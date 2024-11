La vitamine K₂ réduit les redoutables crampes nocturnes dans les jambes lors d’un essai clinique

Crédit : Pixabay de Pexels



Ils frappent en pleine nuit, sans prévenir. Une contraction douloureuse des muscles du mollet arrache les dormeurs du pays des rêves et les jette dans un match de lutte gréco-romaine avec un adversaire invisible. La redoutable crampe à la jambe a encore frappé.

Des chercheurs dirigés par le Troisième hôpital populaire de Chengdu, en Chine, ont découvert que la vitamine K 2 la supplémentation réduit la fréquence, l’intensité et la durée des crampes nocturnes dans les jambes (NLC) chez les personnes âgées.

Environ 50 à 60 % des adultes souffrent de NLC (parfois appelés chevaux de Charley) au cours de leur vie, et environ 20 % d’entre eux rencontrent une détresse et une insomnie importantes qui les amènent à consulter un médecin. Il n’existe pas de traitement médical sans une liste importante d’effets secondaires désagréables.

Dans un article, « Vitamine K 2 dans Gestion des crampes nocturnes dans les jambes : un essai clinique randomisé, » publié dans JAMA Médecine Interneles chercheurs ont étudié si la vitamine K 2 est meilleur qu’un placebo pour gérer les crampes nocturnes dans les jambes.

Mené en Chine, l’essai clinique randomisé multicentrique, en double aveugle et contrôlé par placebo a recruté 199 personnes âgées de 65 ans et plus (âge moyen 72,3 ans) qui ont connu au moins deux épisodes documentés de NLC au cours d’une période de sélection de deux semaines. Les participants ont été répartis au hasard selon un rapport de 1:1 pour recevoir soit de la vitamine K 2 (ménaquinone 7), 180 μg ou une capsule placebo par jour pendant huit semaines.

Le principal résultat de l’étude était le nombre moyen de NLC par semaine entre la dose de vitamine K 2 et les groupes placebo.

Les critères de jugement secondaires comprenaient la durée des crampes musculaires mesurée en minutes et la gravité des crampes musculaires évaluée à l’aide d’une échelle analogique allant de 1 à 10.

Au départ, le nombre moyen de NLC par semaine était comparable dans les deux groupes, avec 2,60 crampes dans la vitamine K. 2 groupe et 2,71 dans le groupe placebo.

Au cours de l’intervention de huit semaines, la vitamine K 2 Le groupe a connu une réduction de la fréquence hebdomadaire moyenne des crampes à 0,96. En revanche, le groupe placebo a maintenu une fréquence hebdomadaire moyenne de crampes à 3,63. Une différence de 2,67 crampes en moins par semaine entre les groupes était statistiquement significative et la tendance était visible dès la première semaine seulement.

La vitamine K 2 Le groupe a également réduit de manière significative la gravité du NLC, avec une diminution moyenne de 2,55 points par rapport à 1,24 points dans le groupe placebo. La durée des NLC a diminué en moyenne de 0,90 minute dans la vitamine K 2 groupe, contre 0,32 minute dans le groupe placebo. Aucun événement indésirable lié à la vitamine K 2 utilisation ont été identifiées.

Sur la base des résultats, les chercheurs concluent que la vitamine K 2 la supplémentation réduit considérablement la fréquence, l’intensité et la durée des crampes nocturnes dans les jambes chez les personnes âgées sans effets indésirables. Ils recommandent de futurs essais cliniques pour confirmer l’efficacité du K 2 et étudier son impact sur la qualité de vie et le sommeil chez les patients présentant des NLC fréquents.

