La vitamine D peut-elle vraiment nous protéger du Covid-19 ? Une nouvelle étude ne trouve aucune telle preuve

Les preuves génétiques ne soutiennent pas la vitamine D comme mesure de protection contre Covid-19, selon les chercheurs. L’équipe de l’Université McGill à Québec, Canada, a analysé les variantes génétiques de 4 134 personnes atteintes de Covid-19 et de 1 284 876 sans Covid-19, de 11 pays pour déterminer si la prédisposition génétique à des niveaux plus élevés de vitamine D était associée à des résultats de maladie moins graves dans personnes atteintes du Covid-19.

Les résultats, publiés dans PLOS Medicine, n’ont montré aucune preuve d’une association entre les niveaux de vitamine D génétiquement prédits et la susceptibilité à Covid-19, l’hospitalisation ou une maladie grave. Cela suggère que l’augmentation des niveaux de vitamine D circulante par la supplémentation pourrait ne pas améliorer les résultats de Covid-19 dans la population générale.

Des niveaux accrus de vitamine D, tels que reflétés par les mesures de 25-hydroxy vitamine D, ont été proposés pour protéger contre Covid-19 sur la base d’études in vitro, observationnelles et écologiques. Mais, « la supplémentation en vitamine D en tant que mesure de santé publique pour améliorer les résultats n’est pas soutenue par cette étude », ont déclaré des chercheurs, dont Guillaume Butler-Laporte et Tomoko Nakanishi de l’université.

Cependant, l’équipe a noté plusieurs limites, notamment le fait que la recherche n’incluait pas les personnes présentant une carence en vitamine D, et il reste possible que les patients réellement déficients puissent bénéficier d’une supplémentation pour la protection et les résultats liés à Covid-19. De plus, les variantes génétiques ont été obtenues uniquement à partir d’individus d’ascendance européenne, de futures études seront donc nécessaires pour déterminer la relation avec les résultats de Covid-19 dans d’autres populations.

Une étude précédente a également montré des résultats similaires. Des scientifiques de l’Université de Sao Paulo ont mené un essai clinique au Brésil avec 240 patients qui ont reçu 200 000 UI de vitamine D3 lors de leur admission à l’hôpital. La supplémentation n’a pas réduit la durée du séjour ni affecté la proportion nécessitant des soins intensifs, selon l’étude publiée dans le Journal of the American Medical Association (JAMA).

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici