La visite de Zelensky met en évidence les divisions du GOP sur Ukarine qui menacent l’aide future

Lors d’un voyage historique au Capitole des États-Unis cette semaine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a imploré les membres du Congrès de continuer à financer la lutte de son pays contre la Russie. « Cette bataille ne peut être gelée ou reportée. Cela ne peut être ignoré », a déclaré Zelensky mercredi. “Vous pouvez accélérer notre victoire.” Tout le monde n’était pas convaincu.

Alors que les appels de Zelensky à maintenir l’argent américain pour préserver la démocratie et lutter contre la tyrannie ont trouvé un écho auprès de la plupart des législateurs des deux partis, dont beaucoup l’ont applaudi, un petit groupe de républicains d’extrême droite alignés sur l’ancien président Donald Trump et ses positions géopolitiques ont réagi différemment. Certains n’ont pas applaudi lorsqu’il est entré sur le sol de la maison. D’autres ont clairement indiqué qu’ils n’étaient pas d’accord avec Zelensky ou qu’ils le critiquaient carrément. Certains ont carrément sauté le discours.

Leurs postures soulignent une division sur la guerre de l’Ukraine avec la Russie parmi les républicains du Congrès qui prendra une plus grande importance à partir du début de l’année prochaine lorsque le GOP prendra le contrôle de la Chambre avec une faible majorité. Les républicains de la Chambre ne pourront perdre que cinq voix dans leurs propres rangs l’année prochaine et adopteront toujours une législation sans le soutien des démocrates, plongeant l’avenir de l’aide américaine à l’Ukraine et la dynamique plus large entre Zelensky et le gouvernement américain dans un état de plus grande incertitude.

Le discours de Zelensky est intervenu à un moment législatif important, alors que les législateurs se préparent à approuver un projet de loi de financement gouvernemental de 2 billions de dollars d’un an, qui comprend environ 45 milliards de dollars de nouveaux fonds pour l’Ukraine. Il s’agit du montant le plus important consacré à l’Ukraine par les États-Unis à ce jour, alors que les craintes montent au Congrès qu’une majorité du GOP à la Chambre n’approuve pas les futurs programmes d’aide. Le Sénat contrôlé par les démocrates a approuvé jeudi après-midi le projet de loi de financement tentaculaire, qui comprenait le soutien de 18 républicains.

Dans un geste rare, les propriétaires ont approuvé plus que la demande de 38 milliards de dollars du président Biden pour durer jusqu’en septembre, compte tenu des inquiétudes suscitées par la possibilité de blocages du GOP à l’avenir. Une fois les 45 milliards de dollars approuvés par la Chambre dès vendredi, le prix total de l’aide envoyée par les États-Unis cette année dépassera les 110 milliards de dollars.

Depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février, la position des républicains du Congrès sur la guerre a varié. Beaucoup ont été de fervents partisans de l’envoi de milliards de dollars pour soutenir les efforts de l’Ukraine. “Le soutien continu à l’Ukraine est l’opinion dominante populaire qui s’étend à tout le spectre idéologique”, a déclaré cette semaine le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell (R-Ky.), En précisant qu’il soutient l’aide continue à l’Ukraine pour dissuader la Russie.

D’autres, comme le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy (R-Calif.), se sont fortement penchés sur les appels à un examen plus approfondi de la façon dont l’argent est dépensé. “Ma position n’a jamais changé”, a déclaré McCarthy après le discours de Zelensky mercredi. « Je soutiens l’Ukraine, mais je n’ai jamais soutenu un chèque en blanc. Nous voulons nous assurer qu’il y a une responsabilité.

Et un groupe limité et bruyant de membres du GOP d’extrême droite alliés à Trump et à son approche « America First », après des années de penchants plus interventionnistes prédominants dans le parti, ont adopté une approche différente. Certains ont condamné l’envoi d’une aide militaire et économique à l’Ukraine, affirmant que l’aide devrait être réorientée vers les crises intérieures.

