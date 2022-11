La visite d’État cubaine en Russie démontre l’importance de La Havane pour l’agenda anti-américain de Poutine

Le président cubain Miguel Diaz-Canel s’est rendu en Russie cette semaine sous les auspices d’une visite d’État officielle, où il assistera au dévoilement d’une statue de Fidel Castro à la station de métro Sokol, dans le nord-ouest de Moscou.

Malgré la décision de Cuba plus tôt cette année de s’abstenir lors des votes de l’ONU condamnant l’invasion de l’Ukraine par la Russie et l’annexion du territoire ukrainien, Cuba et la Russie restent de proches alliés géopolitiques, économiques et militaires, unis par une vision anti-américaine partagée.

Le président russe Vladimir Poutine a prodigué des centaines de milliers de barils de pétrole à la nation insulaire, et Cuba a en retour installé les services de renseignement russes à la tristement célèbre station SIGINT de Lourdes (renseignement des transmissions) près de La Havane, où ils surveillent activement les communications américaines.

Malgré les sombres perspectives économiques de Cuba, la Russie semble heureuse d’étendre les bouées de sauvetage financières répétées à l’île des Caraïbes en échange d’une présence géopolitique et militaire renforcée à seulement 150 milles des côtes américaines. À une époque où la Russie est en péril comme jamais auparavant dans l’ère de l’après-guerre froide, son engagement de ressources critiques démontre la valeur qu’elle accorde à Cuba, que de nombreux universitaires considèrent comme le centre de commandement dans le “long jeu” que la Russie cherche à jouer alors qu’il se bat pour les cœurs et les esprits dans la région de l’Amérique latine.

La représentante Maria Elvira Salazar, R-Fla., a déclaré à Fox News Digital que “le régime cubain a eu du mal à rester pertinent après que leurs facilitateurs financiers en Union soviétique ont cessé de leur envoyer de l’argent dans les années 1990”, mais avec des liens renouvelés, ils reçoivent “des militaires l’équipement et les renseignements de la Russie… le régime cubain en profite parce qu’il peut continuer à subvenir à ses besoins avec l’argent du sang russe. Le communisme ne fonctionne qu’avec l’argent des autres.

L’experte du renseignement d’origine russe Rebekah Koffler, ancienne officier de la Defense Intelligence Agency, estime que le déploiement militaire russe sur l’île est une possibilité.

“La Russie envisage probablement de déployer des moyens et du personnel militaires à Cuba pour montrer à Washington qu’elle peut également gâcher son arrière-cour – tout cela fait partie du plan visant à faire pression sur l’administration Biden pour qu’elle abandonne son soutien à l’Ukraine. Évidemment, Poutine aurait besoin de Diaz -Le consentement de Canel pour ça.”

Soixante ans après la déchirante crise des missiles de Cuba en 1962, la menace d’une nouvelle confrontation plane.

“Poutine espère peut-être obtenir l’autorisation de déployer des actifs à capacité nucléaire sur l’île alors que Moscou craint l’intervention de l’OTAN dans la guerre russo-ukrainienne. Cela se veut dissuasif mais serait probablement perçu par Washington comme une escalade”, a déclaré Koffler.

La visite de Diaz-Canel démontre que Cuba reste fermement dans l’orbite géopolitique russe, avec des liens entre les deux nations sans doute plus étroits qu’à tout moment depuis la fin de la guerre froide.

Comme le note Koffler, “le 24 janvier, un mois avant la soi-disant ‘opération spéciale’ (l’invasion russe de l’Ukraine), les présidents cubain et russe ont eu un ‘conversation téléphonique amicale et productive’ au cours de laquelle ils ont discuté de leur ‘stratégie partenariat’… moins d’une semaine avant l’invasion, le vice-Premier ministre russe Iouri Borissov s’est rendu à Cuba, au Nicaragua et au Venezuela, des alliés clés de la Russie en Amérique latine, pour obtenir un soutien.”

Malgré leurs relations étroites, Cuba et d’autres alliés latino-américains comme le Venezuela et la Bolivie ont surpris le monde lorsqu’ils se sont abstenus lors d’un vote de l’ONU condamnant l’invasion russe de l’Ukraine plus tôt cette année et lors d’un vote ultérieur le 12 octobre concernant l’annexion russe du territoire ukrainien.

Koffler pense que cette décision est liée au fait que Cuba maximise sa position économique avec son bienfaiteur historique.

“Cuba n’a pas ouvertement voté en faveur de la Russie, probablement parce qu’elle veut un certain pouvoir de négociation sur Moscou. La Havane espère probablement que Moscou pardonnera certains de ses prêts et obtiendra des conditions commerciales préférentielles. En 2014, Moscou a annulé 32 milliards de dollars de dette impayée. La Havane espère probablement davantage d’annulation de la dette par Moscou.

La Russie et la Chine, tout en partageant un vif intérêt pour la région, adoptent des approches très différentes de l’Amérique latine. Alors que la Chine a largement limité ses intérêts à assurer un retour sur ses investissements économiques, la Russie, dans un retour à une mentalité de guerre froide, a fait des investissements politiques substantiels pour assurer la stabilité et la longévité de ses alliés autoritaires, ainsi que pour renforcer l’anti- Mouvements et sentiments américains.

L’utilisation renouvelée de l’installation SIGINT de Lourdes, par laquelle elle surveille activement les communications américaines, est un élément clé de la stratégie à long terme de la Russie dans la région, qui consiste principalement à contrarier les États-Unis.

Pourtant, étant donné l’histoire d’interventions militaires agressives de Cuba dans le monde entier, l’implication militaire de Cuba en Ukraine n’est pas hors du champ du possible. La semaine dernière, le célèbre animateur de télévision d’État Vladimir Soloviev a appelé à la formation de brigades internationales pour venir en aide à la Russie.

« Je ne comprends pas pourquoi les Américains, même s’ils combattent à Grenade, improvisent toujours une coalition internationale. … Pourquoi nous refusons-nous ce plaisir ? Il y a des unités en Syrie très bien entraînées par nous, il y a des gens en Afrique qui soutenez-nous, il y a le Venezuela, il y a le Nicaragua, Cuba, l’Iran et la Corée du Nord.”

Citant l’exemple du volontariat étranger pendant la guerre civile espagnole, il a ajouté : « Si des volontaires du monde entier vont se battre à Donetsk, pourquoi ne devrions-nous pas leur donner la possibilité de s’organiser et de créer un organisme international ?

Pourtant, Koffler considère cette possibilité comme lointaine.

“Je ne pense pas que cela soit probable, mais nous ne pouvons pas complètement l’exclure, du moins, sur une base coercitive plutôt que volontairement”, a-t-elle déclaré. “Solovyov est l’un des principaux propagandistes du Kremlin et la plupart de ses propos visent à effrayer l’Occident et à galvaniser les sentiments ultra-nationalistes en Russie. Bien que nous ne puissions pas complètement rejeter ce qu’il dit, nous devons toujours prendre ses diatribes avec un grain de sel.”