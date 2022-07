La visite du pape ouvre la porte à un examen du rôle du Canada dans le privilège mondial des blancs

La visite du pape au Canada plus tard ce mois-ci a suscité un débat souvent désagréable et malsain. Mais cela a également rouvert la discussion plus large sur le rôle du Canada dans le système mondial du privilège des Blancs.

La visite du pape François s’appuie sur la reconnaissance du tort causé par l’Église aux communautés autochtones; la même vieille introspection pendant quelques semaines avant qu’un retour probable aux affaires comme d’habitude ne semble probable. Cette fois avec une belle nouvelle garniture de conscience libérale revendiquée sur le sombre passé de la communauté des colons.

Cela semble maintenant être la tendance à la mode. Le roi de Belgique s’est rendu il y a quelques semaines en République démocratique du Congo. Il a rendu un masque volé aux habitants de cette nation pendant le règne meurtrier de la Belgique – que sa propre famille a aidé à perpétrer.

Cela a été largement couvert et largement considéré dans les médias occidentaux libéraux comme un pas en avant positif. Pourtant, il n’y a pas eu de véritables excuses, encore moins un examen complet ou un compte rendu de ce qui s’est passé : des générations de brutalité et d’exploitation – même une tentative de génocide. Ni aucune discussion sur la façon de réparer les dommages générationnels importants causés. Il y a eu pendant de nombreuses années un large éventail de nouvelles voies proposées.

Ainsi, lorsque le pape arrivera au Canada et accomplira les subtilités de rappeler aux Canadiens leur passé honteux – au nom de Jésus-Christ – espérons que cela ne s’arrêtera pas là. Si les Canadiens sont aussi sérieux au sujet de l’égalité et sont aussi pieux que le pape le croit apparemment, alors il y a de nombreux changements qu’ils peuvent aider à apporter.

La première – et la plus importante – est de reconnaître que malgré tous les efforts du Canada pour poursuivre l’égalité raciale, la nation fait toujours partie d’un système mondial actif de privilège blanc; celui qui permet aux nations occidentales blanches d’exercer une domination économique, un contrôle géopolitique et une influence culturelle dans le monde entier. Si le Canada veut vraiment poursuivre son projet de décolonisation, il doit tenir compte de cette réalité plus large, sinon l’équité au sein du pays ne réussira jamais.

Considérez l’éducation, les affaires et la politique comme des exemples clés. Il y a des fruits à portée de main dans chaque domaine. Les peuples autochtones doivent avoir un accès plus large et authentique à l’enseignement supérieur, en utilisant des outils éprouvés comme l’action positive. Réaliser des gains réels en matière de diversité et d’inclusion dans les entreprises est encore trop lent et reste essentiel pour garantir l’égalité d’accès aux opportunités, mais aujourd’hui, cela doit également inclure un accès démontré aux postes de direction.

Les dirigeants autochtones dans les cabinets fédéraux et provinciaux et dans les principaux conseils municipaux seraient une autre preuve d’engagement sérieux. Ces transformations devraient être une base pour une remise en cause visiblement plus efficace du privilège blanc.

Cependant, ce sont des objectifs politiques de longue date, même s’ils sont mal exécutés. Aujourd’hui, pour véritablement rechercher l’équité, nous devons examiner les hypothèses sous-jacentes de ces systèmes.

Dans l’éducation, les programmes d’études sont encore largement des récits européens, des approches de la connaissance et des perspectives sur le monde. Les universités canadiennes ne font pas exception à cette règle, ce qui est embarrassant, car elles recrutent de plus en plus d’étudiants non blancs du monde entier.

Les plus grandes organisations commerciales canadiennes appartiennent à des Blancs, sont dirigées par des équipes de direction blanches et sont bien intégrées dans la structure de commandement mondiale des entreprises multinationales : les gardiens de la finance, les banques et les agences de notation blanches de l’Occident ; ainsi que l’oligopole mondial des auditeurs et des consultants en gestion.

En géopolitique, le Canada fait toujours partie de l’anglosphère qui exerce une influence mondiale disproportionnée, y compris l’alliance de sécurité anachronique Five Eyes, dont les membres représentent moins de 10 % de la population mondiale. L’appartenance du Canada au G7 n’est pas fondée sur sa taille ou son leadership économique, mais sur son appartenance au club des privilégiés — le Canada a une population de la taille de la Malaisie.

Enfin, il est important pour les peuples autochtones d’avoir une perspective mondiale sur le privilège des Blancs et le rôle du Canada à cet égard. S’attaquer à l’exclusion et au privilège chez nous signifie voir la place du Canada dans la structure mondiale du privilège des Blancs et se joindre à ceux qui luttent contre ce système de répression beaucoup plus vaste et plus profond.

Il faudra des générations pour apporter ces changements systémiques, mais c’est le travail essentiel à faire si les Canadiens sont sérieux au sujet de la décolonisation et s’engagent envers l’égalité dans le respect des droits de la personne. Et, peut-être, un bon message à délivrer au Pape.

