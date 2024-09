La visite du jardin Placitas présente des paysages uniques, dont une réplique monumentale

6 septembre — Les jardins de Placitas deviennent des œuvres d’art lors de la huitième édition annuelle du Placitas Garden Tour.

L’événement aura lieu de 9h à 16h le dimanche 8 septembre, à divers endroits de Placitas.

Sept jardins, aux thèmes uniques, seront ouverts au public. Des maîtres jardiniers seront présents à chaque endroit pour servir de guides et répondre aux questions des visiteurs. Les maîtres composteurs de Bernalillo County Extension seront présents au « Zenful Garden » pour fournir des conseils sur le compostage et la durabilité.

Les bénéfices de la tournée seront reversés aux Sandoval Master Gardeners, composés de bénévoles formés par la New Mexico State University pour fournir de meilleures techniques de jardinage à la communauté.

« Nous avons trois jardins très récents et un qui a été planté il y a environ 20 ans », a déclaré Sandy Liakus, présidente de la bibliothèque communautaire de Placitas. « Nous avons quelque chose pour tout le monde. »

Les cartes proposent un itinéraire de visite, mais les visiteurs peuvent commencer leur visite dans le jardin de leur choix. Des jardiniers et des artistes seront présents à chaque visite à domicile, présentant des œuvres d’art sous toutes leurs formes et répondant aux questions.

Le thème de la tournée de cette année est « Semer pour la durabilité », où les jardins mettront en évidence les meilleures façons d’être conscient des ressources tout en entretenant un beau jardin.

« Nous sommes formés pour montrer aux visiteurs comment protéger notre environnement », a déclaré Liakus. « Cela comprend la conservation des semences, la récupération de l’eau, le paillage pour créer des sols sains, la plantation de fleurs favorables aux pollinisateurs et l’encouragement à la naturalisation des espaces environnants pour la protection des bassins versants et de la faune. »

L’un des jardins, « Livres, fleurs et graines », est présenté à la bibliothèque communautaire de Placitas. La bibliothèque dispose d’un jardin indigène cultivé par des bénévoles de la bibliothèque. Les visiteurs peuvent parler aux maîtres jardiniers de Sandoval County Extension à propos des jardins tout en se promenant dans le labyrinthe méditatif à sept circuits de la bibliothèque.

La bibliothèque accueillera également des démonstrations de cuisine d’automne et offrira aux visiteurs la possibilité de créer des boules de graines à partir de la terre. Les visiteurs auront également accès au jardin de graines de la bibliothèque, où ils pourront déposer des graines de plantes ou demander jusqu’à cinq paquets de graines à emporter chez eux pour leur propre jardin. Pour les questions sur le jardin indigène, la bibliothèque dispose d’une base de données sur les plantes de jardin où des informations sur le jardin de la bibliothèque peuvent être trouvées.

Cette année, la visite comprendra un jardin unique axé sur les plantes indigènes et le paysage naturel appelé le « jardin de Stonehenge Placitas ». L’entrée du jardin présente une réplique de Stonehenge. Diverses sculptures ont été placées autour du jardin pour créer une sensation mystique à l’entrée.

Selon Liakus, les visites sont devenues plus populaires au fil des ans.

« Ces dernières années, nous avons vu davantage de familles participer à la tournée et davantage de personnes s’installer à Placitas et dans les environs », a-t-elle déclaré. « Ils aiment voir ce qu’ils peuvent faire pour aménager leur paysage et comment jardiner. Les gens aiment voir comment les autres passent leur temps libre et leur temps de détente, car un jardin est un espace très personnel et le jardin de chacun est différent. »

Liakus a déclaré que la tournée est un excellent moyen de bâtir la communauté et d’encourager un mode de vie durable.

« Pour de nombreux maîtres jardiniers, c’est une façon de se rapprocher de la communauté », a-t-elle déclaré. « C’est une occasion pour eux de se porter volontaires, d’interagir avec le public et de lui enseigner le jardinage. Parfois, on a simplement envie de faire quelque chose pour la communauté. »