avec sa vitesse. J’ai dû lui apprendre à ralentir. Cela semble ridicule, mais il essayait de parcourir les itinéraires que j’enseignais à une vitesse simulée et n’y parvenait pas. Il trébuchait et était maladroit, alors je lui ai appris à planer. Il pouvait glisser plus vite que la plupart des gens ne pouvaient courir. Ensuite, lorsque vous en avez besoin, allumez-le.

Branch est arrivé à Oakland en tant que choix de quatrième ronde en 1972 après avoir capté seulement 36 passes lors de ses deux dernières années à l’université du Colorado. Mais Branch était également un sprinteur vedette qui a établi le record de la compétition de championnat de la NCAA au 100 mètres peu de temps avant de rejoindre les Raiders.

Cette vitesse est ce que Davis voulait faire équipe avec les futurs Hall of Famers Fred Biletnikoff et Dave Casper en tant que receveurs de passes pour Ken Stabler. Mais il a fallu attendre sa troisième saison pour que Branch éclate.

Flores a déclaré qu’il avait été immédiatement impressionné par la ténacité de Branch au milieu et sa capacité à apprendre l’attaque, mais le seul problème qui l’a empêché de jouer sur le terrain au début était ses mains, car les chutes fréquentes entraînaient des huées de la part des supporters locaux.

“Sa première année, il était impressionnant et quand il était ouvert, il était grand ouvert parce qu’il était si rapide, mais ensuite il laissait tomber le ballon”, a déclaré Flores. “Mais dans sa troisième année, c’est à ce moment-là qu’il a vraiment commencé à briller. C’était tout avec Al, la vitesse et la peur et les gros joueurs. Et c’était un gars qui jouait beaucoup.

Branch a fait la première de ses trois équipes All-Pro consécutives lors de sa première saison en tant que partant en 1974 et n’a jamais regardé en arrière. Il a marqué 67 touchés dans les airs, menant la NFL dans les réceptions de TD en 1974 avec 13 et en 1976 avec 12. Branch a également obtenu un record de 1 092 verges en 1974.

Il était une force en séries éliminatoires, avec 1 289 verges en réception. Les Raiders ont remporté le Super Bowl après les saisons 1976, 1980 et 1983 – la dernière à Los Angeles, où la franchise a déménagé en 1982 après de longs combats devant les tribunaux avant de retourner dans la Bay Area en 1995. Branch était l’un des six joueurs à jouer en tout. trois de ces victoires, une liste qui comprend les autres Hall of Famers Ray Guy et Ted Hendricks.

En 1983, Branch a égalé le record de la NFL avec une prise de touché de 99 verges lors d’un match de saison régulière. Il est troisième parmi les attrapeurs de passes des Raiders en termes de réceptions avec 8 685 verges, derrière Tim Brown et Biletnikoff – tous deux membres du Temple de la renommée.

“Je l’ai eu dès son premier jour avec les Raiders”, a déclaré Flores. “Je l’ai vu grandir. Je suis tellement fier de ce qu’il est devenu. Il a changé la donne.

L’honneur pour Branch survient un peu plus de trois ans après sa mort à 71 ans de causes naturelles, marquant la deuxième fois ces dernières années qu’un grand Raiders est intronisé au Temple de la renommée à titre posthume. Stabler a été intronisé en 2016, un an après sa mort.

La longue attente a privé Branch de la chance de profiter de l’honneur qu’il avait attendu si longtemps après avoir été demi-finaliste en 2004 et 2010.

“Tous mes pairs contre qui j’ai joué et qui sont dans le Hall of Fame, ils me disent que je mérite d’être dans le Hall of Fame”, a déclaré Branch au site Web des Raiders dans une interview peu avant sa mort. “C’est le couronnement de la gloire, tout comme obtenir une bague du Super Bowl.”

Josh Dubow, Associated Press