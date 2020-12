L’administration Trump a brutalement fermé le Washington Monument en raison de problèmes d’exposition lors d’une récente visite du secrétaire à l’Intérieur David Bernhardt, qui a été testé positif cette semaine pour le coronavirus.

Le porte-parole de l’Intérieur, Nicholas Goodwin, a déclaré vendredi que « quelques » employés avaient été mis en quarantaine depuis la visite de Bernhardt, « entraînant une réduction temporaire des effectifs au monument et sa fermeture temporaire. »

Vendredi, un responsable d’un groupe de défense indépendant des parcs nationaux et des travailleurs des parcs a critiqué Bernhardt, affirmant que le secrétaire de l’Intérieur n’avait pas réussi à protéger la santé et la sécurité en général pendant la pandémie.

Bernhardt avait tardé à autoriser la fermeture des parcs nationaux pour limiter l’infection parmi les employés du parc, les visiteurs et les résidents locaux, a déclaré Kristen Brengel, vice-présidente de la National Parks Conservation Association. Les employés du parc national ont également exprimé leur inquiétude quant au fait que lui et d’autres responsables de l’Intérieur continuent de visiter les parcs nationaux et d’autres sites fédéraux pendant la pandémie, a déclaré Brengel.

«Il s’agit vraiment de mettre votre propre intérêt sur la santé et la sécurité du personnel du parc, c’est ce à quoi cela revient», dit-elle.

Goodwin a déclaré dans un courriel que «la santé et la sécurité du public et de nos employés sont notre priorité absolue».

«L’intérieur a une équipe incroyable de plus de 60 professionnels de la santé publique parmi le personnel qui a dirigé les efforts de réponse à la pandémie du Ministère avec le secrétaire et d’autres membres de la direction au cours de la dernière année», a-t-il déclaré.

Goodwin a déclaré que le Washington Monument, normalement l’un des sites les plus visités de la capitale, rouvrirait lundi, avec des billets en vente dimanche.

La fermeture intervient après que le ministère de l’Intérieur a révélé mercredi, après une enquête du Washington Post, que Bernhardt avait été testé positif pour le coronavirus.

Bernhardt était en quarantaine et était actuellement sans symptômes, a déclaré Goodwin dans un e-mail ce jour-là. Les responsables de l’intérieur n’ont pas répondu aux questions jeudi et vendredi sur la situation actuelle du secrétaire. Ils n’ont pas non plus dit comment Bernhardt a pu être exposé.

Le service des parcs nationaux exige que les membres du public portent des masques faciaux et prennent d’autres précautions contre le COVID-19 au monument depuis au moins le 1er octobre. Goodwin a déclaré qu’aucun travailleur du parc du monument n’avait été testé positif au COVID-19 depuis lors.

Bernhardt portait un masque et suivait les recommandations des Centers for Disease Control and Prevention tout au long de sa visite, a déclaré Goodwin.

Eleanor Holmes Norton, la représentante de la capitale au Congrès, a écrit au chef du National Park Service plus tôt ce mois-ci, affirmant qu’elle craignait que le monument ne soit pas exploité en toute sécurité et demandant qu’il soit fermé.

Norton a cité des rapports selon lesquels «les visiteurs ne suivent pas uniformément les directives relatives aux masques et à la distance sociale lorsqu’ils se trouvent sur une propriété fédérale, y compris à l’intérieur de l’ascenseur du Washington Monument».

«Ces comportements font courir des risques importants aux employés du NPS et au public», a-t-elle déclaré.

Dans la lettre, Norton a déclaré qu’elle avait appris quatre infections et une hospitalisation parmi les employés des services du parc du National Mall, qui comprend le Washington Monument. Goodwin n’a pas immédiatement répondu aux questions sur les infections à coronavirus parmi les employés du service des parcs et d’autres membres du personnel de l’intérieur vendredi.

DC est dans une phase intensifiée de précautions officielles pour la pandémie, y compris des limites sur les rassemblements publics et des recommandations pour les travailleurs non essentiels de rester à la maison.

Bernhardt est l’un des nombreux membres du personnel et responsables de l’administration Trump à être testé positif au coronavirus. Cela inclut le président Donald Trump, qui a été hospitalisé en octobre après avoir contracté le COVID-19.

Bernhardt et le fil des médias sociaux du service des parcs lui ont montré qu’il suivait un programme chargé de visites dans les parcs nationaux et autres sites de son agence pendant la pandémie. Des messages montrent que Bernhardt portait un masque lors de ces visites plus fréquemment maintenant que dans les premiers mois de la pandémie.

Sur les photos, les employés en uniforme du Service des parcs nationaux sont souvent les personnes les plus proches de lui, souvent sans masque.