La visite éclair de la chancelière allemande à Pékin est un signe que la Chine est tout simplement trop puissante pour être ignorée | Nouvelles du monde

Le chancelier allemand a sans aucun doute dû suivre une ligne très prudente aujourd’hui lors de sa visite à Pékin, mais le message et le symbolisme étaient très clairs : une Chine isolée n’est bonne pour personne.

Il aurait difficilement pu choisir une plus belle journée à venir, le ciel était bleu clair, le soleil brillait et les drapeaux allemands flottaient aux côtés des drapeaux chinois sur la place Tiananmen.

Mais ne vous y trompez pas, ce voyage a été semé d’embûches tant sur le plan logistique que politique.

L’adhésion continue de la Chine à un objectif zéroCOVID L’ordre du jour signifie que la délégation allemande a été maintenue dans une bulle stricte, elle ne reste pas la nuit et n’aura aucun contact avec les Chinois au-delà de ce qui est absolument nécessaire.

Diplomatiquement, les choses sont complexes.

Olaf Scholz est le premier dirigeant du G7 à effectuer ce déplacement depuis la pandémie, une époque où Chine est devenu de plus en plus isolé.

Il survient également à un moment de tensions accrues avec l’Occident et moins d’un mois après Xi Jinping a été affectivement fait leader à vie ici, consolidant son contrôle de plus en plus autocratique.

Ce contexte rend les enjeux plus élevés et le symbolisme plus austère qu’il ne l’aurait été avant la pandémie.

En tête de l’ordre du jour figure sans aucun doute la guerre de Ukraine.

La Chine avait jusqu’ici conservé une position relativement ambiguë. Malgré la proximité apparente de Xi avec Vladimir Poutinela Chine s’est abstenue d’approuver la guerre et n’a pas vendu d’armes aux les Russes.

L’Occident a besoin que cela reste le cas et Xi est peut-être l’une des rares personnes au monde assez puissante pour influencer le président Poutine.

La guerre en Ukraine définit également le contexte des négociations commerciales et économiques.

La Allemand et les économies chinoises sont intimement liées, la Chine est le plus grand partenaire commercial de Berlin depuis sept ans. Mais il a appris à ses dépens avec le gaz russe les dangers d’être trop dépendant d’une puissance imprévisible.

Une pléthore de problèmes liés au bilan de la Chine en matière de droits de l’homme et au sabre qui secoue Taïwan Cela signifie que tout le monde, y compris certains des partenaires de la coalition de Scholz en Allemagne, n’était pas favorable à ce voyage, mais il avait clairement jugé que la Chine était tout simplement trop puissante pour être ignorée.

Et là-dessus, il a peut-être raison. Le rôle de la Chine dans les questions transfrontalières de changement climatiquela sécurité alimentaire et la pandémie est clairement vitale.

La Chine, pour sa part, s’affirme de plus en plus sur la scène étrangère et veut être considérée et traitée comme un acteur mondial central, non seulement économiquement mais aussi politiquement.

Comment gérer cela au milieu des défis qu’il pose est une chose à laquelle toutes les puissances occidentales devront s’attaquer.

