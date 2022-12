La visite surprise de Zelenskyy à DC a duré des mois

WASHINGTON (AP) – L’idée d’un voyage audacieux en temps de guerre de Volodymyr Zelenskyy à Washington avait percolé pendant un certain temps avant que la visite surprise ne soit révélée quelques heures avant l’arrivée du président ukrainien.

Lors d’un sommet en octobre à Zagreb, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a discuté avec son homologue du parlement ukrainien de la possibilité que Zelenskyy s’adresse au Congrès américain. Les responsables de l’administration Biden avaient également pendant des mois discuté avec l’Ukraine d’une visite de Zelenskyy à la Maison Blanche, espérant qu’une visite avant la fin de l’année enverrait un signal de soutien sans équivoque avant un hiver brutal qui pourrait aggraver l’assaut du président russe Vladimir Poutine.

Lors d’appels précédents, Zelenskyy avait indiqué à Biden et à d’autres hauts responsables que les États-Unis étaient le premier pays qu’il souhaitait visiter lorsque le moment était venu pour lui de voyager, selon un responsable américain au courant des conversations. Ainsi, lors d’un appel téléphonique le 11 décembre entre les deux dirigeants, Biden a réitéré l’invitation.

Cette fois, a déclaré Zelenskyy à Biden, c’était le bon moment.

« Je voulais vraiment venir plus tôt. Monsieur le Président est au courant, mais je ne pouvais pas le faire parce que la situation était si difficile », a déclaré Zelenskyy depuis le bureau ovale mercredi. Le voyage pourrait avoir lieu maintenant, a déclaré le dirigeant ukrainien, car « nous avons contrôlé la situation et … tout d’abord, grâce à votre soutien ».

Les détails des coulisses de la visite surprise de Zelenskyy à Washington ont été décrits par un assistant de Pelosi, un responsable américain et un haut responsable de l’administration, qui ont tous demandé l’anonymat pour décrire la planification du voyage secret. Une fois que les roues de la planification ont commencé à rouler, la visite de 10 heures de Zelenskyy – qui s’est déroulée dans une réunion du bureau ovale avec Biden, une conférence de presse conjointe à la Maison Blanche et une allocution devant un Congrès largement favorable – s’est déroulée rapidement.

Après que les deux présidents ont discuté du voyage le 11 décembre, la Maison Blanche a lancé une invitation officielle le 14 décembre, selon le haut responsable de l’administration. Zelenskyy a accepté l’invitation vendredi et la visite a été confirmée deux jours plus tard, date à laquelle les responsables de la Maison Blanche ont informé le bureau de Pelosi des projets de voyage du dirigeant ukrainien.

“Je suis ravi que vous ayez pu faire le voyage pour être ici”, a déclaré Biden à Zelenskyy mercredi. “C’est un honneur d’être à vos côtés dans une défense unie contre ce qui est une guerre brutale et brutale menée par Poutine.”

Ce qui s’est passé mercredi était un plan minutieusement exécuté par des responsables américains et ukrainiens pour acheminer rapidement et en toute sécurité Zelenskyy vers Washington, son premier voyage connu hors des frontières du pays depuis l’invasion de la Russie en février.

Le président ukrainien est entré mercredi matin en Pologne, selon le radiodiffuseur privé polonais TVN24, en arrivant à la gare de Przemysl, une ville frontalière et le point d’arrivée de nombreux réfugiés fuyant la guerre. Accompagné de l’ambassadrice des États-Unis en Ukraine, Bridget Brink, Zelenskyy a été transporté dans un véhicule de l’ambassade des États-Unis vers un aéroport de Rzeszów, où il a embarqué sur un vol sans escale qui a atterri à Joint Base Andrews peu après midi mercredi.

Transporter Zelensky à Andrews était un avion à réaction de l’US Air Force – un avion gouvernemental généralement utilisé pour les secrétaires du Cabinet et d’autres dignitaires sous le président et le vice-président. La Maison Blanche n’a annoncé publiquement la visite imminente de Zelenskyy que mercredi à 1 h du matin, attendant qu’elle sente que Zelenskyy était hors d’Ukraine en toute sécurité.

Une fois Zelenskyy débarqué, la protection des services secrets s’est mise en place, comme c’est généralement le cas pour les chefs d’État en visite.

Le haut responsable de l’administration a déclaré que les États-Unis avaient consulté étroitement Zelensky sur sa sécurité et que le président ukrainien avait estimé qu’il lui suffisait de se rendre brièvement aux États-Unis.

Pendant ce temps, Pelosi, qui avait parcouru le monde ces derniers mois dans une défense féroce de l’Ukraine, avait également semé depuis des mois les graines d’un discours de Zelenskyy au Congrès.

Elle s’était rendue au sommet de Zagreb en octobre à l’invitation de Zelenskyy et de Ruslan Stefanchuk, le président du parlement ukrainien. Là, Zelenskyy a parlé au public de “l’importance de la solidarité inébranlable du monde libre avec l’Ukraine” – un discours que Pelosi a souligné dans son invitation au président ukrainien.

Le président de la Chambre des États-Unis est revenu de Croatie et a commencé à discuter de l’idée d’un discours de Zelenskyy, informant les autres principaux dirigeants du Congrès – le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y., le chef de la minorité à la Chambre Kevin McCarthy, R-Calif., et le chef de la minorité au Sénat. Mitch McConnell, R-Ky. – à propos de ses conversations à l’étranger et demandant leur soutien pour que le dirigeant ukrainien vienne au Capitole.

Mercredi, Pelosi – à quelques jours de remettre son marteau au contrôle républicain – a finalement accueilli Zelenskyy au Capitole, qu’elle a qualifié de «profond privilège» et de «grande fierté», à un moment où Capitol Hill est sur le point de feu vert une aide d’urgence supplémentaire de 45 milliards de dollars à l’Ukraine.

“Votre visite intervient alors que le Congrès se prépare à passer à nouveau un autre cycle conséquent d’assistance sécuritaire, économique et humanitaire”, a déclaré Pelosi à Zelenskyy. “Dans les prochaines 48 heures, j’espère que cela sera fait.”

Avant de quitter l’Ukraine, il y avait des indices dans les propres mots de Zelenskyy qu’un voyage surprise à l’étranger pourrait être en préparation.

Lors d’une visite mardi à Bakhmut, située dans la province ukrainienne contestée de Donetsk, Zelenskyy a reçu un drapeau ukrainien. Il s’est alors engagé à transmettre le drapeau “des garçons au Congrès, au président des États-Unis”.

Devant le Congrès américain mercredi soir, Zelenskyy a finalement produit le drapeau – couvert de signatures par les troupes ukrainiennes combattant sur les lignes de front.

“Ils m’ont demandé de vous apporter ce drapeau, au Congrès américain, aux membres de la Chambre des représentants et aux sénateurs dont les décisions peuvent sauver des millions de personnes”, a déclaré Zelenskyy dans ses derniers mots aux législateurs. « Alors, que ces décisions soient prises. Laissez ce drapeau rester avec vous. Mesdames et messieurs, ce drapeau est un symbole de notre victoire dans cette guerre.

Les rédacteurs AP Matthew Lee et Zeke Miller ont contribué à ce rapport.

Seung Min Kim, Associated Press