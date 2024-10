La visite publique de la Maison Blanche fait l’objet d’une mise à niveau. Les visiteurs verront, entendront et toucheront davantage

WASHINGTON– Jill Biden a formé son œil d’éducatrice sur la visite publique de la Maison Blanche et dévoile lundi une version mise à jour qu’elle a contribué à concevoir pour en apprendre davantage aux visiteurs sur l’histoire du manoir et les événements qui se sont déroulés dans certaines de ses salles célèbres.

Un nouvel arrêt de la visite est la salle de réception diplomatique, auparavant interdite. C’est dans cette pièce du rez-de-chaussée que le président Franklin D. Roosevelt a enregistré ses « discussions au coin du feu ». Des extraits de certaines de ces conversations seront désormais diffusés aux visiteurs.

Les visiteurs pourront également accéder à plusieurs autres pièces du rez-de-chaussée qui étaient auparavant bouclées au niveau de la porte : la bibliothèque ; la China Room, qui abrite la collection de couverts présidentiels ; et la Salle Vermeil, qui abrite une collection d’art de la table.

Il en va de même pour la salle Est et la salle à manger d’État situées à l’étage supérieur.

Les visiteurs peuvent également jouer avec de nouveaux écrans numériques qui remplacent les panneaux imprimés à l’extérieur des salles de la visite et offrent une expérience qui fait appel à plusieurs sens.

« L’éducation est l’œuvre de ma vie et je sais qu’il existe trois types d’apprenants : visuel, auditif et tactile. » Jill Bidenenseignante depuis 40 ans, a déclaré dimanche soir alors qu’elle et Le président Joe Biden a organisé un dîner pour célébrer la tournée mise à jour.

Après avoir parcouru elle-même le parcours de la visite, la première dame a décidé qu’elle souhaitait l’élargir et y ajouter davantage de contenu éducatif et historique, selon ses collaborateurs. Cela faisait des décennies que la tournée n’avait pas été mise à jour.

« La visite de la Maison Blanche permet désormais aux visiteurs de toucher, d’entendre et de voir leur histoire de près », a-t-elle déclaré dimanche.

Quelque 10 000 personnes visitent la Maison Blanche chaque semaine.

Lorsqu’ils entreront par l’aile Est, Jill Biden sera là en vidéo pour les accueillir, tandis que le président Biden sera en vidéo dans la salle Est pour raconter une partie de l’histoire qui s’y est déroulée. Le prochain président, qui prendra ses fonctions en janvier, et son (ou elle) conjoint(e) pourront enregistrer leurs propres salutations puisque les changements sont censés se répercuter d’une administration à l’autre.

Les collages de photos imprimées qui bordent le couloir sont désormais numériques, ce qui facilite leur modification, tandis qu’un nouveau modèle 3D vertical du campus de la Maison Blanche de 18 acres explique comment le manoir exécutif a été construit et agrandi au cours des 200 dernières années. .

Le bureau de la première dame a travaillé sur le projet au cours des deux dernières années avec le National Park Service, le bureau du conservateur de la Maison Blanche, l’association privée à but non lucratif de la Maison Blanche, les bibliothèques présidentielles et History Channel.