La visite imminente du chien de garde nucléaire de l’ONU dans une centrale nucléaire suscite des espoirs ukrainiens

L’Ukraine a annoncé lundi le début d’une contre-offensive tant attendue pour reprendre le territoire dans le sud saisi par les forces russes depuis leur invasion il y a six mois, une décision reflétant la confiance croissante de Kyiv alors que l’aide militaire occidentale arrive.

La nouvelle est arrivée alors qu’une équipe de l’organisme de surveillance nucléaire des Nations Unies se rendait en Ukraine pour inspecter la centrale nucléaire de Zaporizhzhia – capturée par les forces russes en mars mais toujours dirigée par du personnel ukrainien – qui est devenue un point chaud de la guerre.

“Aujourd’hui, nous avons lancé des actions offensives dans diverses directions, y compris dans la région de Kherson”, a déclaré la chaîne publique ukrainienne Suspilne, citant la porte-parole du Commandement Sud, Natalia Humeniuk.

La Russie a rapidement capturé des pans entiers du sud de l’Ukraine près de la côte de la mer Noire, y compris Kherson, au début de la guerre. C’était un contraste frappant avec sa tentative ratée de capturer la capitale, Kyiv.

L’Ukraine a utilisé des armes sophistiquées fournies par l’Occident pour frapper les décharges de munitions russes et faire des ravages dans les lignes d’approvisionnement. Humeniuk a déclaré lundi lors d’un briefing que l’Ukraine avait frappé plus de 10 dépôts de munitions de ce type au cours de la semaine dernière, ajoutant qu’ils avaient “incontestablement affaibli l’ennemi”.

Lundi, des employés des services municipaux se tiennent près d’un cratère près du siège endommagé du bâtiment administratif de Kharkiv à la suite d’une frappe de missile pendant la nuit. (Sergey Bobok/AFP/Getty Images)

Elle a refusé de donner des détails sur la contre-offensive, affirmant que les forces russes dans le sud de l’Ukraine restaient “assez puissantes”.

Le gouverneur de la péninsule ukrainienne de Crimée, annexée à la Russie, Sergei Aksyonov, a rejeté l’annonce d’une contre-offensive sur Telegram comme “un autre faux de la propagande ukrainienne”. La Crimée est adjacente à la région de Kherson.

Une équipe d’inspecteurs de l’AIEA qu’il dirige arrivera cette semaine à l’usine située sur le fleuve Dnipro, près des lignes de front dans le sud de l’Ukraine, a déclaré Grossi, sans préciser le jour de leur arrivée.

Le jour est venu, la mission de soutien et d’assistance de @IAEAorg à #Zaporizhzhya (ISAMZ) est maintenant en route. Nous devons protéger la sûreté et la sécurité de la plus grande installation nucléaire d’#Ukraine et d’Europe. Fier de diriger cette mission qui se déroulera dans #ZNPP plus tard cette semaine. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM —@rafaelmgrossi

Plus tôt, le chef de l’Agence atomique internationale (AIEA) a déclaré qu’il conduirait cette semaine une équipe d’inspecteurs à l’usine de Zaporizhzhia, située sur le fleuve Dnipro, dans le centre-sud de l’Ukraine, sans préciser le jour prévu de leur arrivée.

“Nous devons protéger la sûreté et la sécurité de la plus grande installation nucléaire d’Ukraine et d’Europe”, a déclaré Rafael Grossi, directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), dans un message sur Twitter.

L’AIEA a tweeté séparément que la mission évaluerait les dommages physiques, évaluerait les conditions dans lesquelles le personnel travaille à la centrale et “déterminerait la fonctionnalité des systèmes de sûreté et de sécurité”. Il « effectuerait également des activités de garanties urgentes », une référence au suivi des matières nucléaires.

Un haut diplomate russe a déclaré que Moscou se félicitait de la mission de l’AIEA, et un responsable installé à Moscou en Ukraine occupée par la Russie a déclaré que les autorités assureraient la sécurité des inspecteurs nucléaires de l’ONU, ont rapporté les agences de presse russes.

