La visite de Pelosi est un test pour le statut mondial de Taiwan sous la pression chinoise

TAIPEI, Taïwan – Pour Taïwan, une visite réussie de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi cette semaine ne se limite pas à éviter une crise immédiate dans le détroit de Taïwan. C’est également l’occasion de signaler aux hauts responsables politiques du monde entier qu’ils peuvent manifester en personne leur soutien à la démocratie taïwanaise, malgré l’opposition virulente de Pékin.

L’armée taïwanaise a renforcé mardi son état de préparation face aux coups de sabre attendus de la Chine, qui revendique l’île autonome comme son territoire et menace de la prendre par la force si le gouvernement de Taipei déclare un jour son indépendance formelle. Pelosi (D-Californie) devrait atterrir mardi soir heure locale et rencontrer la présidente Tsai Ing-wen mercredi.

L’arrivée de Pelosi s’inscrit dans une tendance plus large des législateurs des démocraties libérales à effectuer des visites plus régulières à Taiwan, en particulier dans le contexte de la guerre en Ukraine. “C’est hautement symbolique, ce qui explique en partie la raison pour laquelle la Chine a réagi si fortement”, a déclaré Fang-Yu Chen, politologue à l’Université Soochow de Taiwan.

La tendance, bien que des années se préparent, s’est accélérée rapidement ces derniers mois, car les restrictions de voyage liées aux coronavirus se sont assouplies et des délégations de haut niveau d’anciens fonctionnaires et législateurs des États-Unis, d’Europe et d’autres démocraties se sont rendues à Taïwan.

Ces manifestations de solidarité démocratique ont été rendues plus urgentes par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a fait craindre, tant chez les Taïwanais qu’au niveau international, une éventuelle attaque chinoise.

Chen a ajouté que les promesses de Pékin de “mesures énergiques” en réponse à la visite pourraient se retourner contre eux et finir par galvaniser les partisans internationaux de Taiwan. “La Chine n’est pas très intelligente parce qu’elle démontre qu’elle est une menace pour une société démocratique”, a-t-il déclaré.

La visite intervient à un moment où les délégations de haut niveau des États-Unis, des pays européens et d’autres démocraties libérales, ainsi que les visites de retour de responsables et d’hommes politiques taïwanais, sont de plus en plus courantes, reflétant les efforts de Tsai pour élever la position internationale de Taiwan.

Au cours des deux dernières semaines seulement, les délégations étrangères à Taiwan ont inclus le vice-président du Parlement européen, Nicola Beer ; deux anciens ministres de la défense japonais ; deux anciens ministres de la Défense australiens ; et l’ancien président estonien Toomas Hendrik Ilves. Des membres de la commission des affaires étrangères de la Chambre des communes britannique prévoient de se rendre à Taïwan plus tard cette année, a rapporté lundi le journal The Guardian.

Dans l’autre sens, You Si-kun, président du Yuan législatif, l’équivalent taïwanais du président de la Chambre, a également multiplié les voyages dans les pays démocratiques, notamment en République tchèque, en France et dans les pays baltes en juillet.

La Chine s’oppose à toutes les visites à Taïwan d’hommes politiques étrangers, mais elle est particulièrement préoccupée par la fréquence croissante des échanges diplomatiques entre les États-Unis et Taïwan. Les universitaires chinois affirment que cela représente un changement dans la politique d’une seule Chine des États-Unis, qui ne conteste ni n’approuve les revendications de souveraineté de Pékin sur Taiwan.

Dans un article publié en mai, Cao Qun, chercheur au China Institute of International Studies, un groupe de réflexion relevant du ministère chinois des Affaires étrangères, a fait valoir que les États-Unis avaient ces dernières années “vidé” leur politique d’une seule Chine et promu l’idée que le statut de Taiwan n’est pas concluant dans le cadre de ce qu’il a appelé une politique “d’utilisation de Taiwan pour contrôler la Chine”.

