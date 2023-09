La visite humiliante de Cleverly en Chine était le parfait symbole d’une « Grande-Bretagne mondiale » isolée et mal dirigée | Simon Tisdal

LÀ l’instar d’un ministre laïc prosélyte, naïvement déterminé à apaiser les eaux troubles, le ministre des Affaires étrangères James Cleverly s’est rendu à Pékin cette semaine. sur une plainte et une prière. La plainte comprenait une longue liste de griefs britanniques allant de l’attitude de la Chine envers l’Ukraine et Hong Kong à l’espionnage des responsables britanniques et aux sanctions contre les députés.

La prière de Cleverly était que ses hôtes ne réalisent pas que, lorsqu’il s’agit de poursuivre une politique chinoise cohérente basée sur des choix délibérés et fondés sur des principes soutenus par une volonté politique et une puissance économique, la Grande-Bretagne à la dérive est à la mer – mais que les dirigeants chinois feraient bien d’en prendre note. ce qu’il avait à dire de toute façon.

S’ils l’ont fait, ils l’ont bien caché. Le message principal de Cleverly – « il vaut mieux parler que se battre » – n’a pas vraiment changé la donne. Après tout, c’est la définition de la diplomatie. Alors que les Chinois jouaient un rôle poli et calme, il était clair que les faucons conservateurs et les guerriers froids de leur pays, lui tirant des flèches dans le dos, étaient ceux qui avaient le plus besoin d’entendre le message.

L’émergence de la Chine en tant que leader mondial représente un défi considérable pour toutes les puissances occidentales. Mais les gouvernements conservateurs successifs ont maladroité la réponse britannique, soufflant le chaud et le froid, envoyant constamment des signaux contradictoires. Les conservateurs post-impériaux ne peuvent tout simplement pas se mettre d’accord sur ce qu’ils attendent d’une relation dans laquelle ils ne sont pas le partenaire dominant.

Alors même qu’il s’avançait pour rencontrer le vice-président chinois Han Zheng et le ministre des Affaires étrangères Wang Yi, Cleverly était accusé d’apaisement par ses collègues bellicistes. Pendant ce temps, la commission spéciale des affaires étrangères du Parlement, contrôlée par les conservateurs, a publié un rapport, apparemment par coïncidence, exigeant une ligne plus dure à l’égard des violations des droits de l’homme par la Chine à Hong Kong, au Xinjiang et au Tibet, ainsi qu’un engagement plus ferme à défendre Taiwan.

En juillet, dans une attaque similaire, la commission du renseignement et de la sécurité a déclaré que la politique britannique à l’égard de la Chine était caractérisée par le court terme et l’incohérence. Il est difficile de discuter. David Cameron a salué un « âge d’or » et a emmené le président Xi Jinping au pub. Boris Johnson a imposé des sanctions contre Hong Kong et interdit Huawei. Liz Truss a déclaré que la Chine représentait une menace et a appelé à une OTAN asiatique.

Aujourd’hui, Rishi Sunak, l’ambiguïté personnifiée, voltige terminologiquement, passant de challenger et concurrent à rival et menace, observant toujours ce que disent les Américains, visiblement déchiré entre les revendications de sécurité et de commerce. Le résultat le plus exaspérant est que le gouvernement veut jouer sur les deux tableaux – défendre les « valeurs britanniques » tout en réalisant des échanges rentables – et, par conséquent, ne parvient pas à faire avancer l’un ou l’autre objectif.

La visite de Cleverly était moins une réinitialisation fondamentale d’une relation qu’un changement de pile dans la télécommande. Il n’est donc pas surprenant qu’elle ne parvienne pas à modifier la situation dans son ensemble ni à mettre un terme aux abus les plus flagrants commis par la Chine.

Ce n’est pas entièrement sa faute. Le Royaume-Uni avait autrefois la réputation d’être une diplomatie compétente : pragmatique, têtu, informé, intelligent, sournois. Mais à mesure que sa puissance économique et son influence géopolitique ont diminué, tout comme la qualité de la prise de décision, le réalisme traditionnel en matière de politique étrangère a également diminué. Nous sommes désormais à l’ère de l’irréalisme de la politique étrangère britannique. Entre les conservateurs fantasmagoriques de l’après-Brexit et le monde tel qu’il est réellement, un fossé énorme et grandissant se creuse.

Le dilemme chinois illustre parfaitement cette déconnexion. Il est vrai que Pékin a délibérément déchiré la déclaration commune de Hong Kong lorsqu’elle a imposé un gouvernement direct. Il est également vrai qu’en fin de compte, le Royaume-Uni manquait de volonté, ainsi que de moyens physiques, pour l’arrêter ou le punir de manière significative.

Il est vrai que la Chine commet de terribles abus au Xinjiang et au Tibet. Mais il est également vrai qu’il sait que le Royaume-Uni, haletant et soufflant, ne fera presque rien. La visite peu exigeante et conciliante de Cleverly renforcera cette impression.

La commission des affaires étrangères peut exiger aussi fort qu’elle le souhaite que le Royaume-Uni traite Taiwan comme un État indépendant. Pourtant, les appels lancés à la Grande-Bretagne pour qu’elle construise des alliances en Asie-Pacifique avec l’Inde, le Japon et d’autres semblent étrangement tirés par les cheveux. La réalité est que si la Chine décide de s’emparer de Taïwan par la force, la lointaine Grande-Bretagne, avec ses forces armées sous-équipées, ne pourra ou ne fera pas grand-chose, avec ou sans alliés.

Intelligemment souligné la nécessité de dialoguer avec la Chine sur la crise climatique. Bien sûr, mais pas au détriment d’autres problèmes. Pourquoi croire qu’un pays qui est le plus grand émetteur de carbone au monde, et qui approuve l’équivalent de deux nouvelles centrales au charbon par semaine, prêtera la moindre attention aux pressions britanniques ? Si la Chine veut réduire ses émissions de carbone, elle le fera, pour ses propres raisons intransigeantes – et non pas parce que le gentil M. Cleverly est venu discuter.

Le voyage retardé du ministre des Affaires étrangères à Pékin intervient quelques mois après les visites post-pandémiques de l’Allemand Olaf Scholz, du Français Emmanuel Macron et de la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est également rendu récemment à Pékin. Tous cherchent à influencer une Chine dont le comportement apparaît toujours plus agressif, autoritaire et menaçant.

Ce n’est pas facile. Mais la différence est qu’ils suivent, en gros, un plan convenu : cela s’appelle « réduire les risques » dans la relation. Ils travaillent ensemble, ou du moins essaient. Ensemble, ils peuvent exercer un effet de levier.

Ce n’est pas le cas : une « Grande-Bretagne mondiale » isolée, défaillante et mal dirigée qui, en vain faisant cavalier seul, face à une superpuissance, courtise l’oubli et l’inutilité bizarre. Il y avait donc Cleverly, tout sur son tod, sous le feu des faucons chez lui, sans stratégie commune, débitant des platitudes sur le dialogue, essayant désespérément de persuader les Chinois souriants de le prendre (et nous) au sérieux.

Si triste. Cette posture internationale unilatérale et politiquement analphabète est irréelle. Ce n’est pas réaliste. C’est humiliant pour la Grande-Bretagne et c’est voué à l’échec.