Le G7 accueille la visite d’un chien de garde

Les Nations Unies et l’Ukraine ont appelé au retrait du matériel et du personnel militaires du complexe nucléaire, le plus grand d’Europe, pour s’assurer qu’il n’est pas une cible.

Les deux parties ont échangé pendant des jours des accusations de courtiser le désastre avec leurs attaques.

Deux des réacteurs de la centrale ont été coupés du réseau électrique la semaine dernière en raison de bombardements.

Les gens tiennent un drapeau ukrainien de 430 mètres de long dimanche à Kyiv, la capitale de l’Ukraine. L’action était censée symboliser l’unité de l’Ukraine au milieu de sa guerre avec la Russie. (Alexeï Furman/Getty Images)

Avec les craintes croissantes d’un accident nucléaire dans un pays encore hanté par la catastrophe de Tchernobyl en 1986, les autorités de Zaporizhzhia distribuent des comprimés d’iode et enseignent aux habitants comment les utiliser en cas de fuite radioactive.

Les principales démocraties industrialisées du Groupe des Sept ont salué la mission d’inspecteurs de l’AIEA et ont réitéré leurs inquiétudes quant à la sécurité de la centrale sous contrôle russe.

“Nous réaffirmons que la centrale nucléaire de Zaporizhzhia et l’électricité qu’elle produit appartiennent à juste titre à l’Ukraine”, a déclaré le groupe des directeurs de la non-prolifération du G7 dans un communiqué.

Liliia Vaulina, 22 ans, parmi un nombre croissant de réfugiés d’Enerhodar arrivant dans la ville ukrainienne de Zaporizhzhia, à environ 50 kilomètres en amont de l’usine, a déclaré qu’elle espérait que la mission de l’AIEA conduirait à une démilitarisation de sa zone.

“Je pense qu’ils arrêteront les bombardements”, a-t-elle déclaré à Reuters.

Les attentats se poursuivent à Donetsk

Dans la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, les forces russes ont bombardé des infrastructures militaires et civiles près de Bakhmut, Shumy, Yakovlivka, Zaytsevo et Kodema, a annoncé lundi l’armée ukrainienne.

Les frappes russes ont tué dimanche huit civils dans la province de Donetsk, a déclaré son gouverneur Pavlo Kyrylenko.

La Russie nie avoir pris pour cible des civils.

REGARDER l ‘Nous n’avons pas d’autre choix’ – Les Ukrainiens ramassent les morceaux: Alors que la guerre fait rage, certaines communautés ukrainiennes commencent à se reconstruire Même avec la menace de guerre qui plane toujours sur elles, certaines communautés ukrainiennes ont commencé la tâche difficile de recoller les morceaux. Beaucoup enterrent encore les morts, alors qu’ils tentent de reconstruire leurs maisons et leurs vies.

L’agence de presse d’État russe a cité les autorités comme ayant déclaré avoir abattu un drone ukrainien qui prévoyait d’attaquer l’installation de stockage de déchets nucléaires de l’usine de Zaporizhzhia.

La société nucléaire ukrainienne Energoatom a déclaré qu’elle n’avait aucune nouvelle information sur les attaques contre la centrale et que Reuters n’a pas pu vérifier les comptes.

La Russie a envahi l’Ukraine le 24 février dans ce qu’elle a appelé une “opération militaire spéciale” pour démilitariser son voisin du sud. L’Ukraine, qui a obtenu son indépendance lors de l’éclatement de l’Union soviétique dominée par la Russie en 1991, et ses alliés occidentaux ont rejeté cela comme un prétexte sans fondement pour une guerre de conquête.

Des milliers de personnes ont été tuées depuis, des millions déplacées et des villes réduites en ruines.

La première ministre suédoise, Magdalena Andersson, a déclaré lundi que la Suède fournirait l’équivalent de 61 millions de dollars canadiens en nouvelle aide militaire à l’Ukraine, après avoir accueilli le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba.

Kuleba a exhorté la Suède à fournir des armes telles que des obusiers et des obus. “Chaque euro, chaque balle, chaque obus compte”, a-t-il déclaré.