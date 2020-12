« Le Premier ministre est ravi de voir l’accueil chaleureux que le duc et la duchesse de Cambridge ont reçu lors de leur voyage en train extrêmement précieux en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles », a déclaré le porte-parole.

William et Kate ont commencé leur visite au Pays de Galles aujourd’hui à Cardiff Castle, où ils ont rencontré des étudiants universitaires et ont entendu parler des problèmes de santé mentale auxquels ils ont été confrontés pendant la pandémie.

Lorsqu’on lui a demandé s’ils devaient encore venir, M. Gething a déclaré: «Je ne suis pas particulièrement dérangé ou intéressé parce que je ne pense pas que cela va être une excuse pour que les gens disent: ‘Je devrais aller et me comporter d’une manière différente et Je devrais agir comme si le mal qui est perçu devant nous dans chaque partie de notre système de santé n’avait pas lieu ».»

Le duc et la duchesse ont fait le tour du pays pour remercier les principaux travailleurs et les communautés de première ligne pour leurs efforts pendant la pandémie.

Le couple s’est rendu en Écosse et a visité Berwick upon Tweed, Batley et Manchester lundi, rencontrant des écoliers, des ambulanciers, des bénévoles et des travailleurs caritatifs.