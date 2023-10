La visite de Poutine à Pékin souligne le soutien économique et diplomatique de la Chine à la Russie

TAIPEI, Taiwan (AP) — Président russe Vladimir Poutine devrait rencontrer cette semaine les dirigeants chinois à Pékin pour une visite qui souligne le soutien économique et diplomatique de la Chine à Moscou pendant sa guerre en Ukraine.

Les deux pays ont forgé une alliance informelle contre les États-Unis et d’autres pays démocratiques, aujourd’hui compliquée par la guerre entre Israël et le Hamas. La Chine a cherché à équilibrer ses liens avec Israël avec ses relations économiques avec l’Iran et la Syrie, fortement soutenues par la Russie.

La visite de Poutine est également une démonstration de soutien à l’initiative « la Ceinture et la Route » du dirigeant chinois Xi Jinping visant à construire des infrastructures et à étendre l’influence de la Chine à l’étranger.

Le dirigeant russe sera parmi les invités les plus prestigieux lors d’un rassemblement marquant le 10e anniversaire de l’annonce par Xi de cette politique, qui a lourdement endetté des pays comme la Zambie et le Sri Lanka après avoir signé des contrats avec des entreprises chinoises pour construire des routes, des aéroports et d’autres travaux publics qu’ils ne pourraient autrement se permettre.

La visite de Poutine n’a pas été confirmée, mais les responsables chinois ont laissé entendre qu’il arriverait lundi soir.

Interrogé vendredi par des journalistes au sujet d’une visite en Chine, Poutine a déclaré qu’elle comprendrait des discussions sur des projets liés à la Ceinture et à la Route, que Moscou souhaite lier aux efforts déployés par une alliance économique de pays de l’ex-Union soviétique, principalement situés en Asie centrale. « atteindre des objectifs de développement communs ». Il a également minimisé l’impact de l’influence économique de la Chine dans une région que la Russie a longtemps considérée comme son arrière-cour et où elle s’est efforcée de maintenir son influence politique et militaire.

« Nous n’avons pas de contradictions ici, au contraire, il y a une certaine synergie », a déclaré Poutine.

Poutine a indiqué que lui et Xi discuteraient également du développement des liens économiques et financiers entre Moscou et Pékin.

« L’un des principaux domaines concerne les relations financières et la création de nouvelles incitations aux paiements en monnaies nationales », a déclaré M. Poutine. « Le volume augmente rapidement, il y a de bonnes perspectives dans les domaines de haute technologie, dans le secteur de l’énergie. »

Alexander Gabuev, directeur du Carnegie Russia Eurasia Center, a déclaré que du point de vue de la Chine, « la Russie est un voisin sûr, amical, une source de matières premières bon marché, un soutien aux initiatives chinoises sur la scène mondiale et une source de technologies militaires, certaines de celles que la Chine ne possède pas.

« Pour la Russie, la Chine est sa bouée de sauvetage, sa bouée de sauvetage économique dans sa répression brutale contre l’Ukraine », a déclaré Gabuev à l’Associated Press.

« C’est le principal marché pour les produits russes, c’est un pays qui fournit sa monnaie et son système de paiement pour régler les échanges commerciaux de la Russie avec le monde extérieur – avec la Chine elle-même, mais aussi avec de nombreux autres pays, et c’est également la principale source d’importations technologiques sophistiquées », a-t-il ajouté. y compris les biens à double usage qui entrent dans la machine militaire russe.

Gabuev a déclaré que même s’il est peu probable que Moscou et Pékin forgent une alliance militaire à part entière, leur coopération en matière de défense va se développer.

« Je ne m’attends pas à ce que la Russie et la Chine créent une alliance militaire », a déclaré Gabuev. « Les deux pays sont autosuffisants en termes de sécurité et bénéficient d’un partenariat, mais aucun des deux n’exige réellement une garantie de sécurité de la part de l’autre. Et ils prônent l’autonomie stratégique.

« Il n’y aura pas d’alliance militaire, mais il y aura une coopération militaire plus étroite, plus d’interopérabilité, plus de coopération pour projeter ensemble des forces, y compris dans des endroits comme l’Arctique, et plus d’efforts conjoints pour développer une défense antimissile qui rende la planification nucléaire américaine très difficile. C’est plus compliqué pour les États-Unis et leurs alliés en Asie et en Europe », a-t-il ajouté.

La Chine et l’ex-Union soviétique étaient des rivaux de la guerre froide pour l’influence parmi les États de gauche, mais depuis, ils se sont associés dans les sphères économique, militaire et diplomatique. Quelques semaines seulement avant l’invasion totale de l’Ukraine par la Russie en février dernier, Poutine a rencontré Xi à Pékin et les deux parties ont signé un accord s’engageant à relation « sans limites », et les tentatives de Pékin de se présenter comme un médiateur de paix neutre dans la guerre russe contre l’Ukraine ont été largement rejetées par la communauté internationale.

XI visité Moscou en mars dans le cadre d’une vague d’échanges entre les parties. La Chine a condamné les sanctions internationales imposées à la Russie, mais n’a pas directement répondu au mandat d’arrêt émis contre Poutine par la Cour pénale internationale pour son implication présumée dans les enlèvements de milliers d’enfants en Ukraine.