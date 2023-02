La vitamine D pourrait être une arme contre le diabète de type 2

Mais, a déclaré Dapkins, l’ajout d’un supplément de vitamine D pourrait être un moyen simple et peu coûteux d’obtenir une protection supplémentaire. Son conseil était que les personnes atteintes de pré-diabète en parlent à leur médecin et obtiennent une mesure de la vitamine D dans le sang si elles ne l’ont pas déjà fait.

Pittas a déclaré que davantage de travail était nécessaire pour déterminer la dose optimale de vitamine D pour les personnes atteintes de pré-diabète.

En général, 4 000 UI par jour – la dose utilisée dans un essai – est considérée comme la limite supérieure de l’apport en vitamine D. La vitamine D est stockée dans la graisse corporelle, a noté Dapkins, et il existe un risque que des niveaux très élevés causent des problèmes, tels que des calculs rénaux.

Dans les trois essais, un peu plus de 1 % des participants ont développé des calculs rénaux et les utilisateurs de suppléments n’étaient pas plus à risque.

Plus d’information

Le National Institutes of Health Office of Dietary Supplements des États-Unis en dit plus sur la vitamine D.

SOURCES : Anastassios Pittas, MD, MS, chef, division d’endocrinologie, diabète et métabolisme, Tufts Medical Center, Boston ; Isaac Dapkins, MD, médecin-chef, Centres de santé familiale, NYU Langone, New York ; Annales de médecine interne, 6 février 2023, en ligne