“Les contribuables américains paient littéralement pour soutenir de nombreux pays du monde entier dans l’aide étrangère, mais l’Amérique s’effondre pratiquement sous nos yeux”, a déclaré la représentante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) devant Discours de Zelensky, auquel elle n’a pas assisté.

Les démocrates ont surnommé Greene et d’autres qui ont voté contre l’accélération de l’aide à l’Ukraine et la poursuite du gouvernement russe comme le “Caucus de Poutine”, une référence au président russe Vladimir Poutine. Trump a loué l’intelligence et les stratégies de Poutine.

Certains membres du petit groupe d’alliés de Trump se sont rendus à l’adresse conjointe de Zelensky mercredi, notamment les représentants Matt Gaetz (R-Fla.), Lauren Boebert (R-Colo.) Et Andrew Clyde (R-Ga.), mais ils ont rarement s’est levé pendant la douzaine d’ovations debout tout au long de son discours. Le sénateur Josh Hawley (R-Mo.), un ardent critique du financement de l’effort de guerre contre la Russie, n’a pas assisté au discours de mercredi.

Certains républicains de la Chambre tels que le représentant Thomas Massie (R-Ky.), Qui a qualifié Zelensky de “lobbyiste ukrainien”, a déclaré que si l’Ukraine demandait plus d’aide avant la fin de l’exercice, il espère que les dirigeants du GOP organiseront des votes distincts sur le importent plutôt que de les lier à une législation incontournable qui reçoit souvent un soutien bipartite.

“Je ne peux pas prédire ce qui se passera le prochain mandat, mais j’espère que nous aurons des votes séparés sur l’aide à l’Ukraine”, a déclaré Massie jeudi.

Les dirigeants du GOP du Congrès espèrent atténuer ces demandes en exerçant une plus grande surveillance sur la manière dont l’aide est utilisée.

Certains républicains de la Chambre sont d’accord avec le sentiment que davantage de chèques sont nécessaires avant de distribuer des fonds supplémentaires ou du matériel militaire. Le représentant Michael McCaul (Texas) a déclaré qu’il prévoyait d’assurer cette transparence en tant que président de la commission des affaires étrangères de la Chambre l’année prochaine.

Un aperçu de ce à quoi cela pourrait ressembler est venu ce mois-ci lorsque le comité, sous contrôle démocrate, a rejeté une mesure proposée par Greene qui obligerait l’administration à envoyer au Congrès tous les documents et communications liés à l’aide américaine à l’Ukraine. Tous les républicains du comité ont voté en faveur de la résolution.

Il y a une reconnaissance bipartite que l’Ukraine aura probablement besoin de plus d’aide de la part des États-Unis au cours de la prochaine année. Biden devrait annoncer sa demande de budget fiscal en février, dont le Congrès débattra jusqu’à ce qu’il finance le gouvernement en octobre.

Au Sénat, le soutien à une aide supplémentaire pour l’effort ukrainien reste fort parmi les législateurs du GOP, malgré certains républicains faisant écho aux préoccupations de leurs collègues de la Chambre et appelant à l’arrêt de l’aide. La sénatrice Susan Collins (Maine), qui sera probablement nommée la meilleure républicaine de la commission des crédits du Sénat l’année prochaine, était plus qu’enthousiaste à l’idée de soutenir les efforts de Zelensky, applaudissant souvent bruyamment à la Chambre tout au long de son discours.

“Je suis prêt à aller en première ligne !” a-t-elle dit après son discours, qu’elle a qualifié d'”inspirant”.

Sen Thom Tillis (RN.C.), qui a voté contre le projet de loi de financement global, a déclaré qu’il pensait que l’aide future ne serait pas un problème lorsque la Chambre et le Sénat réexamineraient la question pour le prochain exercice.

