La vitamine D liée à un risque moindre de tentatives de suicide et d’automutilation

Les vétérans qui avaient les niveaux les plus bas de vitamine D dans le sang avant les suppléments avaient un risque de 64 % inférieur lorsqu’ils prenaient de la vitamine D3. De plus, les vétérans noirs présentaient un risque 64 % moins élevé lorsqu’ils prenaient de la vitamine D3 et 58 % moins risqué lorsqu’ils prenaient de la vitamine D2.

En général, pour la vitamine D3, des doses plus élevées étaient liées à des réductions plus importantes des tentatives d’automutilation et de suicide.

« Les effets ont été importants », dit Gibbons. “Comme l’ont montré des travaux antérieurs, les personnes souffrant de dépression plus grave en bénéficieraient le plus.”

Bien que d’autres études soient nécessaires pour trouver les raisons pour lesquelles la vitamine D semble réduire le risque de suicide et d’automutilation, les gens devraient envisager de demander à leur médecin de tester leur taux de vitamine D s’ils ont des inquiétudes, dit-il.

“En règle générale, les médecins ne dépistent les niveaux de vitamine D que si un patient souffre d’une affection actuellement associée à un faible taux de vitamine D”, explique Gibbons. “Cela soulève l’idée que nous devons dépister plus régulièrement ceux qui pourraient avoir une indication de dépression, d’anxiété ou d’automutilation.”

Lavigne et Gibbons s’intéressent à d’autres éléments liés à l’utilisation de suppléments de vitamine D, tels que les interactions médicamenteuses, l’absorption des nutriments, les doses recommandées et les différents taux sanguins. Par exemple, les suppléments peuvent ne pas réduire considérablement les risques d’automutilation une fois que quelqu’un a des niveaux suffisants de vitamine D.

“Cela met en évidence la question de savoir comment nous définissons l’insuffisance et la carence”, dit Lavigne. “Ce type de recherche peut contribuer aux approches de santé publique pour améliorer la santé.”

Lavigne suggère de parler à un médecin de la meilleure dose à prendre, car il est possible d’en prendre trop. La vitamine D est une vitamine liposoluble, dit-elle, ce qui signifie qu’elle est retenue par l’organisme et non évacuée comme les vitamines hydrosolubles. L’apport alimentaire recommandé aux États-Unis pour la plupart des adultes est de 600 unités par jour, bien que cela puisse varier d’une personne à l’autre.

De plus, comme les compléments alimentaires n’ont pas besoin d’être approuvés par la FDA avant d’être vendus, il est important de rechercher des marques et des ingrédients de haute qualité, dit-elle. Par exemple, US Pharmacopeia (USP), une organisation scientifique indépendante à but non lucratif, a créé un



Liste de produits vérifiée



pour plus de 100 suppléments chez de nombreux détaillants.

“Il existe une grande variété de suppléments”, déclare Lavigne. “L’une des choses que vous pouvez rechercher est l’étiquette de la pharmacopée américaine, ce qui signifie qu’elle a été testée pour sa qualité.”