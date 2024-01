La visite du Hamas en Egypte pourrait déterminer le sort du dernier accord visant à mettre fin à la guerre

Le bilan des bombardements israéliens sur Gaza s’est alourdi à 26 900 personnes, après que 150 personnes ont été tuées au cours des dernières 24 heures, a annoncé le ministère de la Santé de l’enclave.

313 autres personnes ont été blessées, portant le nombre total de Palestiniens blessés à 65 949 depuis le début de la guerre entre Israël et Gaza.

“Un certain nombre de victimes se trouvent toujours sous les décombres et sur les routes, et l’occupation empêche les ambulances et les équipes de la protection civile de les atteindre”, a ajouté le ministère.

Israël a commencé son attaque contre Gaza après que les combattants du Hamas ont attaqué les communautés israéliennes le 7 octobre, tuant environ 1 200 personnes et en enlevant 240.