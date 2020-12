Un crocodile de six pieds de long, marchant dans un village de Hathras dans l’Uttar Pradesh, a été secouru par Wildlife SOS et le Département des forêts lors d’une opération de nuit et relâché dans une étendue d’eau à proximité, ont annoncé mardi des responsables.

Le crocodile a été repéré par des agriculteurs dans un champ de bajra près du village de Nagla Tara Singh lundi soir, provoquant la panique parmi les résidents locaux.

Le Département des forêts a été immédiatement informé de l’incident et a contacté l’équipe Wildlife SOS pour solliciter son assistance spécialisée dans la conduite de l’opération de sauvetage.

Une équipe de trois membres de l’ONG a parcouru près de 100 km pour atteindre le site dans la région de Sikandrarao à Hathras.

Pendant ce temps, une foule s’était rassemblée autour du champ pour apercevoir le crocodile. Après s’être assuré que les spectateurs se trouvaient à une distance sûre du reptile agité, une équipe d’agents forestiers et de sauveteurs Wildlife SOS équipés du matériel nécessaire a mené l’opération de sauvetage en toute sécurité. Le crocodile a été jugé apte et relâché plus tard dans le canal Hazara à Etah.

Kartick Satyanarayan de Wildlife SOS a déclaré: «Lorsqu’ils ont affaire à de gros animaux puissants comme les crocodiles, nos sauveteurs doivent faire preuve d’une extrême prudence pour éviter les accidents. Il est essentiel que nous restions sensibles à la présence d’animaux sauvages et que nous apprenions à vivre ensemble. Le Département des forêts et le gouvernement de l’État sont heureux d’aider à réduire les conflits homme-animal. «

Sanjeev Kumar, officier forestier des parcours, Sikandrarao, a déclaré: « Le sauvetage a été un succès et nous sommes heureux que le crocodile retourne dans son habitat naturel. Nous remercions l’équipe Wildlife SOS pour son assistance experte dans la conduite d’une opération de sauvetage aussi sensible. . «

Baiju Raj MV, directeur des projets de conservation, Wildlife SOS, a déclaré: « Les crocodiles agresseurs se trouvent dans les habitats d’eau douce, y compris les étangs, les rivières, les lacs et les marécages, et peuvent parcourir des distances considérables sur la terre à la recherche d’un habitat plus approprié. Trois espèces de crocodiles – crocodile voleur, gavial et le crocodile d’eau salée. «

Le crocodile Mugger (Crocodylus Palustris), également appelé crocodile des marais, est originaire du sous-continent indien, du Sri Lanka, de la Birmanie, du Pakistan et de certaines régions d’Iran. On le trouve généralement dans les environnements d’eau douce tels que les rivières, les lacs, les ruisseaux de montagne, les étangs de village et les réservoirs artificiels. Cette espèce est classée «vulnérable» sur la liste rouge de l’UICN et est protégée en vertu de l’annexe I de la loi sur la protection de la faune.