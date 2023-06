La visite d’État américaine du Premier ministre Modi ne concerne pas la Chine ou la Russie, déclare la Maison Blanche

L’objectif principal de la visite du Premier ministre Narendra Modi aux États-Unis est de renforcer les relations bilatérales entre les États-Unis et l’Inde, en mettant l’accent sur le renforcement de la coopération et de la collaboration et n’a rien à voir avec la Chine ou la Russie, John Kirby, White House National Security Coordonnatrice du Conseil pour les communications stratégiques

Lors d’une conférence de presse, John Kirby a déclaré que cette visite ne visait pas à convaincre le Premier ministre Modi ou le gouvernement indien de faire quelque chose de différent.

« Cette visite d’État ne concerne pas non plus la Russie. Et ce que nous essayons de faire avec notre relation bilatérale avec l’Inde, c’est d’améliorer la relation bilatérale pour elle-même et sur sa propre base, car c’est si important pour nous. Il ne s’agit pas de forcer ou contraindre ou essayer de convaincre le Premier ministre Modi ou le gouvernement indien de faire quelque chose de différent. Il s’agit de se concentrer sur où nous en sommes dans cette relation et de la rendre plus importante, plus solide, plus coopérative à l’avenir », a déclaré M. Kirby.

Le coordinateur du NSC a également déclaré que les États-Unis soutenaient « l’émergence de l’Inde en tant que grande puissance » et cherchaient à améliorer et à approfondir la coopération en matière de défense entre l’Inde et les États-Unis.

« C’est une grande semaine ici à la Maison Blanche. Cette visite affirmera les liens solides entre nos deux pays (États-Unis et Inde) et élèvera notre partenariat stratégique. Nous voulons améliorer et approfondir la coopération en matière de défense entre l’Inde et les États-Unis. Nous soutenir l’émergence de l’Inde en tant que grande puissance », a déclaré M. Kirby.

Parlant de la coopération en matière de défense, il a déclaré que la coopération entre les deux pays s’était améliorée et que les États-Unis cherchaient à l’approfondir, à l’élargir et à trouver des opportunités pour améliorer cette coopération en matière de défense.

« Je ne parlerai pas au nom du Premier ministre Modi ou du gouvernement indien et où et comment ils voient leur coopération en matière de défense aller de l’avant. Tout ce que je peux vous dire, c’est ce que j’ai dit plus tôt que nous avons vu ces dernières années, en particulier depuis le début de la Administration Biden, que la coopération en matière de défense entre nos deux pays s’est améliorée. Et nous cherchons et vous verrez tout un accent là-dessus cette semaine en particulier, nous cherchons à approfondir cela, à élargir et à trouver des opportunités pour améliorer cela. coopération de défense entre l’Inde et les États-Unis », a déclaré John Kirby.

Le responsable de la Maison Blanche a déclaré que la visite du Premier ministre Modi renforcera l’engagement partagé en faveur d’un Indo-Pacifique libre, ouvert, prospère et sécurisé.

« Avec les Indiens, nous croyons en une région indo-pacifique sûre, sécurisée et prospère, il est donc logique de chercher des moyens d’améliorer notre coopération en matière de défense », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que lorsque les dirigeants résumeront leur réunion à la fin, la discussion portera davantage sur l’avenir et sur l’avenir de l’Indo-Pacifique.

« Nous avons un intérêt partagé et un objectif commun partagé d’un Indo-Pacifique libre, ouvert, prospère et sûr. L’Inde est un exportateur majeur de sécurité dans la région Indo-Pacifique, et ils ont certainement leurs propres actions à qui parler. Nous attendons donc avec impatience où cela va », a-t-il ajouté.

S’exprimant sur le plafonnement des prix du pétrole russe, le responsable a en outre déclaré : « Le plafonnement des prix fonctionne et s’est avéré efficace. Il fonctionne et nous en sommes ravis. C’est à l’Inde de décider et nous espérons que l’Inde continuera à acheter du pétrole en respectant le plafond des prix. »

En décembre de l’année dernière, les États-Unis et leurs alliés se sont attaqués aux revenus pétroliers très importants de la Russie après une interdiction européenne et un plafonnement des prix du pétrole russe.

L’Europe, ainsi que les États-Unis et d’autres grandes économies, comme le Royaume-Uni, le Japon, le Canada et l’Australie, ont convenu d’un maximum de 60 USD par baril de pétrole russe transporté par voie maritime, ce qui signifie que quiconque souhaite toujours acheter du pétrole russe a à payer ce prix ou moins s’il souhaite expédier des marchandises par l’intermédiaire d’opérateurs ou d’assureurs basés dans l’UE ou dans d’autres pays qui ont adhéré à ce plafonnement des prix.

Répondant à une question sur la question de savoir si l’Inde pourrait être un médiateur dans la guerre russo-ukrainienne, Kirby a déclaré: « Il appartiendrait au Premier ministre Modi de jouer un rôle affirmé. Nous accueillerions favorablement un rôle constructif de toute tierce partie. C’est une question auquel seul PM Modi peut répondre. »

John Kirby a en outre déclaré que l’Inde a été un contributeur considérable à l’aide humanitaire et a déclaré : « Nous nous félicitons de l’aide humanitaire apportée par l’Inde à l’Ukraine ».

Il a déclaré que la visite du Premier ministre Modi ne concernait pas seulement le tapis rouge et un excellent repas. Il s’agit d’ancrer la relation.

« Une visite d’État, ce n’est pas seulement le tapis rouge et un excellent repas. Il s’agit d’ancrer la relation. Jetez un coup d’œil à la région, dans laquelle la relation bilatérale s’est améliorée et se poursuivra dans 10 à 15 ans. Tout cela est une raison suffisante pour avoir une réunion avec l’Inde pour voir l’avenir. Toute la portée de l’ordre du jour, s’asseoir avec Modi et son équipe. L’Inde a une démocratie dynamique et eux aussi y travaillent. Aucune démocratie n’atteint la perfection. L’idée est de devenir plus parfaite. Nous allons travailler sur cette relation bilatérale », a déclaré John Kirby.

Il a également informé que le vice-président Kamala Harris organisera un déjeuner pour le Premier ministre Modi où plusieurs Indiens-Américains seront également présents.

Le Premier ministre Narendra Modi est arrivé à New York pour sa première visite d’État historique aux États-Unis.

Le Premier ministre Modi a été invité par le président américain Joe Biden et la première dame Jill Biden.

Le Premier ministre dirigera également les célébrations de la Journée internationale du yoga au siège des Nations Unies le 21 juin.

Lors de sa visite à New York, le Premier ministre Modi rencontrera des PDG, des lauréats du prix Nobel, des économistes, des artistes, des scientifiques, des universitaires, des entrepreneurs, des universitaires et des experts du secteur de la santé.

Le Premier ministre Modi se rendra ensuite à Washington DC, où il recevra une cérémonie de bienvenue à la Maison Blanche le 22 juin et rencontrera Biden pour poursuivre leur dialogue de haut niveau.

L’invitation à prononcer un discours aussi historique a été lancée à la fois par la Chambre des représentants et le Sénat, démontrant ainsi le soutien et le respect bipartisan du Premier ministre Modi aux États-Unis.

Il serait le premier Premier ministre indien à s’adresser deux fois à une session conjointe du Congrès des États-Unis.