“S’ils continuent à se battre comme ils le font et à progresser, je pense qu’en fin de compte, il y aura du soutien”, a-t-il déclaré. “Ce ne sera pas facile d’y arriver, mais je suppose que nous aurons du soutien.”

Même certains sénateurs qui sont plus en ligne avec Trump sur le plan politique ne s’opposent pas entièrement à l’aide. Le sénateur Rick Scott (R-Fla.), qui a précédemment souligné que l’aide à l’Ukraine “n’est pas la chose la plus importante”, a déclaré qu’il admire ce que Zelensky a fait pour son pays, mais pense que les États-Unis ne devraient pas “gaspiller” d’argent là-bas. Il n’a cependant pas exclu une aide future au pays.

“Cela fait partie de notre sécurité nationale de les soutenir, mais nous devons simplement nous assurer que l’argent est une aide létale et que nous ne gaspillons pas d’argent”, a-t-il déclaré.

Le sénateur à la retraite Rob Portman (R-Ohio), coprésident du Caucus sénatorial ukrainien, a déclaré qu’il pensait que la dernière tranche de financement devrait durer jusqu’à la fin de l’exercice, jusqu’en septembre prochain, mais qu’il est possible que le pays pourrait avoir besoin d’un financement supplémentaire plus tôt en fonction des actions russes.

“J’ai entendu hier soir des républicains dire:” Nous devons avoir une date de fin “”, a déclaré Portman. « Cela dépend de la Russie. Nous ne pouvons pas décider de ce que la Russie va faire. La seule façon d’amener la Russie à la table des négociations est de continuer à gagner sur le champ de bataille.

À la Chambre, où se trouvent les plus gros obstacles aux futurs programmes d’aide à l’Ukraine, les républicains ont déjà commencé à réfléchir à des scénarios pour l’année prochaine. Le représentant Brian Fitzpatrick (Pennsylvanie), un modéré qui aspire au bipartisme, a souligné que surmonter les blocages du GOP pour aider l’Ukraine est sa “priorité numéro un”.

Les démocrates de la Chambre pourraient aider à compenser les dissidents du GOP si suffisamment de votes en faveur d’un projet de loi de financement propre pour l’Ukraine dirigé par la nouvelle majorité du GOP. Le représentant Mark Takano (D-Californie), qui préside le comité des affaires des anciens combattants de la Chambre, a déclaré qu’il était impératif de continuer à aider l’Ukraine, d’autant plus qu’il reste incertain si les républicains choisiront McCarthy comme porte-parole l’année prochaine.

« Nous ne pouvons laisser aucune incertitude quant à notre volonté commune de voir l’Ukraine réussir », a-t-il déclaré.

Certains républicains de la Chambre ont souligné qu’il incombe à la Maison Blanche d’éviter un mécontentement croissant contre l’aide à l’Ukraine parmi les électeurs en continuant d’informer le public américain sur la destination des fonds et sur les raisons pour lesquelles il est impératif de combattre les Russes.

« Il y a un fort soutien pour l’Ukraine. Cela ne fait aucun doute. Mais où cela mène-t-il ? Et à quoi ça sert ? Le représentant Pete Sessions (R-Tex.) a demandé. «Si ce président échoue ou… l’administration ne parvient pas à rassembler le plan, la direction et ce que cela signifie, alors ils découvriront que [the support] se vaporise juste.

Le représentant à la retraite Kevin Brady (R-Tex.) a fait écho à ce sentiment, notant que tout soutien n’est «pas une contribution caritative de l’Amérique. Il s’agit d’un investissement sérieux dans [the] sécurité du monde entier et en Amérique aussi.

Ce message exact était celui que Zelensky a livré mercredi soir.

“Votre argent n’est pas la charité. C’est un investissement dans la sécurité et la démocratie mondiales que nous gérons de la manière la plus responsable », a déclaré Zelensky. “Nous sommes debout, nous nous battons et nous gagnerons parce que nous sommes unis – l’Ukraine, l’Amérique et le monde libre tout entier.”

