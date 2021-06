La société d’Elon Musk, SpaceX, aurait fermé les yeux sur les avertissements concernant les risques pour la sécurité émis par les régulateurs fédéraux lors d’un lancement, révèlent des documents obtenus par The Verge. Le vol d’essai en question s’est terminé par un crash enflammé.

La Federal Aviation Administration (FAA) a émis au moins deux avertissements à SpaceX lors des tests par la société de son système Starship réutilisable au Texas l’année dernière, selon le site d’information américain Le bord rapporté, citant «obtenu exclusivement« documents.

Les documents, qui incluent apparemment des lettres confidentielles entre les chefs de la FAA et de SpaceX, entre autres, suggèrent que la société « priorité à la vitesse à la sécurité, » selon Le bord. Son « les actions montrent un manque préoccupant de contrôle opérationnel et de discipline des processus qui est incompatible avec une forte culture de sécurité« , aurait déclaré une lettre du chef de la division spatiale de la FAA, Wayne Monteith, à la présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell.





En décembre 2020, le prototype de vaisseau numéro de série 8 (SN8) a décollé d’un terrain privé appartenant à SpaceX à Boca Chica, au Texas. Alors que le vol d’essai suborbital à haute altitude a été lancé avec succès, le véhicule s’est démonté et s’est écrasé en tentant d’atterrir. Elon Musk a ensuite tweeté que sa société «obtenu toutes les données dont nous avions besoin » du test, ajoutant: « Mars, nous voilà !«

Cependant, selon le dernier rapport, des événements violant apparemment la licence de lancement de la société et mettant potentiellement en danger le public se sont produits quelques minutes avant le décollage, car le SN8 n’a pas été autorisé à être lancé par la FAA en raison des conditions météorologiques.

Le jour du lancement, des responsables de la FAA ont interrogé les données de modélisation météo et de lancement de SpaceX, et ont déclaré que le SN8 n’était pas sûr à lancer, selon un rapport. Les régulateurs fédéraux, après avoir étudié leurs propres modèles, ont déclaré que si une explosion se produisait, les maisons voisines pourraient être mises en danger en raison de la vitesse du vent renforçant potentiellement l’onde de choc. Le compte à rebours a été interrompu, mais un directeur anonyme des opérations de lancement de SpaceX a redémarré le lancement peu de temps après, malgré les inspecteurs de la sécurité de la FAA affirmant que les risques subsistaient.

Un avertissement de violation aurait été annoncé par la FAA sur une ligne téléphonique ouverte avec la salle de contrôle de lancement, mais ignoré par le personnel de SpaceX.

Ils « supposait que le [federal] l’inspecteur n’avait pas les dernières informations», selon un rapport de SpaceX, qui a également été durement critiqué par le chef de la FAA. Le lancement était « basé sur des « impressions » et des « hypothèses », plutôt que sur des vérifications procédurales et des affirmations positives», aurait écrit Monteith à Shotwell.

Le rôle de Musk, le cas échéant, dans le processus de prise de décision n’est pas clair, Le bord a déclaré, ajoutant que la société n’avait pas répondu à une demande de commentaires. Une enquête sur l’incident aurait été menée peu de temps après l’accident, mais aucune sanction n’a suivi.

Moins de deux mois après le test du SN8, le prochain prototype de vaisseau spatial de SpaceX, le SN9, s’est également écrasé et a explosé au Texas le 2 février. Début mars, le SN10 a grimpé à environ 10 km, mais a explosé en morceaux lors de l’atterrissage quelques minutes plus tard. Le SN11 s’est écrasé dans un épais brouillard le même mois. SpaceX a déclaré avoir intégré les leçons des échecs et, finalement, en mai, lancé avec succès et atterri en toute sécurité son prototype d’engin réutilisable conçu pour transporter des équipages et des marchandises dans l’espace.

