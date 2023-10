Les responsables de la patrouille frontalière américaine n’ont reçu aucune demande officielle et peu d’avertissements avant la visite très médiatisée d’Elon Musk le 28 septembre à la frontière américano-mexicaine, selon des courriels obtenus par NBC News.

Les courriels, acquis grâce à une demande du Freedom of Information Act, montrent des responsables gouvernementaux discutant et s’informant mutuellement de la visite, au cours de laquelle Musk est apparu dans un chapeau de cowboy sur le site frontalier près d’Eagle Pass, au Texas, avec le représentant Tony Gonzales, R- Texas. Les deux hommes ont discuté de l’immigration alors que Musk diffusait une vidéo en direct sur la plateforme sociale X d’une scène mettant en vedette des dizaines de migrants détenus.

Les documents ont été fournis en réponse à une demande de NBC News concernant spécifiquement la visite de Musk. Le nom de Musk semble être expurgé dans tous les documents, mais les courriels correspondent aux dates de son voyage sur le site et de ses interactions avec Gonzales. Dans une partie des e-mails, un officier décrit en détail une interaction que Musk semblait diffuser en direct sur X. Le nom de Gonzales n’a pas été expurgé.

Dans un e-mail envoyé avec les documents, la Border Patrol a expliqué que le code fédéral « autorise la rétention de dossiers et d’informations sur des individus lorsque la divulgation constituerait une atteinte manifestement injustifiée à la vie privée ».

La patrouille frontalière n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires supplémentaires.

Musk et Gonzales n’ont pas répondu aux demandes de commentaires envoyées par courrier électronique.

Musk s’exprime de plus en plus ouvertement sur les questions politiques américaines et a évoqué à plusieurs reprises l’immigration en ligne. Il est également devenu une figure hors du commun au Texas, où ses entreprises ont fait des investissements majeurs et acheté grands andains de terre.

L’incident a attiré une attention considérable à l’époque, générant plus de 22 millions de vues sur X et faisant la une des journaux.

Même si Musk a publié publiquement la possibilité d’une visite sur le site, les autorités frontalières ont déclaré dans des courriels qu’elles n’avaient reçu aucune demande officielle de Musk ou de Gonzales.

Le 26 septembre, Musk premier posté sur X à propos de la possibilité d’une visite, écrivant en réponse à un autre utilisateur : « Ils sont submergés par des chiffres sans précédent – ​​ils viennent d’atteindre un niveau record et continuent de croître ! Je vais visiter Eagle Pass plus tard cette semaine pour voir par moi-même ce qui se passe. Il laissé entendre à nouveau lors d’une visite dans une réponse à un autre utilisateur le lendemain.

Le e-mails montrent un superviseur des opérations spéciales avertissant le 27 septembre que le bureau des affaires publiques de la patrouille frontalière avait déclaré que Musk et Gonzales pourraient se présenter à la frontière, et que Musk était arrivé dans la région un jour plus tôt.

“Il peut approcher et engager le personnel de l’USBP”, a écrit l’officier. “Il faudrait lui demander de rester du côté de la presse de la région.”

L’e-mail poursuivait : « DHS [Department of Homeland Security] n’a reçu aucune demande officielle d’hébergement pour M. Gonzales ou [redacted] en ce moment. Veuillez informer DRT [redacted] si un membre du personnel de l’USBP rencontre M. Gonzales, [redacted] ou toute autre personne qui se présente à l’improviste.

Le jour de la visite, Musk seulement posté Une fois arrivé sur les lieux, les agents ont signalé avoir été pris au dépourvu lorsque Gonzales et Musk sont apparus.

« Le secteur Del Rio (DRT) a été informé que [redacted] faisait le tour du Eagle Pass [redacted] avec le représentant américain Tony Gonzalez. Le personnel du DRT n’a pas été informé avant son arrivée », a écrit un responsable. Le responsable a déclaré que « plusieurs shérifs de différents comtés sont également présents ».

Dans un suivi e-mailun employé de la Border Patrol a écrit : « MISE À JOUR : [redacted] a approché BP Operations PAIC sur place » et « lui a informé que l’USBP ne pouvait pas être filmé ». L’officier a également noté que Gonzales avait parlé des opérations de patrouille frontalière, qui faisaient partie du livestream de Musk.

Dans les images publiées par Musk, on peut entendre Gonzales suggérer d’interroger des agents de la patrouille frontalière. Musk a demandé aux agents s’ils étaient d’accord pour apparaître devant la caméra, et ils ont répondu qu’ils n’étaient pas autorisés à le faire. Par la suite, Musk a encore capturé plusieurs agents devant la caméra dans la vidéo.

Eagle Pass est devenu un point central des discussions sur l’immigration aux États-Unis, en particulier parmi les conservateurs, la petite ville étant confrontée à un afflux de migrants qui la traversent. Le 22 septembre, avant la comparution de Musk, le ministère de la Sécurité intérieure a déclaré qu’il y avait eu 2 600 passages illégaux de la frontière sud via Eagle Pass en 24 heures.

Au cours de sa visite, Musk a déclaré qu’il souhaitait accueillir dans le pays des migrants « travailleurs et honnêtes », mais exclure ceux qui « enfreignent la loi ». Il a déclaré que les États-Unis devraient « arrêter un flux de personnes d’une telle ampleur que nous conduisons à un effondrement des services sociaux ».

L’incident a suscité une certaine controverse à l’époque, la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., le qualifiant de « balade ». dans un article sur X.