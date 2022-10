La vitamine C pourrait-elle aider à réduire la goutte ?

“En plus d’abaisser les niveaux d’acide urique dans le corps, on pense que la vitamine C peut également minimiser la réponse inflammatoire aux cristaux d’urate”, déclare Juraschek. En effet, lorsque des poussées se développent dans les articulations de tout le corps, une grande partie de l’irritation douloureuse est causée par la réponse du système immunitaire alors qu’il se bat pour décomposer les cristaux.

Juraschek dit que cela ne changerait probablement pas les recommandations pour les patients souffrant de goutte grave, mais cela pourrait quand même avoir un impact.

“Pour les personnes à qui on a dit qu’elles avaient la goutte mais qui ont eu moins de poussées, elles pourraient être plus disposées à prendre de la vitamine C”, dit-il.

Will Settle, 42 ans, de Hilton Head, SC, n’a pas participé à l’étude, mais il dit qu’il serait enclin à essayer la plupart des méthodes préventives sûres. La goutte court dans sa famille. Son père et son grand-père l’avaient, et maintenant, lui aussi. Ses poussées ont ralenti ces dernières années, ce qui, selon lui, a beaucoup à voir avec son alimentation et son mode de vie. Il a arrêté de manger des fruits de mer, a commencé à boire plus d’eau et a cessé de boire autant d’alcool – tout cela, selon lui, a eu un impact énorme sur la gravité de son état. (Les fruits de mer et la bière contiennent des niveaux élevés de purines, dont il a été démontré qu’elles augmentent l’accumulation d’acide urique dans le sang.) Settle dit que d’autres changements de mode de vie simples comme la vitamine C seraient un ajout facile à sa routine avec peu d’inconvénients. De plus, il déteste avoir à prendre colchicineun médicament destiné à soulager la douleur mais qui lui cause une diarrhée intense lorsqu’il le prend.