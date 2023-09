La visite du prince William à New York contraste fortement avec le drame « quasi catastrophique » des paparazzis du prince Harry.

Le voyage du prince William à New York a été qualifié de « classe contre grossier » par rapport à la dernière visite qui a fait la une des journaux du prince Harry et de Meghan Markle.

Le prince de Galles était en ville lundi et mardi pour plusieurs engagements royaux, notamment le Sommet de l’innovation Earthshot Prize.

L’homme de 41 ans a fondé le prix, qui cherche des moyens de résoudre les problèmes créés par le changement climatique. Le sommet a eu lieu lors de la Semaine du climat à New York et de la 78e réunion des dirigeants mondiaux à l’Assemblée générale des Nations Unies.

« Tout est une question de classe contre la grossièreté », Christopher Andersen, auteur de « Le roi, » a déclaré à Fox News Digital, comparant les frères et leurs tentatives de prendre une bouchée de la Big Apple.

« Lorsque Harry et Meghan sont arrivés à New York en mai dernier, ils sont arrivés à bord d’un jet privé et ont emporté avec eux tous les bagages et les plaintes qu’ils transportaient depuis des années », a-t-il expliqué. « Les Sussex semblaient déterminés à prouver qu’eux, comme la princesse Diana, étaient injustement harcelés par la presse. Presque comme si c’était le bon moment, la visite de Harry et Meghan a culminé avec une prétendue course-poursuite de deux heures à grande vitesse dans les rues de Manhattan – un Pour quiconque, même vaguement familier avec la ville, cela semblait pour le moins improbable.

« C’était juste une autre étape de la tournée de présentation des griefs de Harry et Meghan. »

En mai de cette année, le duc et la duchesse de Sussex, ainsi que la mère de Markle, Doria Ragland, ont assisté à la remise des Ms. Foundation Awards. Après le gala, certains photographes, peut-être irrités de se voir refuser l’accès plus tôt, ont commencé à suivre leur véhicule.

Pour des raisons inconnues, le chauffeur du couple et un deuxième véhicule avec eux ont emprunté un itinéraire détourné à travers Manhattan. Ils se sont d’abord dirigés vers le centre-ville du West Side, puis sont retournés à Midtown, puis vers l’East Side et sur la FDR Drive, une autoroute au bord de l’East River. À un moment donné, le couple s’est réfugié dans un commissariat de police avant de tenter d’échapper aux photographes dans un taxi.

Un porte-parole du couple a qualifié cela de « poursuite incessante », qui a abouti à « de multiples quasi-collisions ».

« Hier soir, le duc et la duchesse de Sussex et Mme Ragland ont été impliqués dans une poursuite en voiture quasi catastrophique aux mains d’un réseau de paparazzi très agressifs », a déclaré le porte-parole à Fox News Digital dans un communiqué à l’époque.

« Cette poursuite incessante, qui a duré plus de deux heures, a donné lieu à de multiples quasi-collisions impliquant d’autres conducteurs sur la route, des piétons et deux agents de la police de New York.

« Bien qu’être une personnalité publique suscite un certain intérêt de la part du public, cela ne devrait jamais se faire au détriment de la sécurité de qui que ce soit. »

Le maire de la ville de New York, Eric Adams, a critiqué l’incident « imprudent et irresponsable » lors d’une conférence de presse, mais a également déclaré qu’il avait « difficile de croire » qu’une « poursuite à grande vitesse de deux heures » ait eu lieu dans cette ville densément peuplée et encombrée de trafic. , les piétons et les projets de construction en cours.

« De nombreux photographes ont rendu leur transport difficile », a déclaré Julian Phillips, sous-commissaire à l’information publique, à Fox News Digital dans un communiqué. « Le duc et la duchesse de Sussex sont arrivés à destination et aucune collision, convocation, blessure ou arrestation n’a été signalée. »

Le chauffeur de taxi qui a conduit le couple depuis le poste de police a déclaré qu’il avait immédiatement reconnu ses passagers et que les paparazzi « nous suivaient tout le temps », même s’il a déclaré qu’il n’appellerait pas cela une course-poursuite, a rapporté l’Associated Press.

En comparaison, le voyage de William s’est déroulé sans drame. Il a pris un vol commercial pour sa première visite dans la ville depuis 2014. Lors du sommet de mardi, le père de trois enfants, héritier du trône britannique, a déclaré qu’il était allé courir dans Central Park ce matin-là. Selon le magazine People, il a secrètement rejoint de nombreux New-Yorkais lors de sa course vers 7 heures du matin.

« J’ai décidé de rejoindre les hordes de New-Yorkais faisant leur routine matinale », a déclaré William lors du sommet qui s’est tenu au Plaza. « C’était merveilleux de se réveiller à New York par une matinée ensoleillée plutôt que sous la pluie d’hier. C’était magnifique de prendre l’air ce matin. »

Andersen a affirmé que le duc et la duchesse de Sussex pouvaient tirer des leçons de la visite plus discrète de William.

