La visite du Hamas en Egypte pourrait déterminer le sort du dernier accord visant à mettre fin à la guerre à Gaza

Mises à jour en direct : suivez les dernières nouvelles sur Israël-Gaza

Une visite de haut niveau des dirigeants du Hamas en Égypte cette semaine est susceptible de déterminer le résultat du dernier projet d’accord élaboré par les médiateurs des États-Unis, de l’Égypte et du Qatar pour mettre fin aux combats à Gaza, ont indiqué mercredi des sources bien informées.

Les sources, qui ont une connaissance directe de la visite prévue, ont indiqué que le chef du Hamas Ismail Haniyeh et les hauts responsables Khalil Al Haya, Osama Hamdan et Moussa Abu Marzouq devaient arriver en Egypte entre jeudi et samedi.

Ils devraient discuter des dernières propositions avec les responsables des renseignements égyptiens en charge des affaires palestino-israéliennes, ont ajouté les sources.

Israël n’a pas encore donné sa réponse formelle à l’accord proposé.

Le projet en question envisage une trêve pouvant aller jusqu’à trois mois au cours de laquelle Israël et le Hamas concluraient un échange de détenus et d’otages en vertu duquel jusqu’à 5 000 Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes seraient libérés.

Le Hamas, selon les sources, a déjà informé les médiateurs égyptiens de son rejet de principe du projet, maintenant son exigence d’un cessez-le-feu permanent et garantissant qu’Israël retirera ses forces de Gaza et acceptera de mettre fin à ses opérations militaires dans l’enclave.

Les détails du projet ont été dévoilés à Paris, où le chef de la CIA, ses homologues égyptiens et israéliens – ainsi que le Premier ministre qatari, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, et d’autres responsables qatariens – se réunissent depuis dimanche dans le cadre de la dernière tentative visant à mettre fin au projet. guerre à Gaza.

Soldats israéliens en patrouille près de la frontière avec Gaza. Reuters

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a exprimé l’espoir d’un accord mettant fin aux combats en échange de la libération des 132 otages détenus par le Hamas à Gaza.

« Un travail très important et productif a été accompli et il y a un réel espoir pour l’avenir », a-t-il déclaré.

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a toutefois qualifié les négociations de Paris de « constructives », mais a souligné « des lacunes importantes, dont les parties continueront à discuter ».

Le Premier ministre, qui a exclu la libération de milliers de Palestiniens, subit la pression de Washington, le principal soutien d’Israël, pour tracer la voie à suivre pour mettre fin à cette guerre dévastatrice, et, au niveau national, de la part des proches des otages qui craignent que les négociations soient le seul moyen de parvenir à une libération. ramène-les à la maison.

Mais les partis d’extrême droite de la coalition au pouvoir de M. Netanyahu ont déclaré qu’ils démissionneraient plutôt que d’approuver un accord de libération des otages qui pourrait laisser intact le réseau du Hamas.

Une source dans la bande de Gaza proche de l’Autorité palestinienne à Ramallah a déclaré qu’un rejet israélien de l’accord pourrait aggraver les relations du Premier ministre avec l’administration américaine du président Joe Biden.

« Il convient de noter que les extrémistes du gouvernement de Netanyahu ont délibérément mobilisé les membres de la Knesset pour faire entendre leur voix contre l’accord », a déclaré la source. “Mais on sait que les grandes lignes de l’accord ont été élaborées sous la pression américaine, ce qui rend son rejet par Israël vulnérable à de nouvelles tensions dans les relations avec le gouvernement Netanyahu.”

Le Hamas, en revanche, ne veut pas d’un accord qui permettrait à Israël de reprendre son offensive militaire dévastatrice à Gaza une fois tous les otages libérés, et le groupe a insisté sur un retrait complet des forces israéliennes.

M. Netanyahu a rétorqué à plusieurs reprises que la guerre ne prendra pas fin tant que le Hamas ne sera pas vaincu et que ses capacités militaires et gouvernementales ne seront pas démantelées.

Des proches pleurent la mort d’un capitaine de l’armée israélienne, tué accidentellement lors d’une opération militaire terrestre à Gaza. Reuters

L’attaque incessante d’Israël à Gaza a tué environ 27 000 Palestiniens – selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas – déplacé la plupart des 2,3 millions d’habitants de l’enclave et rasé une grande partie des zones bâties du territoire.

Le dernier projet prévoit une trêve progressive pouvant aller jusqu’à trois mois, en trois étapes au cours desquelles le Hamas libérera – par lots – les otages qu’il détient depuis le 7 octobre, lorsque ses combattants ont lancé une attaque surprise contre des communautés du sud d’Israël, tuant environ 1 200 personnes. et ramener 240 captifs à Gaza.

L’attaque a déclenché la guerre à Gaza.

Une trêve d’une semaine négociée fin novembre par les médiateurs américains, égyptiens et qatariens a conduit à la libération de plus de 100 otages détenus par le Hamas en échange de la liberté de centaines de détenus palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. La trêve a échoué le 1er décembre.

Les sources ont indiqué que le Hamas restait catégorique sur le fait que parmi les 4 000 à 5 000 Palestiniens qui devraient être libérés des prisons israéliennes, il faudrait inclure des personnalités de premier plan condamnées à perpétuité ou purgeant de longues peines de prison.

Il s’agit notamment de Marwan Al Barghouti, du mouvement dominant du Fatah, et du commandant en chef de la branche militaire du Hamas, Ibrahim Hamed.

L’un des ratios proposés pour l’échange prisonniers-otages est qu’Israël libère 100 Palestiniens pour chaque otage civil et 250 pour chaque membre actif du service militaire.

Mise à jour : 31 janvier 2024, 14h34