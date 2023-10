La visite surprise de Vishal Bhardwaj à Priyanka Chopra n’est plus « Khufiya », voir leur photo virale avec Malti Marie

Vishal Bhardwaj a également remercié Priyanka Chopra dans le générique de fin de son dernier album Khufiya, qui met en vedette Tabu, Ali Fazal et Wamiqa Gabbi dans les rôles principaux.

Vishal Bhardwaj a rendu une visite surprise à Priyanka Chopra chez elle à Los Angeles. L’actrice a utilisé son Instagram et a partagé une photo avec le cinéaste avec la légende « @vishalrbhardwaj visite surprise », et a ajouté un emoji aux yeux remplis de cœur. Bien que ce soit Malti Marie, qui vole la vedette sur la photo.

La fille de Priyanka, Malti, est assise entre eux deux alors qu’ils profitent d’une promenade en voiturette de golf. La photo est depuis devenue virale sur Internet avec les rumeurs de leur troisième collaboration ensemble après le drame policier de 2009 Kaminey et la comédie noire de 2011 7 Khoon Maaf.

Vishal a également remercié l’ancienne Miss Monde dans le générique de fin de son dernier album Khufiya, qui met en vedette Tabu, Ali Fazal et Wamiqa Gabbi dans les rôles principaux. Le drame d’espionnage, qui tourne également autour des thèmes de l’amour, de la trahison et de la vengeance, a été présenté en première sur Netflix la semaine dernière et a reçu des critiques mitigées de la part des critiques et du public.

Dans une récente interview, le cinéaste a révélé la raison pour laquelle il a remercié Priyanka pour Khufiya. Il a déclaré à Bollywood Hungama : « Lorsque nous sommes allés au Canada pour tourner pour Khufiya en 2022, il y avait une inquiétude sur le front des visas, après la troisième vague de la pandémie de COVID-19. Nous n’avons obtenu que 9 visas, même si nous en avions demandé. 40 visas. »

« Nous avions espéré en obtenir davantage jusqu’au dernier moment, mais cela ne s’est pas produit et nous manquions terriblement de personnel. Vous pouvez imaginer notre niveau de stress à ce moment-là. J’ai donc appelé mon amie Priyanka et, même si c’était un week-end, elle nous a aidé à organiser l’équipe nécessaire pendant la nuit. Nous avons commencé notre tournage lundi matin et avons bouclé le tournage comme initialement prévu », a-t-il conclu.

