La visite de William et Kate à Boston éclipsée par un barrage de mauvaises nouvelles | Nouvelles du Royaume-Uni

C’était censé être la visite royale qui a mis en lumière la famille.

Le prince et la princesse de Galles épatent le monde.

Présenter ce que la famille représente ; une monarchie digne des temps modernes.

Cela ne s’est pas déroulé comme prévu.

Même la qualité de star de William et Kate a du mal à briller à travers les retombées de la ligne raciste de Buckingham Palace.

Le couple royal visite les défenses du port de Boston



Si ce n’était pas assez dommageable, Harry et Meghan a choisi ce moment précis pour déposer la bande-annonce de leur documentaire Netflix.

Jusqu’à présent, la visite de Boston a été éclipsée par un déluge de mauvaises nouvelles.

Des sources proches du couple disent que William et Kate continuent, “se préparent pour leurs fiançailles… et c’est leur objectif”.

Mais il y a un vrai sentiment de frustration au sein de leur équipe.

Le timing de la bande-annonce Netflix de Harry et Meghan ne pourrait pas être pire.

Le prince et la princesse de Galles ont reçu des fleurs lors d’une visite aux Greentown Labs à Somerville



Cela survient le deuxième jour de la visite royale, un jour où William et Kate voulaient parler des causes qui les intéressent – la crise climatique et les jeunes vulnérables.

Ils avaient soigneusement choisi des projets en collaboration avec les communautés pour aider et trouver des solutions.

La foule rassemblée à l’extérieur leur a réservé un accueil chaleureux, mais vous ne pouvez qu’imaginer ce que le couple pensait.

Une femme qui avait fait la queue pendant des heures a déclaré qu’elle était “déçue” par la façon dont les Sussex avaient publié la promo. La plupart voulaient juste un aperçu du prince et de la princesse.

Nous avons beaucoup appris des trois courtes phrases de la bande-annonce de Harry et Meghan.

Ce sera un regard “à huis clos” sur leur vie, apparemment sans restriction.

Il ressort clairement des images de journaux qui sortent de la presse, Harry et Meghan discuteront des médias britanniques. Il y a aussi des images d’événements royaux, et nous ne pouvons que supposer que la famille sera également discutée.

Le couple sait que cette date de sortie fera la une des journaux et détournera l’attention des engagements du prince et de la princesse de Galles.

Un commentateur m’a dit que les Américains ne se soucient pas vraiment de la politique des palais, mais qu’ils sont fascinés par la “dynamique et les drames” de la famille.

William et Kate espèrent que le dernier jour du voyage aura beaucoup moins des deux.