“Les États-Unis pourraient intensifier leurs efforts pour faire connaître ce” vrai sens “de leur politique d’une seule Chine” et attirer davantage de membres dans un club de nations qui affirment que le statut de Taiwan reste indécis, a écrit Cao.

Les analystes taïwanais s’attendent à ce que la Chine aille au-delà des exercices militaires à grande échelle et adopte diverses formes de coercition économique pour punir Taïwan pour cette visite. Mardi, le ministère taïwanais de l’Économie a confirmé que les douanes chinoises avaient interrompu les importations de milliers de marchandises taïwanaises, affectant environ 65 % des produits envoyés en Chine.

Toute réponse de la Chine doit tenir compte des intérêts à long terme de Pékin et éviter une “contre-réaction” d’aggravation de la situation en faisant de la visite à Taiwan une sorte de “pèlerinage” pour les politiciens américains, a écrit Ren Yi, un commentateur politique chinois.

Les États-Unis et la Chine craignent que cette visite ne crée un précédent qui n’est pas dans leur intérêt, a déclaré Wen-Ti Sung, politologue au programme d’études sur Taiwan de l’Université nationale d’Australie. Pour Pékin, la crainte est qu’une visite d’une personnalité politique de Pelosi normalise les visites futures, tandis que Washington veut éviter de permettre à la Chine de effectivement opposer son veto aux échanges diplomatiques en soulevant un tollé.

Le président chinois Xi Jinping “fait face à un dilemme pour optimiser la robustesse de la réponse de la Chine à la visite de Pelosi”, a déclaré Sung. « Si la Chine n’apporte pas de réponse forte, il y a un risque qu’il soit considéré comme un leader plus faible. En même temps, cependant, en ce moment, ce qu’il veut et ce dont il a besoin, c’est de la stabilité.

Comme preuve du changement supposé de la position américaine, les analystes chinois soulignent des facteurs tels que le Taiwan Travel Act, la confirmation des troupes américaines à Taiwan et le vœu du président Biden selon lequel les États-Unis défendront Taiwan contre une attaque militaire chinoise.

Le mois dernier, lors d’une visite à Taipei, l’ancien secrétaire à la Défense Mark T. Esper a déclaré que les États-Unis devraient “s’éloigner” de leur position de longue date “d’ambiguïté stratégique” qui est intentionnellement vague sur les circonstances dans lesquelles l’armée américaine viendrait. à l’aide de Taïwan lors d’une attaque chinoise.

La Maison Blanche, cependant, soutient que la politique taïwanaise des États-Unis n’a pas changé.

Pour Tsai et bien d’autres au sein de son Parti démocrate progressiste, élever le statut international de Taiwan n’est pas, comme le prétend Pékin, un changement du statu quo. Il s’agit plutôt de la seule réponse viable de Taipei à une campagne de plusieurs décennies menée par Pékin pour isoler Taipei en braconnant des partenaires diplomatiques et en cherchant à empêcher le gouvernement de Tsai de participer à des forums multilatéraux et à des pactes commerciaux.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a également sapé les croyances selon lesquelles les États-Unis viendraient en aide à Taïwan en cas d’attaque chinoise. Selon les données d’une enquête taïwanaise, seulement 35 des personnes interrogées en mars étaient convaincues que les États-Unis interviendraient, contre 65 % en novembre.

Certains à Taïwan, en particulier parmi l’opposition des politiciens nationalistes du Kuomintang, ont également accusé Pelosi de ne pas en faire assez pour que la visite soit substantielle.

Yeh Yu-Lan, un législateur du Kuomintang, a écrit sur Facebook lundi que le voyage ne ferait pas grand-chose pour faire avancer les négociations commerciales bilatérales, sans parler de la perspective que Taiwan rejoigne des accords régionaux tels que le cadre économique indo-pacifique.

“Mais Pelosi n’est pas à blâmer”, a ajouté Yeh. “Le président de la Chambre qui amène les membres du Congrès à soutenir bruyamment Taïwan ne signifie pas que les responsables de l’exécutif apporteront à Taïwan l’aide dont nous avons besoin.”