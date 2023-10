La visite d’État du roi et de la reine au Kenya reconnaîtra les « aspects douloureux » de l’histoire commune | Nouvelles du Royaume-Uni

Le roi et la reine effectueront une visite d’État au Kenya fin octobre pour contribuer à renforcer les relations avec le Commonwealth.

Ce sera le premier pays du Commonwealth que le couple visitera depuis la mort de Élisabeth II.

Le palais de Buckingham a déclaré que cette visite « célébrerait la relation chaleureuse » partagée entre Kenya et le Royaume-Uni.

Le roi et Reine se rendra à Nairobi et continuera à Mombasa au cours de la visite de quatre jours, qui débutera le 31 octobre.

Ce sera un voyage poignant pour le roi : c’est là que sa mère est devenue reine en 1952 après la mort de George VI.

Sa vie a été transformée lors de son séjour à l’hôtel Treetops au Kenya.

Image:

La reine Elizabeth II et le duc d'Édimbourg au Treetops Hotel, parc national d'Aberdare en 1983





Comme toutes les visites d’Etat, ce voyage a été organisé à la demande du gouvernement britannique après une invitation du président kenyan, William Ruto, qui a assisté au couronnement du roi.

Une histoire longue et complexe

La monarchie britannique a une histoire longue et complexe avec le Kenya.

Le pays a obtenu son indépendance et a rejoint le Commonwealth en 1963. Des célébrations auront lieu plus tard cette année pour marquer le 60e anniversaire de l’indépendance.

Mais il reste des griefs contre le Royaume-Uni concernant la domination coloniale britannique et la répression brutale du soulèvement Mau Mau.

Le secrétaire particulier adjoint du roi, Chris Fitzgerald, a déclaré que cette visite « permettrait de reconnaître des aspects plus douloureux de l’histoire commune du Royaume-Uni et du Kenya ».

Image:

La reine Elizabeth II et le président kenyan Daniel Arap Moi





Il a ajouté que le roi « prendra le temps d’approfondir sa compréhension des torts subis par le peuple au cours de cette période ».

Le roi devrait porter un toast lors d’un banquet d’État, qui renforcera les relations et les valeurs partagées entre les deux pays.

D’autres engagements incluent une visite au bureau des Nations Unies au Kenya et un voyage au parc national de Nairobi.

Les visites d’État sont l’outil diplomatique du gouvernement britannique. Il a été rapporté que les voyages du roi en Allemagne en mars et La France en septembretous deux ont contribué à améliorer les relations après le Brexit.

Le Roi est le chef du Commonwealth, et cette visite constitue un moment important de son règne.

Image:

La reine Elizabeth II voyageant depuis l'aéroport international Jomo Kenyatta lors d'une visite d'État





Beaucoup se demandent quelle vision il aura pour la soi-disant famille des nations, parmi lesquelles il y avait une profonde affection pour la défunte reine.

Le roi s’est rendu au Kenya à quatre reprises et y aurait laissé pousser sa première barbe lors d’un safari à pied lors d’une visite en 1971 avec la princesse Anne, sa sœur.

Le roi et la reine seraient « enthousiasmés » par ce voyage dans le pays.