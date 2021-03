La visite prévue du pape en Irak, au milieu d’une pandémie, soulève des questions de timing

VATICAN CITY – Pape François a déclaré qu’il avait annulé des voyages pendant la pandémie parce que «en conscience, je ne peux pas provoquer de rassemblements», mais que la seule chose qui l’empêcherait de devenir le premier pape à visiter l’Irak meurtri par la guerre serait une nouvelle flambée d’infections. C’est exactement ce qui s’est passé. Un pic de cas de coronavirus a incité les responsables irakiens à imposer des verrouillages. Les autorités chiites ont suspendu les pèlerinages religieux. Dimanche, l’ambassadeur du Vatican a contracté le virus et s’est isolé. Pour faire bonne mesure, les attentats suicides, les attaques à la roquette et les tensions géopolitiques ont également augmenté. Mais, Francis, à la stupéfaction de beaucoup, a l’intention d’y aller de toute façon. Après plus d’un an enfermé derrière les murs du Vatican, il s’envolera pour Bagdad vendredi à l’un des moments les plus virulents de toute la pandémie, envoyant un message qui va à l’encontre de presque toutes les directives de santé publique et mettant potentiellement des milliers de Irakiens en danger.

«Après-demain, si Dieu le veut, j’irai en Irak pour un pèlerinage de trois jours», a déclaré François mercredi dans son discours hebdomadaire aux fidèles, quelques heures seulement après un nouveau barrage d’attaques à la roquette. «Je vous demande d’accompagner ce voyage apostolique par la prière pour qu’il se déroule de la meilleure façon possible, porte les fruits espérés. Le peuple irakien nous attend.

Francis a lui-même été vacciné à la mi-janvier et, bien qu’il ait été critiqué pour son refus de porter des masques en public privé, il a appelé les pays riches à donner des vaccins aux plus pauvres et a qualifié le refus de vacciner de «suicidaire». L’entourage du pape est également vacciné, mais les partisans du pape craignent qu’un voyage conçu en grande partie pour apporter la paix et l’encouragement aux chrétiens qui souffrent depuis longtemps en Irak a le potentiel d’être un événement très répandu. La possibilité et le désastre potentiel du pape de 84 ans mettant en danger par inadvertance une population irakienne n’ayant pratiquement pas accès aux vaccins n’est pas perdue pour ses alliés à Rome.

«Il y a cette inquiétude que la visite du pape ne mette pas la santé des gens en danger, c’est évident», a déclaré Antonio Spadaro, un prêtre jésuite et proche allié de François. «Il y a une prise de conscience du problème.» Même le prédécesseur de François, Benoît XVI, s’est dit préoccupé par le voyage, dans une interview avec Corriere della Sera, un journal italien, qualifiant le voyage d’important mais de «dangereux».