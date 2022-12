La visite du Père Noël apporte de la joie dans un village glacial des Inupiaq en Alaska

NUIQSUT, Alaska (AP) – Bien que le temps à l’extérieur soit épouvantable, les écoliers de la communauté inupiac de Nuiqsut, dans le nord de l’Alaska, étaient si ravis de la visite du Père Noël qu’ils ont bravé des refroidissements éoliens de 25 degrés en dessous de zéro juste pour le voir atterrir sur une neige- piste d’atterrissage couverte.

Une fois de plus, c’était l’heure de l’Opération Père Noël en Alaska. Et ici, à Nuiqsut, un village sans route d’environ 460 habitants sur le versant nord riche en pétrole de l’Alaska, les températures ont peut-être chuté, mais les enfants se réchauffaient rapidement.

Peu importe que le Père Noël ait laissé Rudolph à la maison pour embarquer dans un avion cargo de la Garde nationale aérienne de l’Alaska à destination de Nuiqsut, à seulement 50 kilomètres au sud de l’océan Arctique. Ici, à une saute de rennes et à un bond du pôle Nord, les étudiants étaient en effervescence de bonne humeur.

“Certains d’entre eux étaient sur le pont et ils sautaient de haut en bas, ravis de voir l’avion arriver”, a déclaré le principal Lee Karasiewicz de l’école de trappeurs, alors qu’il surveillait les élèves de l’établissement de 160 élèves de la maternelle à la 12e année. privilégié d’avoir une visite avant Noël du joyeux et gros.

“Ils ont tout de suite su, par la taille de l’avion, qui était dans cet avion”, a déclaré Karasiewicz à propos des étudiants.

Lorsque le Père Noël et Mme Claus sont descendus de l’énorme avion-cargo, certains des enfants se sont précipités pour le saluer avec des câlins, leurs parents rayonnants prenant des photos sur leurs téléphones.

Année après année, au fil des décennies, la Garde nationale de l’Alaska a livré des cadeaux, des fournitures et souvent Noël elle-même à quelques petites communautés rurales de l’Alaska, essayant en particulier de rendre les choses joyeuses dans les villages touchés par les récentes difficultés.

L’Opération Père Noël a commencé en 1956 lorsque les résidents d’une communauté, St. Mary’s, se sont retrouvés sans argent pour acheter des cadeaux. Les citadins piqués par les inondations puis une sécheresse qui ont anéanti leurs possibilités de chasse et de pêche de subsistance ont été contraints de dépenser l’argent de Noël en nourriture à la place. C’est alors que le garde est intervenu, leur apportant des cadeaux et des fournitures.

Pour Nuiqsut, l’adversité est survenue au printemps dernier lorsqu’une installation de production de pétrole à environ 11 kilomètres de la ville a provoqué une fuite de gaz naturel. Bien que les travailleurs du secteur pétrolier aient été évacués, il n’y a pas eu d’évacuation obligatoire à Nuiqsut même si la communauté a été mise en alerte, a déclaré Rosemary Ahtuangaruak, la mairesse de la ville.

Par la suite, a-t-elle dit, certaines personnes ont commencé à ressentir des symptômes liés à l’exposition au gaz, tels que des maux de tête ou des difficultés respiratoires. Une vingtaine de familles, dont certaines avec des femmes enceintes ou des personnes âgées et d’autres avec des conditions médicales particulières, ont décidé de s’auto-évacuer.

Habitué depuis longtemps à aider en cas de catastrophe, le garde a envoyé son agent de liaison tribal dans la ville après que la fuite ait été contenue. Le responsable s’est entretenu avec des membres de la communauté et a fait part de leurs préoccupations aux dirigeants des gardes.

L’événement du Père Noël qui s’est tenu le dernier mardi de novembre était “une merveilleuse occasion” de montrer aux enfants le garde sous un jour différent – ne venant pas toujours juste quand il y a des problèmes, a déclaré Ahtuangaruak.

“Il s’agit d’amener la Garde nationale dans un événement non stressant afin que les enfants puissent les voir faire du bon travail qui n’est pas lors d’un événement effrayant”, a-t-elle déclaré.

Bien qu’il y ait eu quelques visages perplexes d’enfants assis sur les genoux du Père Noël pour la première fois, il n’y avait rien d’effrayant dans la visite – et certainement pas de liste de qui était méchant ou gentil.

Une fois tous réunis dans le gymnase de l’école, chaque enfant a eu l’occasion d’une courte visite avec le Père Noël et Mme Claus, et chacun a reçu un sac à dos rempli de collations et de livres, de fournitures d’hygiène et d’un cadeau.

Qannik Amy Alice Woods, une élève de deuxième année, ne voulait pas encore ouvrir son sac à dos. C’était sa première expérience avec le Père Noël, mais il l’a conquise comme tous les autres enfants du monde.

“Il est cool”, a-t-elle dit en levant les deux pouces avant de se diriger vers les gradins pour déguster une banane fraîche, un article difficile à trouver au-dessus du cercle polaire arctique. Les enfants ont également reçu une friandise plus adaptée à leur emplacement : des coupes glacées.

Mallory Lampe, élève de quatrième année, a également eu sa première rencontre directe avec le Père Noël, mais n’a pas attendu pour ouvrir son sac à dos. “J’ai ce genre de jouet”, s’exclame-t-elle avec joie, en tenant une créature interactive dont les yeux s’illuminent lorsque vous appuyez sur son nez.

La Garde nationale de l’Alaska a livré plus de 1 400 livres (635 kilogrammes) de cadeaux aux enfants de Nuiqsut. Au cours des 53 dernières années, le programme a été mené en collaboration avec l’Armée du Salut.

Les deux autres villages desservis cette année étaient Scammon Bay, qui a connu des problèmes de livraison de carburant et de nourriture l’année dernière, et Minto, choisi parce qu’il n’avait jamais eu de visite dans l’histoire du programme, a déclaré Dana Rosso, porte-parole de la Garde nationale de l’Alaska.

Environ 650 livres (295 kilogrammes) de cadeaux ont été livrés à Minto pour environ 65 enfants, et près de 1 800 livres (816 kilogrammes) de cadeaux pour les quelque 325 enfants de Scammon Bay.

Lors d’un briefing de mission avant que l’avion ne quitte la base commune Elmendorf-Richardson à Anchorage pour Nuiqsut, le Père Noël a donné un conseil important aux elfes volontaires.

Dans la culture autochtone de l’Alaska, il est considéré comme impoli de refuser une demande ou un cadeau offert par quelqu’un, même en participant à une danse.

C’est pourquoi vers la fin du programme à Nuiqsut, le Père Noël et Mme Claus étaient sur le sol du gymnase de l’école avec des membres de la garde en uniforme et des dizaines d’autres exécutant une danse traditionnelle des autochtones de l’Alaska. Tout a commencé lorsqu’un groupe local de tambours et de danse s’est produit pour honorer leurs invités, et cela s’est rapidement transformé en un hootenanny impromptu.

À la fin de la dernière chanson, une mère Noël rayonnante a attrapé l’une des danseuses et l’a serrée dans ses bras pour lui montrer sa gratitude.

« Nous ne pouvons pas aller dans tous nos villages, mais lorsqu’un village célèbre cette opportunité, c’est une célébration qui se transmet à travers les tambours de la toundra à travers notre État », a déclaré le maire Ahtuangaruak. “Nous pouvons tous partager la joie.”

Mark Thiessen, Associated Press