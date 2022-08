La visite prévue de Nancy Pelosi à Taïwan est le dernier point chaud des tensions américano-chinoises

La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, a quitté la Malaisie mardi et devait se rendre à Taïwan, exacerbant les tensions avec Pékin, qui revendique l’île autonome comme son propre territoire.

L’avion transportant Pelosi et sa délégation est parti d’une base de l’armée de l’air malaisienne, les médias locaux à Taïwan rapportant qu’elle y arriverait mardi soir. Le United Daily News, Liberty Times et China Times – les trois plus grands journaux nationaux de Taiwan – ont cité des sources non identifiées comme disant qu’elle passerait la nuit à Taiwan.

Pelosi, chef de l’une des trois branches du gouvernement américain, serait le plus haut responsable américain élu à se rendre à Taiwan depuis Newt Gingrich, alors président, en 1997.

Le ministère taïwanais des Affaires étrangères s’est refusé à tout commentaire. Le Premier ministre Su Tseng-chang n’a pas explicitement confirmé la visite de Pelosi, mais a déclaré mardi que “tous les invités étrangers et les législateurs amicaux” sont “les bienvenus”.

La Chine, qui considère Taïwan comme une province renégat à annexer par la force si nécessaire, a mis en garde à plusieurs reprises contre des représailles en cas de visite de Pelosi, affirmant que son armée “ne restera jamais les bras croisés”.

“Les États-Unis et Taïwan se sont entendus pour faire des provocations en premier, et la Chine n’a été contrainte d’agir qu’en cas de légitime défense”, a déclaré mardi à la presse la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Hua Chunying à Pékin.

REGARDER | Les États-Unis et la Chine échangent des avertissements avant le voyage potentiel de Pelosi : La Chine met en garde la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, contre toute visite à Taiwan La Chine a lancé un nouvel avertissement brutal à Nancy Pelosi, la présidente américaine de la Chambre, au milieu des spéculations selon lesquelles elle pourrait se rendre à Taïwan dans le cadre de son voyage en Asie. La Chine revendique l’île comme son propre territoire, mais Taïwan rejette cette affirmation et soutient qu’il s’agit d’un État souverain. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que la visite du président démocrate nuirait aux relations avec les États-Unis, entraînant de graves conséquences.

Toute contre-mesure prise par la Chine sera “justifiée et nécessaire” face au “comportement sans scrupules” de Washington en cas de visite de Pelosi, a déclaré Hua.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a exhorté la Chine à “agir de manière responsable” si Pelosi poursuit sa visite.

“Nous les recherchons, au cas où elle déciderait de se rendre, d’agir de manière responsable et de ne s’engager dans aucune escalade à l’avenir”, a-t-il déclaré aux journalistes au siège des Nations Unies à New York.

Les États-Unis insistent sur le fait que l’indépendance n’est pas un objectif

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a souligné que la décision de se rendre à Taïwan appartenait finalement à Pelosi. Il a noté que des membres du Congrès se sont régulièrement rendus sur l’île au fil des ans – en avril, le sénateur Lindsey Graham a dirigé une délégation de six législateurs des deux parties à Taïwan, tandis que le secrétaire américain à la Santé de l’époque s’est rendu en 2020.

Des responsables américains ont déclaré que l’armée américaine augmenterait ses mouvements de forces et d’actifs dans la région indo-pacifique. Quatre navires de guerre américains, dont un porte-avions, étaient positionnés dans les eaux à l’est de Taïwan dans le cadre de ce que la marine américaine a appelé des déploiements de routine, a déclaré mardi à Reuters un responsable de la marine américaine.

Les travailleurs construisent mardi une zone de sécurité à l’extérieur d’un hôtel local à Taipei, alors que les spéculations sur l’endroit où la présidente américaine Nancy Pelosi pourrait rester à Taiwan se sont intensifiées. (Sam Yeh/AFP/Getty Images)

Taïwan et la Chine se sont séparés en 1949 après que les communistes ont remporté une guerre civile sur le continent.

Les États-Unis entretiennent des relations informelles et des liens de défense avec Taïwan même s’ils reconnaissent Pékin comme le gouvernement de la Chine. Le Taiwan Relations Act de 1979, qui a régi les relations américaines avec l’île, n’exige pas que les États-Unis interviennent militairement si la Chine envahit, mais en fait la politique américaine pour s’assurer que Taiwan a les ressources pour se défendre et pour empêcher tout changement unilatéral de statut. par Pékin.

La Chine n’a cessé d’augmenter la pression diplomatique et militaire sur Taiwan. La Chine a coupé tout contact avec le gouvernement taïwanais en 2016, après que le président Tsai Ing-wen ait refusé d’approuver son affirmation selon laquelle l’île et le continent forment ensemble une seule nation chinoise.

Pékin considère le contact américain officiel avec Taïwan comme un encouragement à rendre permanente l’indépendance de l’île, vieille de plusieurs décennies, une étape que les dirigeants américains disent ne pas soutenir, malgré certaines déclarations imprécises ces dernières années du président Joe Biden et de son prédécesseur Donald Trump, dont l’administration a ouvert une ambassade de facto à Taïwan.

La Russie exprime sa “solidarité absolue” avec la Chine

Les Philippines, qui entretiennent des relations avec les États-Unis et la Chine, les ont exhortés à être des “acteurs responsables” dans la région.

La Russie, quant à elle, a fortement mis en garde les États-Unis contre le fait de provoquer la Chine avec ce voyage.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a averti qu’une telle visite serait “extrêmement provocatrice”, ajoutant qu’elle “aggraverait la situation dans la région et alimenterait les tensions”.

Les commentaires de Peskov reflètent les liens étroits entre Moscou et Pékin, qui se sont renforcés depuis que la Russie a envoyé ses troupes en Ukraine le 24 février. La Chine a refusé de critiquer l’action de la Russie, accusant les États-Unis et l’OTAN d’avoir provoqué Moscou, et a fustigé les sanctions punitives imposées à Moscou.

La Russie et la Chine ont organisé une série de jeux de guerre conjoints ces dernières années, notamment des exercices navals et des patrouilles de bombardiers à longue portée au-dessus de la mer du Japon et de la mer de Chine orientale. L’année dernière, les troupes russes se sont déployées pour la première fois sur le territoire chinois pour des manœuvres conjointes.

Pelosi a lancé lundi sa tournée asiatique à Singapour et devrait également rencontrer des responsables en Corée du Sud plus tard dans la semaine.