La visite du salon de tatouage du prince Harry sans Meghan est une indication majeure que le couple pourrait avoir des projets séparés pour l’avenir, prévient un expert

Il a également été révélé qu’Harry se rendrait au Lesotho et en Afrique du Sud au début du mois prochain sans Meghan Markle.

Cela survient après que le duc ait assisté à une série d’événements à New York, non accompagné de sa femme, restée à Montecito, en Californie.

Leurs apparitions séparées, y compris le passage surprise de Harry à la télévision et la visite d’un labyrinthe hanté au Tonight Show avec Jimmy Fallon, ont suscité de nombreuses spéculations sur leur avenir ensemble.

L’expert royal Hugo Vickers a salué les prochains voyages au Lesotho et en Afrique du Sud.

Il a déclaré au Sun : « Je félicite plutôt ce qu’il fait avec ça, parce que c’est plus extraverti.

« C’est comme lorsqu’il fait des choses avec les Invictus Games et des choses comme ça.

« Mais il semble y avoir une tendance à se former, même ces derniers jours, selon laquelle il sort seul et fait des choses. »

L’expert a suggéré qu’il pourrait y avoir plusieurs raisons à cette fracture.

« L’un d’entre eux pourrait être ça, vous savez. Il souhaite en effet s’imposer davantage comme le vieux Harry, » dit-il.

« Il se pourrait tout simplement que Meghan Markle ait des responsabilités avec ses jeunes enfants et qu’elle se sente donc obligée de rester à la maison avec eux. »

Mais il a ajouté : « Il y a une séparation, vous savez, de leurs différents engagements, et il va y aller davantage en solo, auquel cas surveillez cet espace. »

Meghan et Harry forment un front largement inséparable depuis qu’ils ont quitté le Royaume-Uni et ont déménagé aux États-Unis en 2020.

Mais M. Vickers a prévenu que le duc était peut-être fatigué de la présence de Meg – et de la négativité qu’elle attire.

« Il me semble toujours que lorsqu’elle est là, c’est elle qui dicte le récit, et qu’il est en quelque sorte très docile et continue », a-t-il déclaré.

Il souhaitera peut-être construire des ponts, et c’est bon signe Hugo Vickers

« Beaucoup de choses qu’il dit publiquement, j’ai toujours soupçonné qu’elles étaient dictées par elle. Je me demande donc un peu s’il n’essaie pas de s’établir davantage à part entière. »

Cependant, l’expert a laissé entendre que Meghan pourrait toujours être derrière tout.

Il a déclaré : « Il se pourrait qu’elle approuve cette idée parce que cela lui donne plus de visibilité et améliore en quelque sorte son jeu, et donc, quand ils sortent ensemble en public, ils ont plus de valeur. »

Mais M. Vickers ne croyait pas que les efforts solo légers d’Harry, tels que le salon de tatouage et l’apparition de Jimmy Fallon, « lui faisaient honneur ».

« Il leur a rendu beaucoup de services, mais très peu à lui-même. À mon avis », a déclaré l’expert.

En parlant du fait qu’Harry soit parti en solo au cours des dernières semaines, M. Vickers a suggéré qu’il pourrait avoir envie de son ancien mode de vie – d’autant plus qu’il réfléchit à ses 40 ans.

« Je veux dire, je peux comprendre que ses amis doivent lui manquer, et que le système doit lui manquer dans une certaine mesure », a-t-il déclaré.

« Je veux dire, vous savez, il a été nommé capitaine général des Royal Marines. C’est un poste très important.

« Il aurait pu faire beaucoup de choses. La défunte reine leur a donné à tous les deux l’ensemble du Commonwealth à explorer et à travailler, ce qui est une organisation massive et terriblement importante.

« Evidemment, cela n’était pas suffisant pour Meghan.

« Je ne pense pas qu’il voudra revenir en tant que membre actif de la famille royale, mais il souhaitera peut-être construire des ponts, et c’est un bon signe. »

Concernant l’avenir de la relation entre Harry et Meghan, M. Vickers a ajouté « personnellement, je pense qu’il est fort probable que cela ne se termine pas trop bien pour moi ». [Harry] ».

Concernant les rumeurs autour de leur mariage, l’expert a suggéré qu’ils pourraient rester ensemble – pour préserver leur image.

« Il est possible qu’ils aient besoin de rester ensemble pour conserver leur marque », a-t-il déclaré.

« Mais en réalité, comme nous l’avons vu, avec un certain nombre d’autres personnes qui ont acquis des titres, elle conserverait probablement le titre de duchesse de Sussex, même si elle n’était pas avec lui.

« Il viendra probablement un moment où elle sentira qu’elle peut le faire toute seule.

« C’est ce que j’ai toujours pensé secrètement en arrière-plan.

« Mais pour le moment, je suppose qu’elle a besoin de lui, et vous savez qu’ils ont une jeune famille, et je suis sûr qu’ils prennent cela très au sérieux, et les jeunes enfants ont besoin d’avoir leurs parents autour d’eux.

« Il y a donc de nombreuses raisons pour lesquelles ils restent ensemble, autres que la marque. »

Cela survient après qu’Harry ait passé cette semaine à New York pour un voyage en solo sans sa femme Meghan Markle.

Le duc a révélé ce qui « lui donne de l’espoir » et a honoré la princesse Diana tout en discutant de santé mentale lors d’un événement pour le Halo Trust – un organisme de bienfaisance contre les mines terrestres qui tenait à cœur à Di.

Harry s’est adressé aux gagnantes, Chiara Riyanti Hutapea Zhang d’Indonésie et Christina Williams de Jamaïque.

Il a débuté son voyage à New York avec un dîner fastueux.

Il a été photographié dimanche lors d’un dîner de haut niveau organisé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à Big Apple.

Lundi prochain, il doit accueillir les WellChild Awards à Londres.

L’expert royal Phil Dampier a déclaré : « Il est significatif qu’il fasse autant de choses tout seul maintenant.

« Ils vivent des vies plus séparées car il semble qu’Harry essaie de déterminer quel est exactement son avenir.

« Je soupçonne qu’Harry se sent vraiment comme une pièce de rechange.

« Il veut des rôles plus épanouissants pour lui-même, donc nous pourrions bien le voir davantage ici. »

Les Sussex ont été contactés pour commentaires.