« En revanche, William s’en tenait au scénario, se concentrant non pas sur lui-même, mais sur le changement climatique, la cause pour laquelle il s’est rendu aux États-Unis », a déclaré Andersen. « Un peu de décorum et de retenue sont des choses que Harry et Meghan pourraient apprendre de William et Kate, mais ce n’est pas la raison d’être des Sussex. »

L’expert royal Duncan Larcombe a déclaré à Fox News Digital que William était soutenu par une équipe bien organisée, déterminée à garantir que sa visite serait infaillible.

« William était là pour promouvoir son Earthshot Prize… mais il était toujours là en tant qu’invité officiel », a expliqué Larcombe. « La visite aurait été organisée par le ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth ici au Royaume-Uni. Il s’agissait d’une visite officielle, alors qu’Harry et Meghan étaient seuls. … [And] ils sont allés à New York pour récupérer une récompense.

« C’est intéressant parce que c’est l’une des critiques auxquelles Harry et Meghan ont été confrontés », a-t-il ajouté. « Ils se sont éloignés de la vie royale et des tournées royales, et pourtant ils semblent faire leur propre genre de mini-visites qui ressemblent à des visites officielles. »

Markle, 42 ans, ancienne actrice américaine, est devenue la duchesse de Sussex lorsqu’elle a épousé le prince britannique en 2018. Le couple s’est retiré en tant que membre de la famille royale en 2020. À l’époque, ils avaient cité ce qu’ils considéraient comme le traitement raciste de la duchesse par les médias. et un manque de soutien de la part du palais.

Après avoir déménagé en Californie, le couple a exprimé ses griefs dans une interview télévisée avec Oprah Winfrey en 2021. Fin 2022, leur documentaire Netflix en six parties a été publié, qui détaillait leur histoire d’amour et leurs luttes avec la vie royale. Puis, en janvier de cette année, les mémoires de Harry « Spare » ont été publiés. Cela a dévoilé sa rivalité de longue date avec William et le chagrin qu’il a enduré après la mort de leur mère.

Larcombe a souligné que William « n’avait pas d’équipe de documentaire Netflix à ses côtés ».

« La visite de William semble assez discrète en comparaison du faste et du glamour qui ont accueilli Harry et Meghan lorsqu’ils sont allés à New York », a-t-il déclaré. « Et c’est probablement le signe que William essaie de se concentrer sur ce qui est important – il ne s’agit pas de William, mais de la cause. Avec Harry et Meghan, vous avez l’impression qu’il ne s’agit pas de la cause, mais d’eux. »

« Harry et Meghan évoluent dans un monde commercial, où ils sont une marque à part entière », a poursuivi Larcombe. « William, cependant, en tant que membre de la famille royale, utilise uniquement sa renommée, sa position pour se concentrer sur d’autres personnes et d’autres causes. C’est une différence subtile et assez fondamentale. »

Il est à noter que l’épouse de William ne l’a pas rejoint aux États-Unis. La princesse de Galles est restée au Royaume-Uni, où elle a été vue en train de diriger des engagements royaux. Selon le magazine People, le prince et la princesse de Galles conduisent régulièrement leurs enfants à l’école et veillent à ce qu’au moins l’un d’entre eux soit à la maison presque tous les soirs.

« Je pense que c’était intelligent de laisser Kate rester à la maison avec les enfants », a déclaré Andersen. « Ensemble, ils énervent la presse à tel point que le prince et la princesse de Galles auraient inévitablement été accusés de monopoliser l’attention. William est parfaitement capable de porter le ballon lui-même. »

Le voyage fut rapide pour William. Le roi Charles III et la reine Camilla se rendront en France du 20 au 22 septembre pour une visite d’État. William est l’un des conseillers d’État du roi, l’un des membres de la famille royale qui peut s’acquitter de fonctions constitutionnelles pour le roi s’il est à l’étranger ou s’il ne se sent pas bien.

Hilary Fordwich, experte de la famille royale britannique a déclaré à Fox News Digital que l’objectif de William était de faire de sa visite en Amérique un succès, et c’est exactement ce qu’il a accompli.

« Le prince William a déclaré qu’il souhaitait que l’objectif d’Earthshot ne soit pas « catastrophe » concernant l’avenir de la planète, mais plutôt « optimiste », avec des solutions substantielles récompensées », a-t-elle expliqué. « Reconnu comme un homme d’État mondial, il a émis une note positive, en particulier auprès des Américains, lorsqu’à son arrivée, il a déclaré : « Personne ne fait preuve d’optimisme et d’ingéniosité comme le peuple américain ».

« Le fait qu’il ait pris ses distances avec son frère capricieux en ne se livrant pas à un concours de calomnies lui a certainement bien servi », a-t-elle partagé. « Rester à l’écart du scandale et se consacrer simplement à son devoir de grand-mère [Queen Elizabeth II] cela lui sera également utile à long terme. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.