La vitamine D pourrait traiter les symptômes de la dépression, selon une analyse

Les suppléments de vitamine D pourraient atténuer les symptômes de la dépression chez les adultes, selon une méta-analyse récente d’études.

Des chercheurs de Finlande, d’Australie et des États-Unis ont présenté leurs conclusions dans un article évalué par des pairs publié dans Critical Reviews in Food Science and Nutrition le 11 juillet. Ils ont analysé 41 études portant sur l’efficacité de la vitamine D chez les adultes lorsqu’il s’agissait de traiter les symptômes dépressifs. .

Chacune des études impliquait des essais randomisés contrôlés par placebo. Les résultats ont montré que les suppléments de vitamine D étaient plus efficaces qu’un placebo pour traiter les symptômes dépressifs chez les adultes ayant reçu un diagnostic de dépression.

Mais chez les personnes en bonne santé qui n’ont pas reçu de diagnostic de dépression ou de toute autre maladie psychiatrique, les chercheurs ont découvert que les suppléments étaient moins efficaces qu’un placebo. Les suppléments de vitamine D ne se sont pas non plus avérés efficaces chez les adultes de plus de 65 ans.

Les suppléments semblaient également plus efficaces lorsqu’ils étaient pris pendant moins de 12 semaines. De plus, des doses de plus de 100 microgrammes par jour produisaient un meilleur effet, ont découvert les chercheurs.

Cependant, l’auteur principal Tuomas Mikola de l’Université de Finlande orientale a averti qu’il y avait un risque de biais parmi les études impliquées dans l’analyse, car beaucoup n’ont pas fourni de descriptions sur les variables de confusion potentielles, telles que l’origine ethnique, l’alimentation, l’IMC, l’exposition au soleil et quantité d’exercice.

“Malgré la large portée de cette méta-analyse, la certitude des preuves reste faible en raison de l’hétérogénéité des populations étudiées et du risque de biais associé à un grand nombre d’études”, a-t-il déclaré dans un communiqué publié vendredi. .

Les auteurs affirment que davantage de recherches sont nécessaires pour tirer des conclusions précises sur la possibilité d’utiliser la vitamine D pour traiter la dépression.

“Ces découvertes encourageront de nouveaux essais cliniques de haut niveau chez des patients souffrant de dépression afin de mieux comprendre le rôle possible de la supplémentation en vitamine D dans le traitement de la dépression”, a déclaré Mikola.