La visite non officielle d’un ministre du cabinet israélien intervient dans des relations tendues

Le projet d’un ministre du cabinet israélien de se rendre au Canada la semaine prochaine intervient au milieu d’une relation déjà turbulente entre Ottawa et le gouvernement d’extrême droite de ce pays.

Le ministre des Affaires de la diaspora, Amichai Chikli, doit prendre la parole dans un collège chrétien privé près de Toronto la semaine prochaine et assister à une célébration du 75e anniversaire de l’État d’Israël sur la colline du Parlement.

Mais le voyage n’a pas été organisé par les voies diplomatiques officielles, ce qui, selon deux experts du protocole, le rend « inhabituel » et crée un risque d’incidents qui pourraient embarrasser les gouvernements canadien et israélien.

Affaires mondiales Canada affirme que le voyage de Chikli est une visite privée et non officielle, bien que les experts disent qu’il est rare qu’un ministre des Affaires étrangères s’exprime lors d’un événement public sans passer par le bureau du protocole.

Les libéraux s’inquiètent également de l’engagement de Chikli au Canada Christian College, qui est dirigé par un prédicateur évangélique qui a été condamné par la législature de l’Ontario en 2020 pour un langage «extrême et haineux».

Le Canada affirme qu’Israël reste l’un de ses amis les plus proches, mais Ottawa critique de plus en plus les mesures prises par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour limiter le pouvoir des juges et autoriser davantage de colonies sur le territoire palestinien occupé.

