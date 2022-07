La visite papale suscite des appels à renoncer à la doctrine de la découverte

OTTAWA –

Au fur et à mesure que le pape François voyageait à travers le Canada, la demande de revoir des déclarations séculaires a également augmenté.

Devant une basilique de Québec, où le pontife de 85 ans s’apprêtait à présider la messe, Sarain Fox et sa cousine se tenaient en silence, tenant une bannière avec les mots “Rescind the Doctrine” blasonnés de peinture rouge et noire.

“Cela ressemblait à la résistance qui manquait”, a déclaré Fox, qui est de la Première Nation de Batchawana.

Quelques jours plus tôt, à Maskwacis, en Alberta, après que le pape eut fini de présenter ses excuses aux survivants des pensionnats indiens pour la première fois sur le sol canadien, un cri est venu de quelqu’un dans la foule.

« Renoncez à la Doctrine de la Découverte », cria la voix. “Renoncez aux bulles papales.”

Le rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada aide à démêler exactement ce qu’ils sont – et pourquoi le pape a été accueilli avec des demandes de les rejeter publiquement.

Le rapport est basé sur les déclarations de près de 7 000 survivants autochtones qui ont été forcés de fréquenter des pensionnats, où les abus étaient endémiques et où ils se sont vu refuser la capacité de parler leur langue ou de pratiquer leur spiritualité.

L’enquête de six ans sur le système financé par le gouvernement et dirigé par l’Église remonte au monde impérial et au rôle de l’Église catholique, qui gérait plus de la moitié des pensionnats au Canada.

“Le pape et l’Église catholique sont à la base du génocide que nous avons enduré”, a déclaré Eva Jewell, qui est Deshkan Ziibiing Anishinaabekwe et directrice de recherche à l’Institut Yellowhead.

“Je ne pense pas qu’il soit en aucune façon injustifié pour les peuples autochtones d’attendre beaucoup de choses du pape, car une grande partie de notre monde et de notre nation a été volée par cette église particulière.”

Il y a plus de 500 ans, le pape Alexandre XI a publié le premier d’une série d’édits, connus sous le nom de bulles papales.

“Ces ordres”, selon la commission, “ont contribué à façonner les arguments politiques et juridiques que l’on appelle désormais la” doctrine de la découverte “, qui a été utilisée pour justifier la colonisation des Amériques au XVIe siècle”.

“C’est tout simplement fondamental pour comprendre le colonialisme”, a déclaré Matthew Wildcat, professeur à l’Université de l’Alberta et membre de la nation crie Ermineskin.

“Au niveau du grand public, il est devenu beaucoup plus important en tant que concept.”

La commission a détaillé comment la doctrine du XVe siècle était liée à la pensée que les terres colonisées étaient vides, alors qu’en fait les peuples autochtones les appelaient chez eux.

Dans ses 94 appels à l’action, la commission a demandé à tous les niveaux de gouvernement, aux groupes religieux et aux signataires de l’historique Convention de règlement relative aux pensionnats indiens de rejeter cette notion.

Il a déclaré qu’ils devraient plutôt adopter la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui énonce la nécessité de reconnaître leurs droits inhérents.

“Vous ne pouvez pas vraiment parler de la déclaration de l’ONU sans parler de la doctrine de la découverte”, a déclaré Hayden King, directeur exécutif du Yellowhead Institute.

“C’est cette philosophie qui émerge de la conquête que les peuples autochtones ne devraient pas être traités comme ayant des droits, des lois ou une humanité en général.”

C’est pourquoi “les gens veulent qu’on s’y attarde”, a déclaré King, un Anishinaabe de la Première Nation de Beausoleil, “parce que c’est finalement ce qui sous-tend toutes les politiques qui ont suivi”.

À la suite des excuses de François, qui ne mentionnaient pas la doctrine, le professeur de l’Université Western, Cody Groat, a observé que l’appel de la commission à des excuses papales ne disait pas explicitement que le pape devrait y répondre dans ses mots.

Le membre des Six Nations de la rivière Grand a déclaré qu’il considérait la façon dont les communautés ont répondu à l’appel du pape à le faire comme un reflet des tensions autour de la souveraineté autochtone au Canada.

“Nos systèmes de souveraineté et nos systèmes de gouvernance ont été minimisés par des documents tels que (bulles papales) ΓǪ que nous ne sommes pas de véritables entités souveraines.”

En réponse aux critiques des dirigeants autochtones, les organisateurs de la visite papale ont déclaré que le Vatican avait précédemment précisé comment la doctrine n’avait “aucune autorité légale ou morale” dans l’Église et comment François, dans ses excuses, condamnait les idées qui lui sont associées, telles que l’assimilation.

La chef nationale de l’Assemblée des Premières Nations, RoseAnne Archibald, dit que ce n’est pas la même chose que de la révoquer purement et simplement, ce qui, selon elle, doit se produire.

“J’ai toujours dit que nous avions besoin d’une nouvelle bulle papale pour parler de la valeur et de la dignité des peuples et des cultures autochtones du monde entier”, a-t-elle déclaré vendredi.

“Les choses doivent être corrigées dans cette société qui découlent de la doctrine de la découverte.”

Elle a cité le retour des terres autochtones comme exemple.

Jewell dit qu’il est important pour ceux qui ne sont pas autochtones de savoir que les peuples autochtones comme elle ont grandi en apprenant la doctrine en tant que « source du colonialisme » grâce aux aînés et aux défenseurs des droits de longue date.

Le désir de le voir révoqué “a toujours été là”, a ajouté King, affirmant que la différence est maintenant que les peuples autochtones ont trouvé leur voix amplifiée par des mouvements comme Idle No More et les conclusions de la commission sur les pensionnats.

Bien que le pape François n’ait pas inclus la doctrine dans ses excuses, les organisateurs de son voyage ont depuis déclaré que les évêques canadiens prévoyaient de travailler avec le Vatican pour y remédier, “dans le but de publier une nouvelle déclaration de l’Église”.

Fox a dit qu’elle s’attendait à un certain recul de la manifestation qu’elle et son cousin ont organisée à la messe, mais elle est partie fière. Réfléchir au moment la rend émotive.

”Rescind the Doctrine’ – c’était juste puissant et puissant.”

“L’effusion de soutien des peuples autochtones et non autochtones du monde entier a été incroyable.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 30 juillet 2022.



— Avec des fichiers de l’Associated Press